***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:05
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918379
BIST
10:291.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,79
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:297,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:298,9911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:29418,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,37
|Açılış
|: 418,16
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:28
|SANKO
|14,53
|33.378.198
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.510.848
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|ACSEL
|24,92
|7.496.394
|% 9,68
|
|FENER
|29,16
|186.999.415
|% -7,55
|
|GRNYO
|3,46
|5.226.806
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|POLTK
|317,90
|6.671.049
|% -4,79
|
|FRIGO
|32,70
|682.275
|% -4,72
|
|GOZDE
|8,95
|274.041.038
|% -2,08
|
|SISE
|7,79
|206.490.311
|% 0,00
|
|LOGO
|176,50
|187.024.370
|% 8,88
|
|FENER
|29,16
|186.999.415
|% -7,55
|
|OTKAR
|450,70
|166.758.579
|% 3,37
|
|GOZDE
|8,95
|274.041.038
|% -2,08
|
|SISE
|7,79
|206.490.311
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|67.655.338
|% 1,49
|
|BJKAS
|5,38
|122.428.512
|% 6,75
|
|GARAN
|8,77
|163.972.102
|% 0,57
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5327
|7,5393
|% 0,09
|
|Euro
|8,9843
|8,9899
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,3811
|10,4331
|% -0,59
|
|Frank
|8,0841
|8,1328
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0013
|2,0113
|% -0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,89
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,72
|