***ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
06.08.2021 17:24
***ACSEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler ACSEL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TREACSS00017 ACSEL Nakit Temettü Ödeme 7,65 9 06/08/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955407
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1028
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0648
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,02
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6211
|8,6227
|% 1,21
|
|Euro
|10,1422
|10,1717
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,9276
|11,9874
|% 0,82
|
|Frank
|9,3829
|9,4395
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2920
|2,3034
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-41,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,34
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,40
|70,40
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
-
17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında