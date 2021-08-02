***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiOsman AKSOY - BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – BaşkanOsman AKSOY – ÜyeMustafa Arslan – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiOsman AKSOY – BaşkanProf. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954216BIST