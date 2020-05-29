***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 15:15
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847674
BIST
15:32105.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -233,94
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:326,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:327,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0690
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:32380,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,03
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.852.497
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.192.321
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|DZGYO
|4,49
|16.462.743
|% 9,78
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.814.239
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|THYAO
|12,38
|713.353.674
|% -2,37
|
|TUKAS
|8,55
|627.082.541
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|ASELS
|30,08
|389.859.640
|% 0,07
|
|MNDRS
|2,13
|322.669.789
|% 9,79
|
|TSKB
|1,09
|167.498.082
|% 3,81
|
|GSRAY
|3,27
|505.847.816
|% 5,83
|
|GARAN
|7,89
|1.191.202.632
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,46
|216.206.523
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4192
|8,4614
|% 0,60
|
|Frank
|7,0720
|7,1146
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8147
|1,8238
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|12,77
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.494
|20,50
|
|Tam
|2.536
|2.563
|13,40
|
|Yarım
|1.238
|1.251
|10,30
|
|Çeyrek
|619
|626
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,08
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,58
|