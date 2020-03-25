***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 72 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -9 -8.067 1.134 0 134.282 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 295.883 654 296.537Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 2.320.998 3.476 2.324.474Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Yeni BakiyeV-II-11 600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 454.843 789 455.632Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.987.073 3.289.509 0 2.133.435 2.133.435Swap Para Satım İşlemleri872.586 2.490.589 3.363.175 38.340 2.117.668 2.156.008Swap Faiz Alım İşlemleri214.750 803.861 1.018.611 0 590.474 590.474Swap Faiz Satım İşlemleri0 1.017.841 1.017.841 0 590.474 590.474Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları977.314 1.178.985 2.156.299 194.680 205.090 399.770Para Alım Opsiyonları488.685 589.470 1.078.155 47.520 146.599 194.119Para Satım Opsiyonları488.629 589.515 1.078.144 147.160 58.491 205.651Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER238.698.036 7.165.210 245.863.246 213.785.616 5.491.461 219.277.077EMANET KIYMETLER97.930.520 381.108 98.311.628 94.683.339 240.257 94.923.596Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.120.507 0 11.120.507 14.503.505 0 14.503.505Emanete Alınan Menkul Değerler141.670 145.072 286.742 2.819 38.581 41.400Tahsile Alınan Çekler3.522.226 218.161 3.740.387 3.254.929 183.333 3.438.262Tahsile Alınan Ticari Senetler83.146.117 17.875 83.163.992 76.922.086 18.343 76.940.429Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER140.767.516 6.784.102 147.551.618 119.102.277 5.251.204 124.353.481Menkul Kıymetler8.423 0 8.423 3.302 0 3.302Teminat Senetleri50.519 27.189 77.708 43.284 19.956 63.240Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 189.869 0 189.869Gayrimenkul14.281 0 14.281 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler140.684.899 6.756.913 147.441.812 118.842.147 5.231.248 124.073.395Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI244.526.604 18.992.450 263.519.054 217.127.821 13.091.415 230.219.236Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.811 -39.344Alınan Faizler2.578.892 2.293.301Ödenen Faizler-1.708.085 -1.589.981Alınan Temettüler2.879 181Alınan Ücret ve Komisyonlar256.886 224.875Elde Edilen Diğer Kazançlar253.046 292.944Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar233.855 185.576Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-297.273 -258.766Ödenen Vergiler-130.397 -83.201DiğerV-VI-1 -1.185.992 -1.104.273Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim572.742 801.085Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.177 108.396Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış28.965 698.383Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.897.290 1.170.252Diğer Varlıklarda Net (Artış) AzalışV-VI-1 -152.482 -161.262Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)78.354 -222.763Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)11.804 19.623 5.057 7.289 12.346Diğer Finansal Varlıklar0 138.310 138.310 0 212.223 212.223Türev Finansal VarlıklarV-I-5 73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı73.557 14.345 87.902 5.006 18.944 23.950Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.858.248 4.035.181 14.893.429 9.372.276 3.167.202 12.539.478KredilerV-I-6 11.111.853 3.677.334 14.789.187 9.343.521 2.859.711 12.203.232Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-9 0 0 0 0 0 0Faktoring AlacaklarıV-I-8 453.433 0 453.433 372.373 0 372.373İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 173.031 376.181 549.212 233.330 330.712 564.042Devlet Borçlanma Senetleri173.031 165.760 338.791 233.330 56.315 289.645Diğer Finansal Varlıklar0 210.421 210.421 0 274.397 274.397Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-880.069 -18.334 -898.403 -576.948 -23.221 -600.169SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-17 240.547 0 240.547 200.063 0 200.063Satış Amaçlı240.547 0 240.547 200.063 0 200.063Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 313.631 3.961 317.592 201.825 255 202.080MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 11.598 0 11.598 9.746 46 9.792Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.598 0 11.598 9.746 46 9.792YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 9.715 9.715 0 1.202 1.202ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 33.471 5.426 38.897 36.432 17.405 53.837DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-18 242.425 36.334 278.759 379.851 27.297 407.148VARLIKLAR TOPLAMI13.173.154 7.659.391 20.832.545 10.768.895 6.736.439 17.505.334YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 8.973.593 6.758.131 15.731.724 7.111.092 5.759.395 12.870.487ALINAN KREDİLERV-II-2 311.219 374.898 686.117 251.910 471.026 722.936PARA PİYASALARINA BORÇLAR65.831 465.653 531.484 20.011 698.326 718.337İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)226.921 0 226.921 0 0 0Bonolar226.921 0 226.921 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı53.100 54.989 108.089 8.055 25.273 33.328Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ233 0 233 883 0 883KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 75.720 3.978 79.698 0 0 0KARŞILIKLARV-II-5 131.739 2.208 133.947 113.725 1.733 115.458Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı57.890 0 57.890 45.156 718 45.874Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar73.849 2.208 76.057 68.569 1.015 69.584CARİ VERGİ BORCUV-II-6 55.008 0 55.008 75.346 0 75.346ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 414.518 83.951 498.469 608.841 35.244 644.085ÖZKAYNAKLAR2.722.847 58.008 2.780.855 2.318.598 5.876 2.324.474Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.322 5.372 68.694 48.828 2.288 51.116Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 262.718 -24.356 238.362 249.568 -61.944 187.624Kar Yedekleri1.505.890 0 1.505.890 1.209.055 0 1.209.055Yasal Yedekler96.746 0 96.746 81.945 0 81.945Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.409.144 0 1.409.144 1.127.110 0 1.127.110Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar286.652 76.992 363.644 207.671 65.532 273.203Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -89.165 53.838 -35.327Dönem Net Kâr veya Zararı375.067 11.460 386.527 296.836 11.694 308.530Azınlık Payları4.265 0 4.265 3.476 0 3.476YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.030.729 7.801.816 20.832.545 10.508.461 6.996.873 17.505.334Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide