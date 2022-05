ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İstanbul, Türkiyeİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak/İstanbul, Türkiye 0 212 426 00 93 0 212 426 84 44Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDÜLKADİR ŞAHİN 24900 TRY 49,80ABDULKADİR SAYICI 24800 TRY 49,60ENGİN AYTAÇ 100 TRY 0,20MUSTAFA ÇAYA 100 TRY 0,20MAHMUT KAHYA 100 TRY 0,20TOPLAM 50000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ABDULKADİR SAYICI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkanı 49.6ABDÜLKADİR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir YK Başkan Yardımcıs 49.8EMRAH CEBECİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 0Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıABDULKADİR SAYICIABDÜLKADİR ŞAHİNMAHMUT KAHYA