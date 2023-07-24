***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.07.2023 18:30
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21 Temmuz 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat KILIÇ - Başkan
Sezai BEKGÖZ - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Mithat KILIÇ – Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat KILIÇ – Başkan
Sezai BEKGÖZ – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174737
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|ZOREN
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|1.958.791.875
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|EKGYO
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|3.171.674.993
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|ODAS
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|EREGL
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|9.734.516.337
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|% -0,45
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|Sterlin
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|34,6224
|% -0,32
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|31,0899
|% -0,39
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|7,1972
|% -0,09
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|1.957
|-5,53
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|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-7,06
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|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
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|Tam
|11.030
|11.161
|-148,00
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|Yarım
|5.515
|5.606
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|Çeyrek
|2.757
|2.803
|-37,00
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|Gümüş.Ons
|24,36
|24,38
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|21,09
|21,11
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