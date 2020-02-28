***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:31
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822657
BIST
11:42105.204
En Yüksek
|Değişim
|: -4,72%
|| -5.214,28
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
11:426,2468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
11:426,8917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0700
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,8941
En Düşük
6,8179
11:42327,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,01
|Açılış
|: 327,24
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|8.801.632
|% 13,43
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,75
|12.250.959
|% 10,95
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,97
|3.704.646
|% 4,58
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|768.409
|% -12,24
|
|THYAO
|11,46
|452.247.849
|% -5,68
|
|ASELS
|26,80
|286.651.831
|% -4,22
|
|GARAN
|9,48
|117.207.456
|% -6,97
|
|PETKM
|3,60
|91.493.574
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,30
|88.133.699
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|81.884.181
|% -5,43
|
|EKGYO
|1,35
|82.394.234
|% -8,16
|
|THYAO
|11,46
|452.247.849
|% -5,68
|
|ODAS
|1,93
|75.741.550
|% -5,39
|
|CEMAS
|1,13
|43.995.588
|% -7,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0085
|8,0486
|% 0,47
|
|Frank
|6,4364
|6,4752
|% 1,01
|
|Riyal
|1,6573
|1,6656
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
|