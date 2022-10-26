***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:20
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074249
BIST
11:403.995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 20,43
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:4018,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:4018,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1429
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6967
En Düşük
18,4735
11:40999,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,14
|Açılış
|: 999,93
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:40
|GOLTS
|107,20
|53.140.018
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.791.447
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|TRCAS
|23,34
|57.469.818
|% 7,66
|
|AGYO
|7,53
|28.439.515
|% -9,93
|
|UFUK
|63,05
|1.887.818
|% -6,80
|
|ACSEL
|58,35
|43.167.108
|% -5,89
|
|ALKA
|37,30
|134.798.115
|% -5,57
|
|AKGRT
|4,47
|29.554.961
|% -4,28
|
|THYAO
|100,90
|2.064.003.559
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,80
|1.144.223.016
|% 1,80
|
|SISE
|33,84
|856.344.187
|% 0,06
|
|SASA
|104,00
|814.848.584
|% -0,95
|
|TUPRS
|373,40
|685.348.368
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,13
|391.468.669
|% -1,39
|
|TSKB
|3,16
|577.275.481
|% -0,63
|
|EKGYO
|4,55
|469.971.718
|% 0,44
|
|AKBNK
|15,80
|1.144.223.016
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,61
|631.620.127
|% 0,95
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6151
|% 0,07
|
|Euro
|18,6857
|18,6937
|% 0,77
|
|Sterlin
|21,4948
|21,6026
|% 1,02
|
|Frank
|18,7733
|18,8864
|% 0,77
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|19,31
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.712
|6.790
|32,00
|
|Yarım
|3.270
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-0,38
|