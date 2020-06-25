***ACSEL* *SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ACSEL******SANEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ACSEL, SANEL26.06.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaACIPAYAM SELULOZ ACSEL 0,08 0,068Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaSANEL MUHENDISLIK SANEL 38,03654 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852904BIST