***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2020 10:00
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877897
BIST
12:441.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:447,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:449,0780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0197
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:44475,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,42
|Açılış
|: 475,93
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:44
|YAPRK
|70,95
|6.176.240
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.087.407
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|BMELK
|10,95
|1.240.449
|% 9,94
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|540.768
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.267.274.496
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|603.992.755
|% 1,17
|
|ASELS
|18,55
|569.193.179
|% 0,11
|
|GARAN
|7,14
|548.357.899
|% 0,28
|
|TURSG
|6,10
|333.516.638
|% 0,99
|
|SISE
|7,10
|1.267.274.496
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,45
|603.992.755
|% 1,17
|
|HURGZ
|2,21
|261.958.532
|% -9,43
|
|GARAN
|7,14
|548.357.899
|% 0,28
|
|ODAS
|2,83
|210.590.503
|% 1,43
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7340
|7,7435
|% -0,03
|
|Euro
|9,0652
|9,0780
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,0062
|10,0564
|% 0,60
|
|Frank
|8,3840
|8,4345
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0622
|2,0725
|% 0,21
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,21
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|5,49
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|2,66
|
|Çeyrek
|759
|776
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-1,40
|