***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2020 13:21
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826906
BIST
13:34102.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.327,71
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:346,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,1690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,1819
En Düşük
6,1306
13:346,9828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0352
|Açılış
|: 6,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:34329,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,99
|Açılış
|: 329,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,47
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|97.236.524
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|129.050.592
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|27.200.830
|% 19,79
|
|SELEC
|7,26
|64.944.647
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,83
|65.295.480
|% 17,85
|
|ISKUR
|300.500,00
|300.500
|% -20,92
|
|OYAYO
|4,78
|598.628
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.571.716
|% -14,74
|
|BURCE
|5,40
|966.209
|% -10,74
|
|TSPOR
|4,30
|181.723.200
|% -9,85
|
|ASELS
|25,94
|625.187.310
|% 0,15
|
|THYAO
|9,97
|382.228.519
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|226.503.307
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,30
|181.723.200
|% -9,85
|
|GSRAY
|2,44
|163.300.272
|% -5,06
|
|ODAS
|1,65
|134.415.410
|% -4,07
|
|IHLGM
|1,16
|90.932.254
|% -2,52
|
|CEMAS
|0,97
|70.743.643
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,44
|163.300.272
|% -5,06
|
|ADESE
|1,39
|85.519.261
|% 11,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9563
|7,9962
|% 0,37
|
|Frank
|6,5535
|6,5929
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6381
|1,6463
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,18
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,50
|
|Cumhuriyet
|2.187
|2.220
|26,00
|
|Tam
|2.177
|2.231
|21,88
|
|Yarım
|1.052
|1.079
|10,58
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|17,01
|17,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,14
|36,14
|-1,08
|