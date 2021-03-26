***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:40
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920917
BIST
14:271.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,83
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:278,0349
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0954
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:279,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1310
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:27446,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,69
|Açılış
|: 446,16
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:27
|BJKAS
|6,93
|528.190.905
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.244.091
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,22
|80.339.488
|% 9,75
|
|AVOD
|9,50
|652.536.321
|% -9,87
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,86
|4.001.187
|% -7,38
|
|GARAN
|6,96
|1.765.066.270
|% -0,43
|
|AVOD
|9,50
|652.536.321
|% -9,87
|
|VESTL
|37,00
|617.317.259
|% -0,27
|
|SISE
|7,30
|617.068.364
|% 1,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.190.905
|% 10,00
|
|GARAN
|6,96
|1.765.066.270
|% -0,43
|
|GSRAY
|3,83
|453.627.129
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,20
|134.039.989
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,17
|230.054.089
|% 0,46
|
|SISE
|7,30
|617.068.364
|% 1,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0317
|8,0349
|% 1,20
|
|Euro
|9,4735
|9,4866
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0533
|11,1087
|% 1,75
|
|Frank
|8,5201
|8,5714
|% 1,37
|
|Riyal
|2,1399
|2,1506
|% 1,45
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,48
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.932
|3.008
|3,73
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,80
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|1,04
|
Seans Raporu
14:27
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