***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.08.2021 18:21
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
30 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Osman AKSOY - Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan
Osman AKSOY – Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Osman AKSOY – Başkan
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954216
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