***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.05.2022 17:59
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033394
BIST
17:522.533
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 94,18
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
17:5216,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2004
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
17:5217,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2784
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6872
En Düşük
17,4021
17:52978,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,47
|Açılış
|: 978,75
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler17:52
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|13.672.752
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|19.386.740
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|35.867.856
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.774.463
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|412.027.151
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|RODRG
|16,00
|6.223.095
|% -9,09
|
|DAGHL
|26,00
|8.422.168
|% -8,77
|
|SERVE
|23,36
|939.192
|% -8,03
|
|THYAO
|49,52
|5.354.663.197
|% 10,00
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EREGL
|34,76
|2.559.053.156
|% 5,72
|
|SAHOL
|21,44
|2.402.510.125
|% 5,51
|
|SISE
|21,10
|2.298.690.063
|% 3,43
|
|KARSN
|7,38
|2.632.302.021
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,68
|786.156.464
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,58
|995.115.370
|% 3,15
|
|DOHOL
|3,97
|791.528.793
|% 4,20
|
|HALKB
|5,78
|1.060.168.728
|% 3,21
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3798
|16,3915
|% 1,24
|
|Euro
|17,6602
|17,6872
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,6430
|20,7466
|% 1,23
|
|Frank
|17,0267
|17,1293
|% 1,08
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
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