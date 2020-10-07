***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.10.2020 12:56
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879035
BIST
13:171.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:177,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0704
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8711
En Düşük
7,7815
13:179,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1017
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2538
En Düşük
9,1278
13:17476,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,84
|Açılış
|: 476,66
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:17
|VKING
|6,71
|3.894.560
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.979
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.892.422
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.718.976
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|ASELS
|18,59
|493.000.970
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|366.553.476
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|ODAS
|3,42
|1.003.856.207
|% 4,59
|
|GARAN
|7,04
|1.016.185.879
|% -0,98
|
|ZOREN
|2,72
|344.081.951
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,91
|237.401.738
|% 3,80
|
|YGYO
|1,08
|114.836.718
|% 8,00
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8658
|7,8682
|% 0,90
|
|Euro
|9,2460
|9,2538
|% 1,11
|
|Sterlin
|10,0785
|10,1290
|% 0,72
|
|Frank
|8,5160
|8,5673
|% 0,67
|
|Riyal
|2,0869
|2,0974
|% 0,72
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,48
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,85
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,81
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,74
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-0,74
|