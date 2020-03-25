***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.03.2020 16:42
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 72 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -9 -8.067 1.134 0 134.282 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 295.883 654 296.537
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 2.320.998 3.476 2.324.474
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
V-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 454.843 789 455.632
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.987.073 3.289.509 0 2.133.435 2.133.435
Swap Para Satım İşlemleri
872.586 2.490.589 3.363.175 38.340 2.117.668 2.156.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
214.750 803.861 1.018.611 0 590.474 590.474
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 1.017.841 1.017.841 0 590.474 590.474
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
977.314 1.178.985 2.156.299 194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
488.685 589.470 1.078.155 47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
488.629 589.515 1.078.144 147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
238.698.036 7.165.210 245.863.246 213.785.616 5.491.461 219.277.077
EMANET KIYMETLER
97.930.520 381.108 98.311.628 94.683.339 240.257 94.923.596
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.120.507 0 11.120.507 14.503.505 0 14.503.505
Emanete Alınan Menkul Değerler
141.670 145.072 286.742 2.819 38.581 41.400
Tahsile Alınan Çekler
3.522.226 218.161 3.740.387 3.254.929 183.333 3.438.262
Tahsile Alınan Ticari Senetler
83.146.117 17.875 83.163.992 76.922.086 18.343 76.940.429
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
140.767.516 6.784.102 147.551.618 119.102.277 5.251.204 124.353.481
Menkul Kıymetler
8.423 0 8.423 3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
50.519 27.189 77.708 43.284 19.956 63.240
Emtia
9.394 0 9.394 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 189.869 0 189.869
Gayrimenkul
14.281 0 14.281 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
140.684.899 6.756.913 147.441.812 118.842.147 5.231.248 124.073.395
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
244.526.604 18.992.450 263.519.054 217.127.821 13.091.415 230.219.236
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.811 -39.344
Alınan Faizler
2.578.892 2.293.301
Ödenen Faizler
-1.708.085 -1.589.981
Alınan Temettüler
2.879 181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
256.886 224.875
Elde Edilen Diğer Kazançlar
253.046 292.944
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
233.855 185.576
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-297.273 -258.766
Ödenen Vergiler
-130.397 -83.201
Diğer
V-VI-1 -1.185.992 -1.104.273
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
572.742 801.085
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.177 108.396
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
28.965 698.383
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.897.290 1.170.252
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
V-VI-1 -152.482 -161.262
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
78.354 -222.763
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
11.804 19.623 5.057 7.289 12.346
Diğer Finansal Varlıklar
0 138.310 138.310 0 212.223 212.223
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.858.248 4.035.181 14.893.429 9.372.276 3.167.202 12.539.478
Krediler
V-I-6 11.111.853 3.677.334 14.789.187 9.343.521 2.859.711 12.203.232
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
V-I-8 453.433 0 453.433 372.373 0 372.373
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 173.031 376.181 549.212 233.330 330.712 564.042
Devlet Borçlanma Senetleri
173.031 165.760 338.791 233.330 56.315 289.645
Diğer Finansal Varlıklar
0 210.421 210.421 0 274.397 274.397
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-880.069 -18.334 -898.403 -576.948 -23.221 -600.169
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-17 240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Satış Amaçlı
240.547 0 240.547 200.063 0 200.063
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 313.631 3.961 317.592 201.825 255 202.080
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 11.598 0 11.598 9.746 46 9.792
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
11.598 0 11.598 9.746 46 9.792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 9.715 9.715 0 1.202 1.202
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 33.471 5.426 38.897 36.432 17.405 53.837
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-18 242.425 36.334 278.759 379.851 27.297 407.148
VARLIKLAR TOPLAMI
13.173.154 7.659.391 20.832.545 10.768.895 6.736.439 17.505.334
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 8.973.593 6.758.131 15.731.724 7.111.092 5.759.395 12.870.487
ALINAN KREDİLER
V-II-2 311.219 374.898 686.117 251.910 471.026 722.936
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
65.831 465.653 531.484 20.011 698.326 718.337
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
226.921 0 226.921 0 0 0
Bonolar
226.921 0 226.921 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
233 0 233 883 0 883
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 75.720 3.978 79.698 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-5 131.739 2.208 133.947 113.725 1.733 115.458
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
57.890 0 57.890 45.156 718 45.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
73.849 2.208 76.057 68.569 1.015 69.584
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 55.008 0 55.008 75.346 0 75.346
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 414.518 83.951 498.469 608.841 35.244 644.085
ÖZKAYNAKLAR
2.722.847 58.008 2.780.855 2.318.598 5.876 2.324.474
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.322 5.372 68.694 48.828 2.288 51.116
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 262.718 -24.356 238.362 249.568 -61.944 187.624
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
286.652 76.992 363.644 207.671 65.532 273.203
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
375.067 11.460 386.527 296.836 11.694 308.530
Azınlık Payları
4.265 0 4.265 3.476 0 3.476
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.030.729 7.801.816 20.832.545 10.508.461 6.996.873 17.505.334
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide