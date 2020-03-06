***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 0 0 1.774.759TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 0 0 250.299Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 0 0 2.025.058Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -8.866 -8.067 1 0 134.339 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 0 0 295.940Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.495 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 0 0 2.320.998Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 274 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 0 0 454.843Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -297 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -297 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 0 0 2.776.590Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.818.860 7.916.723 13.735.583 3.308.383 3.914.055 7.222.438GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.323.232 1.845.619 4.168.851 2.475.765 1.144.762 3.620.527Teminat Mektupları2.323.232 597.421 2.920.653 2.473.765 449.314 2.923.079Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler44.246 5.582 49.828 47.562 5.475 53.037Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler25.013 1.166 26.179 35.645 2.562 38.207Diğer Teminat Mektupları2.253.973 590.673 2.844.646 2.390.558 441.277 2.831.835Banka Kredileri0 1.678 1.678 0 11.811 11.811İthalat Kabul Kredileri0 1.678 1.678 0 11.811 11.811Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 529.395 529.395 0 370.725 370.725Belgeli Akreditifler0 529.395 529.395 0 370.725 370.725Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 717.125 717.125 2.000 306.446 308.446Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 6.466 6.466TAAHHÜTLERV-III-1 842.235 407.117 1.249.352 509.656 0 509.656Cayılamaz Taahhütler842.235 407.117 1.249.352 509.656 0 509.656Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri149.203 401.541 550.744 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri275.178 5.576 280.754 118.523 0 118.523Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri213.605 0 213.605 188.554 0 188.554İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri89.631 0 89.631 116.625 0 116.625Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri739 0 739 706 0 706Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler113.879 0 113.879 85.248 0 85.248Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 2.653.393 5.663.987 8.317.380 322.962 2.769.293 3.092.255Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.653.393 5.663.987 8.317.380 322.962 2.769.293 3.092.255Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri304.661 385.692 690.353 126.335 155.501 281.836Vadeli Döviz Alım İşlemleri269.820 82.288 352.108 75.165 67.037 142.202Vadeli Döviz Satım İşlemleri34.841 303.404 338.245 51.170 88.464 139.634Para ve Faiz Swap İşlemleri1.371.418 4.099.310 5.470.728 1.947 2.408.702 2.410.649Swap Para Alım İşlemleri302.466 1.995.428 2.297.894 0 1.202.641 1.202.641Swap Para Satım İşlemleri854.202 1.487.028 2.341.230 1.947 1.206.061 1.208.008Swap Faiz Alım İşlemleri214.750 201.437 416.187 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 415.417 415.417 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları977.314 1.178.985 2.156.299 194.680 205.090 399.770Para Alım Opsiyonları488.685 589.470 1.078.155 47.520 146.599 194.119Para Satım Opsiyonları488.629 589.515 1.078.144 147.160 58.491 205.651Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER130.310.798 7.153.814 137.464.612 111.293.136 5.478.165 116.771.301EMANET KIYMETLER3.428.971 384.795 3.813.766 2.969.828 237.483 3.207.311Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları292.114 0 292.114 20.221 0 20.221Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 149.812 151.074 1.279 38.581 39.860Tahsile Alınan Çekler3.057.250 217.108 3.274.358 2.860.070 180.559 3.040.629Tahsile Alınan Ticari Senetler78.345 17.875 96.220 88.258 18.343 106.601Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER126.881.827 6.769.019 133.650.846 108.323.308 5.240.682 113.563.990Menkul Kıymetler8.423 0 8.423 3.302 0 3.302Teminat Senetleri17.677 23.622 41.299 22.495 19.956 42.451Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.281 0 14.281 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler126.832.052 6.745.397 133.577.449 108.273.836 5.220.726 113.494.562Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI136.129.658 15.070.537 151.200.195 114.601.519 9.392.220 123.993.739Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-268.752 -190.748Alınan Faizler2.322.722 2.192.648Ödenen Faizler-1.627.002 -1.506.561Alınan Temettüler2.810 30Alınan Ücret ve Komisyonlar203.245 174.886Elde Edilen Diğer Kazançlar328.692 366.455Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar233.855 185.576Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-253.274 -218.282Ödenen Vergiler-108.906 -65.414DiğerV-VI-I -1.370.894 -1.320.086Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim822.225 418.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.177 108.586Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış147.654 632.032Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.907.255 1.378.299Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışV-VI-I 51.189 -231.476Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)85.357 -198.991Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.594.927 -710.496Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-102.209 -120.074Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)V-VI-I -44.261 -439.470Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı553.473 227.662YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları41.428 126.780İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.731 -2.051Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.791 4.978Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.762 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 128.605Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar60.918 0Diğer-5.788 -4.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit192.795 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit478.962 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-253.718 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-32.449 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI-I 25.677 86.742Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)813.373 441.184Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.578.892 1.137.708Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.392.265 1.578.892Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)386.527 308.530DİĞER KAPSAMLI GELİRLER68.316 -12.590Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17.578 -15.799Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18.319 -9.851Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.491 -10.086Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.953 1.492Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.203 2.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar50.738 3.209Yabancı Para Çevrim Farkları57.790 134.339Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri48.699 -60.746Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-55.801 -99.607Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50 29.223TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)454.843 295.940Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.439.051 2.241.196 3.680.247 539.425 2.300.733 2.840.158Nakit ve Nakit Benzerleri1.357.826 1.585.123 2.942.949 529.426 1.757.850 2.287.276Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 148.774 1.002.556 1.151.330 329.575 1.130.260 1.459.835BankalarV-I-2 250.502 582.567 833.069 331 627.590 627.921Para Piyasalarından Alacaklar960.299 0 960.299 200.137 0 200.137Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.749 0 -1.749 -617 0 -617Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 9 74.102 74.111 96 69.640 69.736Devlet Borçlanma Senetleri9 5.162 5.171 96 1.537 1.633Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 68.940 68.940 0 68.103 68.103Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.659 571.870 579.529 4.897 473.243 478.140Devlet Borçlanma Senetleri0 529.711 529.711 0 441.584 441.584Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 11.804 19.463 4.897 7.289 12.186Diğer Finansal Varlıklar0 30.355 30.355 0 24.370 24.370Türev Finansal VarlıklarV-I-5 73.557 10.101 83.658 5.006 0 5.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı73.557 10.101 83.658 5.006 0 5.006Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.362.520 1.791.068 12.153.588 8.949.221 928.173 9.877.394KredilerV-I-6 11.060.767 1.799.808 12.860.575 9.286.088 938.609 10.224.697Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıV-I-9 0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 173.031 0 173.031 233.330 0 233.330Devlet Borçlanma Senetleri173.031 0 173.031 233.330 0 233.330Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-871.278 -8.740 -880.018 -570.197 -10.436 -580.633SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-17 240.547 0 240.547 200.063 0 200.063Satış Amaçlı240.547 0 240.547 200.063 0 200.063Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar238.122 644.562 882.684 177.821 532.156 709.977Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 312.191 173 312.364 201.615 0 201.615MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 11.325 0 11.325 9.193 0 9.193Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.325 0 11.325 9.193 0 9.193YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 33.142 4.961 38.103 36.128 13.639 49.767DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-18 221.973 16.981 238.954 365.300 9.528 374.828VARLIKLAR TOPLAMI12.858.871 4.698.941 17.557.812 10.478.766 3.784.229 14.262.995YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 8.952.987 4.676.101 13.629.088 7.100.085 3.839.621 10.939.706ALINAN KREDİLERV-II-2 57.923 16.510 74.433 22.117 153.889 176.006PARA PİYASALARINA BORÇLAR60.022 0 60.022 20.011 0 20.011İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)226.921 0 226.921 0 0 0Bonolar226.921 0 226.921 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0Diğer