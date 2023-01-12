***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 11:18
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100706
BIST
11:064.904
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 175,42
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.904
En Düşük
4.827
11:0618,7870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:0620,2174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:061.136,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.136,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:04
|SDTTR
|62,30
|7.824.008
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|19.885.396
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.370.650
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,30
|163.686.760
|% 9,49
|
|KRDMB
|17,07
|74.472.266
|% 8,24
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,80
|2.770.517.007
|% 5,99
|
|KRDMD
|18,02
|1.650.300.011
|% 4,83
|
|ASELS
|55,20
|1.216.168.052
|% 4,55
|
|EREGL
|38,20
|1.126.412.317
|% 3,69
|
|KOZAL
|544,00
|980.681.540
|% 4,86
|
|KRDMD
|18,02
|1.650.300.011
|% 4,83
|
|EKGYO
|8,43
|702.312.819
|% 4,33
|
|YKBNK
|8,93
|616.067.823
|% 3,96
|
|PETKM
|17,24
|639.706.834
|% 3,42
|
|SKBNK
|2,64
|80.230.400
|% 3,53
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7822
|18,7851
|% 0,06
|
|Euro
|20,2077
|20,2163
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7599
|22,8741
|% 0,11
|
|Frank
|20,0717
|20,1926
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9860
|5,0111
|% 0,06
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|3,14
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.681
|7.734
|1,00
|
|Yarım
|3.740
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,10
|
Seans Raporu
11:04
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