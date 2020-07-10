***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:55
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858914
BIST
14:44113.622
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.171,11
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:446,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:447,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:44398,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,84
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.686.403
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.188.381
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.096.146
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.787.557
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.992.104
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.591.749
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|45.441.059
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.938.494
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,55
|808.259.821
|% -1,73
|
|GARAN
|7,76
|742.941.030
|% -1,90
|
|SISE
|6,23
|740.033.656
|% -2,35
|
|THYAO
|11,52
|599.956.955
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.938.494
|% -5,56
|
|ZOREN
|2,44
|428.031.775
|% -3,17
|
|TRKCM
|4,55
|808.259.821
|% -1,73
|
|IHLGM
|1,56
|249.837.647
|% -7,14
|
|TSKB
|1,21
|188.035.463
|% -3,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6353
|8,6786
|% 0,11
|
|Frank
|7,2662
|7,3100
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,04
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,44
|
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