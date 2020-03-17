***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:46
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829773
BIST
11:3285.692
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -2.196,13
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
85.582
11:326,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4527
En Düşük
6,4177
11:327,1762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:32307,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -5,54
|Açılış
|: 307,90
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.417.114
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,60
|119.297
|% 9,52
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|OYLUM
|1,78
|158.990
|% -17,59
|
|MAVI
|34,02
|462.282
|% -10,00
|
|ADANA
|6,03
|828.331
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.604.583
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.173.724
|% -10,00
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|THYAO
|7,81
|240.317.681
|% -5,10
|
|GARAN
|8,21
|162.177.810
|% 0,24
|
|AKBNK
|5,93
|72.242.746
|% -0,67
|
|HALKB
|4,89
|61.958.954
|% -1,21
|
|IHLGM
|0,78
|36.865.876
|% -9,30
|
|TSKB
|0,90
|37.934.922
|% 2,27
|
|THYAO
|7,81
|240.317.681
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,01
|60.018.305
|% -0,99
|
|KARSN
|1,24
|33.602.882
|% -2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8412
|7,8805
|% -0,37
|
|Frank
|6,7503
|6,7910
|% -0,22
|
|Riyal
|1,7110
|1,7196
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.487
|1.488
|-27,33
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-5,86
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,90
|30,90
|0,85
|