***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:20
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861079
BIST
10:33119.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 994,49
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
118.816
10:336,8536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8539
En Düşük
6,8162
10:337,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9121
En Düşük
7,8064
10:33408,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 4,76
|Açılış
|: 408,57
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|139.934
|% 9,94
|
|QNBFB
|50,35
|22.247.490
|% 9,93
|
|ETILR
|4,13
|598.602
|% 9,84
|
|KUTPO
|41,44
|41.426.839
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|23.043.968
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|DITAS
|25,78
|479.096
|% -5,77
|
|MRGYO
|2,19
|1.107.053
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,38
|1.605.257.162
|% 5,31
|
|AFYON
|4,86
|205.142.050
|% 4,29
|
|GARAN
|7,99
|186.245.258
|% 0,63
|
|ASELS
|32,68
|137.967.781
|% 1,05
|
|KARSN
|3,19
|131.601.702
|% 3,57
|
|EKGYO
|2,38
|1.605.257.162
|% 5,31
|
|AFYON
|4,86
|205.142.050
|% 4,29
|
|KARSN
|3,19
|131.601.702
|% 3,57
|
|IHLGM
|1,79
|65.176.193
|% 2,29
|
|GSDHO
|2,40
|79.020.265
|% 2,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6586
|8,7021
|% 0,01
|
|Frank
|7,3165
|7,3606
|% 0,54
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|11,95
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,40
|
|Tam
|2.731
|2.746
|31,10
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,20
|
|Çeyrek
|665
|673
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|4,78
|4,79
|0,12
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|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,02
|
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