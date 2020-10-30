***ACSEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2020 09:19
***ACSEL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ACSEL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caravan Capital Management LLC tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884762
BIST
10:111.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.103
10:118,3369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0486
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3406
En Düşük
8,2678
10:119,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0565
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7457
En Düşük
9,6423
10:11501,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,85
|Açılış
|: 501,24
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
502,43
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler10:09
|KARTN
|1.812,80
|16.840.912
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|7.010.982
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|765.749
|% 10,00
|
|YESIL
|48,26
|2.941.342
|% 9,98
|
|BURVA
|79,50
|757.874
|% 9,96
|
|POLTK
|360,00
|73.800
|% -10,00
|
|BASCM
|7,56
|10.372
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,19
|302.203
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|91.858
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|271.163
|% -9,98
|
|TSKB
|2,50
|402.257.031
|% 7,76
|
|SKBNK
|2,03
|193.425.721
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,80
|80.892.878
|% 1,69
|
|SISE
|6,21
|69.499.637
|% -1,58
|
|ASELS
|17,00
|65.131.679
|% -2,30
|
|TSKB
|2,50
|402.257.031
|% 7,76
|
|SKBNK
|2,03
|193.425.721
|% 2,53
|
|ALBRK
|1,80
|80.892.878
|% 1,69
|
|IHLAS
|1,06
|18.378.149
|% -3,64
|
|ODAS
|2,99
|37.087.328
|% -2,29
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3325
|8,3387
|% 0,61
|
|Euro
|9,7286
|9,7375
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,7251
|10,7789
|% 0,47
|
|Frank
|9,0743
|9,1290
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2159
|2,2270
|% 0,66
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|