***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:01
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026509
BIST
12:462.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 44,55
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:4614,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1375
|Açılış
|: 14,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
12:4615,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1266
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7863
En Düşük
15,6227
12:46905,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 14,81
|Açılış
|: 905,40
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,83
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IMASM
|18,15
|5.583.085
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.312.180
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.692.833
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.379.976
|% 9,96
|
|LIDER
|21,04
|83.191.693
|% -7,96
|
|DITAS
|26,68
|18.815.157
|% -7,04
|
|TSPOR
|5,28
|109.943.136
|% -6,55
|
|AKGRT
|3,23
|30.689.756
|% -4,15
|
|AYEN
|17,18
|32.705.325
|% -4,08
|
|THYAO
|42,22
|1.268.082.970
|% 2,33
|
|SISE
|18,38
|948.849.897
|% 1,43
|
|TUPRS
|248,00
|748.942.565
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,61
|695.572.078
|% 2,97
|
|KOZAL
|177,90
|623.640.912
|% 3,31
|
|ODAS
|2,63
|444.763.124
|% 7,35
|
|YKBNK
|4,96
|516.244.117
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|235.084.788
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,56
|245.415.307
|% 2,89
|
|AKBNK
|9,02
|516.986.263
|% 1,12
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8598
|14,8703
|% 0,93
|
|Euro
|15,7678
|15,7863
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6043
|18,6976
|% 0,30
|
|Frank
|15,1306
|15,2217
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9487
|3,9685
|% 0,91
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|16,36
|
|Altın Gr.
|905
|906
|15,07
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.151
|-23,00
|
|Tam
|6.031
|6.181
|-24,60
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-11,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,17
|