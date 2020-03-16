***ADANA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:56
***ADANA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADANA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829202
BIST
13:1489.823
En Yüksek
|Değişim
|: -6,05%
|| -5.781,91
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
13:146,3826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0531
|Açılış
|: 6,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
13:147,1268
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0938
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
13:14312,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,26
|Açılış
|: 312,65
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|206.556
|% 9,09
|
|RTALB
|2,95
|50.827.221
|% 8,06
|
|KUYAS
|1,13
|8.853.973
|% 6,60
|
|BNTAS
|1,87
|5.570.652
|% 2,19
|
|INFO
|8,50
|17.880
|% 0,00
|
|RALYH
|7,20
|25.200
|% -10,00
|
|SAFKR
|2,27
|258.206
|% -9,92
|
|MTRYO
|4,20
|26.910
|% -9,87
|
|MAVI
|37,86
|2.968.940
|% -9,86
|
|IDEAS
|2,13
|50.332
|% -9,75
|
|HUBVC
|15,68
|29.983.612
|% -9,68
|
|NATEN
|12,22
|14.746.453
|% -8,74
|
|SMART
|4,92
|4.968.408
|% -8,89
|
|ARDYZ
|11,03
|3.631.552
|% -3,84
|
|YKSLN
|5,45
|3.069.715
|% -9,17
|
|ODAS
|1,27
|73.324.366
|% -7,97
|
|IHLGM
|0,89
|50.421.352
|% -6,32
|
|YKBNK
|2,11
|94.514.851
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,16
|49.003.034
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.869.324
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8204
|7,8596
|% 0,94
|
|Frank
|6,7552
|6,7959
|% 1,95
|
|Riyal
|1,6956
|1,7041
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-11,44
|
|Altın Gr.
|313
|313
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.085
|2.138
|14,60
|
|Yarım
|1.008
|1.034
|7,07
|
|Çeyrek
|505
|517
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|13,13
|13,17
|-1,58
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|-0,28
|
|B. Petrol
|31,20
|31,20
|-2,65
|