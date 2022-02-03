***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.02.2022 tarihli (bugün) kararı doğrultusunda, Kur Korumalı TL Mevduat Programı kapsamında 6 ay vadeli toplam 8.606.979 TL tutarında mevduat hesabı açılmıştır.Şirketimiz bu karar neticesinde, 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun Geçici 14. maddesi kapsamında yaklaşık 507.767 TL kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999385BIST