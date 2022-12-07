***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 15:27
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085204
BIST
15:274.964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -36,55
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:2718,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:2719,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0989
|Açılış
|: 19,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6122
En Düşük
19,4674
15:271.062,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.062,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:27
|YESIL
|4,40
|60.199.769
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|188.394.822
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|506.902.278
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|605.091.829
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.978.433
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|PRDGS
|12,38
|34.508.619
|% -7,68
|
|HEDEF
|21,70
|21.071.965
|% -7,26
|
|KRDMD
|17,99
|9.497.646.378
|% 1,64
|
|THYAO
|136,70
|5.174.917.118
|% 0,81
|
|ASELS
|50,75
|4.430.869.323
|% 3,49
|
|PETKM
|18,28
|3.563.527.327
|% 1,56
|
|EREGL
|42,34
|2.712.462.668
|% -0,56
|
|KRDMD
|17,99
|9.497.646.378
|% 1,64
|
|EKGYO
|7,25
|1.457.825.237
|% 0,14
|
|PETKM
|18,28
|3.563.527.327
|% 1,56
|
|ISCTR
|10,36
|1.559.589.704
|% 1,47
|
|ADESE
|1,92
|264.300.943
|% 4,92
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6393
|% 0,02
|
|Euro
|19,6009
|19,6112
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,5864
|22,6997
|% 0,18
|
|Frank
|19,7239
|19,8427
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,43
|
|Cumhuriyet
|7.122
|7.229
|-14,00
|
|Tam
|7.156
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.465
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,32
|79,32
|-0,03
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 51 kaybederek (% -0.77 ) 4, 343
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, VKING, GLCVY, OZSUB, YESIL, EMNIS, KRONT, SNPAM, KRDMA, INTEM
-
15:42
BRKSN, SNICA, ALCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
MGROS, EUREN, PRDGS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında