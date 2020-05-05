***ADANA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:14
***ADANA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADANA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADANA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842487
BIST
11:3699.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 354,88
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.083
11:367,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:367,6673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:36385,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.260
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.889.491
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,28
|299.002.934
|% -6,20
|
|GARAN
|8,27
|249.662.319
|% 1,22
|
|KRDMD
|2,26
|246.064.947
|% 4,63
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,45
|210.307.478
|% -3,69
|
|KRDMD
|2,26
|246.064.947
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,67
|204.773.348
|% -3,96
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,90
|104.148.641
|% 3,26
|
|GUSGR
|2,96
|118.473.323
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7462
|8,7901
|% 0,10
|
|Frank
|7,2583
|7,3020
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8712
|1,8805
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-1,39
|
|Altın Gr.
|386
|387
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.530
|4,40
|
|Tam
|2.554
|2.592
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.267
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|634
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|28,84
|28,84
|1,64
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