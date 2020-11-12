***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 15:46
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888125
BIST
16:191.271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.271
16:197,7342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0603
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:199,1369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:19465,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,91
|Açılış
|: 465,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BFREN
|1.145,80
|45.314.762
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|98.188.078
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.567.579
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.285.520
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,71
|8.180.960.129
|% 2,47
|
|YKBNK
|2,84
|2.893.837.448
|% 1,43
|
|KRDMD
|4,14
|2.811.462.664
|% 4,55
|
|THYAO
|11,88
|2.630.810.949
|% 0,85
|
|AKBNK
|6,27
|2.020.850.301
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,84
|2.893.837.448
|% 1,43
|
|GARAN
|8,71
|8.180.960.129
|% 2,47
|
|KRDMD
|4,14
|2.811.462.664
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,90
|674.756.629
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,27
|2.020.850.301
|% 0,80
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7278
|7,7342
|% -0,77
|
|Euro
|9,1229
|9,1369
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,1242
|10,1749
|% -1,39
|
|Frank
|8,4023
|8,4529
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0547
|2,0650
|% -0,81
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,49
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|-73,14
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|-35,38
|
|Çeyrek
|743
|760
|-17,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,14
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,56
|43,56
|-0,23
|
Seans Raporu
16:19
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16:34ARSAN
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16:33IEYHO
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 563, 733 adet işlem
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16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 69 artarak (% 0.26 ) 1, 431
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16:32XU100
Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 42, 495.00 milyon TL de
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16:32KERVN
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