***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı içerisinde mevcut üretim tesislerimizde yapılan iyileştirme, ilave ve ek yatırımlar ile yıllık 8.400 tondan yıllık yaklaşık 12.000 tona yükseltilen yıllık üretim kapasitesi, 2020 yılı içerisinde yapılan yeni yatırımlar ile birlikte yaklaşık 13.500 tona çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886427BIST