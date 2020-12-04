***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.12.2020 11:25
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891365
BIST
11:161.329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:167,8035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:169,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0443
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:16462,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,09
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:16
|RYGYO
|6,71
|28.025.751
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|31.131.482
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|27.941.566
|% 9,85
|
|UMPAS
|0,85
|114.514
|% 8,97
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,48
|4.639.542
|% -6,86
|
|NUHCM
|46,28
|36.662.085
|% -5,90
|
|TSKB
|1,97
|788.518.720
|% -4,37
|
|GARAN
|9,15
|412.425.335
|% -0,54
|
|SISE
|6,99
|306.244.546
|% 0,00
|
|SELEC
|17,99
|280.480.792
|% 7,92
|
|TKNSA
|16,82
|262.834.101
|% 4,28
|
|TSKB
|1,97
|788.518.720
|% -4,37
|
|IHLAS
|1,20
|136.487.113
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,16
|201.863.535
|% -0,46
|
|IHLGM
|1,32
|87.678.720
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,64
|172.297.434
|% -0,38
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7976
|7,8035
|% 0,41
|
|Euro
|9,4853
|9,4912
|% 0,47
|
|Sterlin
|10,4649
|10,5174
|% 0,39
|
|Frank
|8,7235
|8,7761
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0744
|2,0848
|% 0,40
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|0,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,03
|
|B. Petrol
|49,67
|49,67
|0,96
|