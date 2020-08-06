ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5427
|9,5905
|% 3,58
|Frank
|7,9517
|7,9996
|% 2,93
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.067
|2.068
|29,07
|Altın Gr.
|483
|483
|21,14
|Cumhuriyet
|3.201
|3.337
|242,80
|Tam
|3.297
|3.454
|269,60
|Yarım
|1.601
|1.674
|119,30
|Çeyrek
|803
|842
|63,50
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,33
|1,36
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
Seans Raporu
- 17:10GSDDE Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 530 adet işlem
- 17:09ODAS Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 380, 808 adet işlem
- 17:08XU100 Endeks 1, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 18 altında . İşlem hacmi 19, 987.00 milyon TL de
- 17:08YAPRK Yüzde -9.13 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 721 adet işlem
- 17:07KRDMA Yüzde -9.77 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 344, 233 adet işlem