***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 10:03
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007161
BIST
10:192.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -11,86
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:1914,1908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0766
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:1915,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0091
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:19883,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,21
|Açılış
|: 883,38
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:19
|AVOD
|1,41
|1.299.134
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,27
|9.023.853
|% 7,54
|
|ATEKS
|37,50
|3.558.618
|% 7,33
|
|EGSER
|17,75
|13.676.754
|% 7,25
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,49
|11.098.709
|% -7,67
|
|ACSEL
|24,10
|1.138.487
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KUYAS
|5,20
|3.408.120
|% -4,59
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|KOZAL
|131,60
|408.503.010
|% 2,09
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EREGL
|34,88
|373.155.315
|% -1,30
|
|THYAO
|25,66
|241.335.648
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,65
|573.172.096
|% 0,29
|
|DOHOL
|2,71
|84.869.065
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,64
|100.941.926
|% -0,55
|
|ASELS
|24,50
|400.666.878
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,02
|28.758.713
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1743
|14,1908
|% 0,54
|
|Euro
|15,6031
|15,6531
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8402
|18,9347
|% 0,37
|
|Frank
|15,3694
|15,4619
|% 0,44
|
|Riyal
|3,7679
|3,7868
|% 0,47
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|1,20
|
|Altın Gr.
|881
|881
|2,24
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|