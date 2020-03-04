***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2020 10:43
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824120
BIST
10:51111.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -180,28
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
10:516,1202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:516,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0099
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:51321,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,56
|Açılış
|: 321,44
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.548.027
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|AVGYO
|2,30
|29.535.922
|% 9,52
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|HUBVC
|28,52
|2.768.119
|% -4,10
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|SNPAM
|5,80
|448.970
|% -3,97
|
|ASELS
|31,18
|544.490.284
|% 2,30
|
|THYAO
|12,03
|260.579.682
|% -1,55
|
|GARAN
|10,30
|142.118.927
|% 1,08
|
|ODAS
|2,18
|138.227.695
|% 0,00
|
|TKNSA
|8,53
|114.339.521
|% 5,70
|
|ODAS
|2,18
|138.227.695
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,37
|62.044.390
|% -0,72
|
|ADESE
|1,54
|62.864.606
|% -1,28
|
|YKBNK
|2,58
|102.212.986
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,49
|56.004.580
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7929
|7,8320
|% 0,01
|
|Frank
|6,3516
|6,3898
|% -0,14
|
|Riyal
|1,6243
|1,6325
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|1,81
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,06
|52,06
|0,20
|