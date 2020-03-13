***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:49
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828171
BIST
10:4495.227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.587,18
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
95.403
En Düşük
91.644
10:446,2896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0277
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:447,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:44321,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,86
|Açılış
|: 321,22
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|TRGYO
|1,98
|1.232.360
|% 6,45
|
|AKGRT
|5,16
|1.026.741
|% -13,71
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,90
|233.474.538
|% 2,22
|
|THYAO
|8,62
|175.105.161
|% 1,65
|
|GARAN
|9,08
|127.807.441
|% 3,89
|
|YKBNK
|2,19
|68.092.976
|% 2,82
|
|AKBNK
|6,49
|61.637.808
|% 3,67
|
|YKBNK
|2,19
|68.092.976
|% 2,82
|
|TSKB
|0,94
|28.302.053
|% 2,17
|
|IHLGM
|0,87
|24.445.387
|% -3,33
|
|KRDMD
|2,03
|51.986.870
|% 1,50
|
|KARSN
|1,29
|30.992.081
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8797
|7,9192
|% -0,39
|
|Frank
|6,6254
|6,6653
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6677
|1,6761
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|14,42
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,80
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,39
|34,39
|1,17
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