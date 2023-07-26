***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 10:04
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175249
BIST
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10:176.661
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 56,38
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1726,9526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0332
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1729,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1188
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:171.707,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.707,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:15
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|EDIP
|27,46
|24.250.757
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,76
|11.832.432
|% 7,81
|
|SMRTG
|68,30
|336.714.506
|% 7,50
|
|BURCE
|155,10
|107.411.718
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|AZTEK
|45,90
|40.119.921
|% -5,63
|
|YKBNK
|12,76
|1.263.375.943
|% -4,56
|
|ASTOR
|100,50
|890.341.516
|% 0,50
|
|THYAO
|218,30
|837.036.593
|% 0,46
|
|KCHOL
|119,30
|559.794.372
|% 2,40
|
|TUPRS
|93,95
|544.555.900
|% 0,54
|
|YKBNK
|12,76
|1.263.375.943
|% -4,56
|
|TSPOR
|6,56
|186.657.577
|% 5,13
|
|EKGYO
|8,28
|207.397.871
|% 1,10
|
|KOZAL
|26,54
|538.849.525
|% 4,08
|
|ZOREN
|4,04
|76.242.621
|% 1,51
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9476
|26,9531
|% 0,13
|
|Euro
|29,8160
|29,8382
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,6420
|34,8157
|% 0,07
|
|Frank
|31,1252
|31,3127
|% 0,32
|
|Riyal
|7,1672
|7,2031
|% 0,15
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|5,09
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|5,93
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.107
|11.222
|50,00
|
|Yarım
|5.545
|5.637
|25,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.819
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,03
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|-0,42
|
Seans Raporu
10:15
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10:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 23 artarak (% 0.63 ) 7, 218
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10:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
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10:30
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle OZKGY, OZKGY, SMRTG
-
10:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZEDUR, ARTI
-
10:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, ASTOR, THYAO