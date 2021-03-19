***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 14:42
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919246
BIST
15:081.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -26,73
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.524
15:087,2626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0600
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:088,6440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0944
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:08406,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,04
|Açılış
|: 406,71
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:08
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.319.249
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|56.260.446
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|VESTL
|31,84
|568.804.044
|% 9,19
|
|CLEBI
|301,40
|425.772.858
|% -8,67
|
|SANKO
|13,15
|99.275.184
|% -8,62
|
|MNDRS
|3,35
|140.204.248
|% -8,22
|
|DOKTA
|37,50
|8.426.161
|% -7,91
|
|SKTAS
|5,17
|17.414.659
|% -6,85
|
|FROTO
|214,30
|1.333.908.774
|% 1,08
|
|THYAO
|13,82
|1.009.825.591
|% -0,86
|
|GLYHO
|6,16
|799.562.849
|% -3,30
|
|SISE
|7,71
|655.179.123
|% -1,53
|
|GARAN
|8,91
|639.118.935
|% -1,44
|
|SKBNK
|1,30
|255.731.969
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|236.877.099
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,16
|799.562.849
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,10
|268.729.142
|% -3,23
|
|ODAS
|3,76
|445.493.332
|% -6,47
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2563
|7,2626
|% -0,82
|
|Euro
|8,6371
|8,6440
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,0656
|10,1161
|% -1,00
|
|Frank
|7,7866
|7,8336
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9288
|1,9385
|% -0,88
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|6,54
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-29,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-23,92
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,75
|62,75
|-0,53
|