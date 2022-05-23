ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2022 13:09
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İstanbul, Türkiye
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İstanbul, Türkiye 0 212 426 00 93 0 212 426 84 44
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDÜLKADİR ŞAHİN 24900 TRY 49,80
ABDULKADİR SAYICI 24800 TRY 49,60
ENGİN AYTAÇ 100 TRY 0,20
MUSTAFA ÇAYA 100 TRY 0,20
MAHMUT KAHYA 100 TRY 0,20
TOPLAM 50000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULKADİR SAYICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkanı 49.6
ABDÜLKADİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkan Yardımcıs 49.8
EMRAH CEBECİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 0
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ABDULKADİR SAYICI
ABDÜLKADİR ŞAHİN
MAHMUT KAHYA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031706
BIST