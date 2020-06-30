***ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
30.06.2020 17:16
***ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ACSEL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREACSS00017 ACSEL Nakit Temettü Ödeme 6,8 8 30/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853516
BIST
17:09116.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 501,97
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:096,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:097,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:09390,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,31
|Açılış
|: 390,41
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.952.992
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.626
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.630.425
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.401.704
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,88
|565.684.569
|% -9,35
|
|ULAS
|5,88
|10.004.554
|% -8,41
|
|GLBMD
|4,48
|18.825.415
|% -7,05
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|GARAN
|8,50
|1.115.463.543
|% -0,35
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|THYAO
|12,51
|780.244.831
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,05
|1.914.436.014
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,23
|2.127.204.299
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|609.491.718
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,43
|420.553.414
|% 2,14
|
|KARSN
|2,96
|784.489.545
|% 4,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4257
|8,4680
|% 0,23
|
|Frank
|7,1948
|7,2381
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-6,20
|
|Tam
|2.600
|2.611
|-6,40
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-3,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,34
|41,34
|-0,53
|
Seans Raporu
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-
17:20YGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 175, 258 adet işlem
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17:19PRZMA
Yüzde 6.72 oranında artışla 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 645, 039 adet işlem
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17:18PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 124, 466 adet işlem
-
17:17DERIM
Yüzde 7.33 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 373, 962 adet işlem
-
17:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 331, 93 artarak (% 0.25 ) 134, 353