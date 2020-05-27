***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 -80 1.251 0 18.608 -12.073 -14.468 0 0 0 108.429 0 0 101.811Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 0 347.613 -74.018 -93.904 0 1.517.585 -34.578 108.429 0 0 2.423.558Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 0 0 62.127Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 0 0 2.838.717Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER5.351.981 7.570.838 12.922.819 5.818.860 7.916.723 13.735.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.274.705 1.787.994 4.062.699 2.323.232 1.845.619 4.168.851Teminat Mektupları2.274.705 593.956 2.868.661 2.323.232 597.421 2.920.653Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler46.764 1.839 48.603 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler25.675 1.731 27.406 25.013 1.166 26.179Diğer Teminat Mektupları2.202.266 590.386 2.792.652 2.253.973 590.673 2.844.646Banka Kredileri0 1.911 1.911 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 1.911 1.911 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 507.598 507.598 0 529.395 529.395Belgeli Akreditifler0 507.598 507.598 0 529.395 529.395Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 684.529 684.529 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 988.870 321.738 1.310.608 842.235 407.117 1.249.352Cayılamaz Taahhütler988.870 321.738 1.310.608 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri212.019 317.034 529.053 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri344.696 4.704 349.400 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri230.826 0 230.826 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri104.334 0 104.334 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri755 0 755 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler96.240 0 96.240 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.088.406 5.461.106 7.549.512 2.653.393 5.663.987 8.317.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.088.406 5.461.106 7.549.512 2.653.393 5.663.987 8.317.380Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri199.397 270.057 469.454 304.661 385.692 690.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri162.187 69.182 231.369 269.820 82.288 352.108Vadeli Döviz Satım İşlemleri37.210 200.875 238.085 34.841 303.404 338.245Para ve Faiz Swap İşlemleri1.035.124 4.090.670 5.125.794 1.371.418 4.099.310 5.470.728Swap Para Alım İşlemleri33.000 1.883.824 1.916.824 302.466 1.995.428 2.297.894Swap Para Satım İşlemleri352.374 1.528.755 1.881.129 854.202 1.487.028 2.341.230Swap Faiz Alım İşlemleri339.750 320.761 660.511 214.750 201.437 416.187Swap Faiz Satım İşlemleri310.000 357.330 667.330 0 415.417 415.417Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları853.885 1.100.379 1.954.264 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları428.273 548.662 976.935 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları425.612 551.717 977.329 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER136.459.267 8.177.601 144.636.868 130.310.798 7.153.814 137.464.612EMANET KIYMETLER3.422.534 576.246 3.998.780 3.428.971 384.795 3.813.766Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları142.139 0 142.139 292.114 0 292.114Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 301.681 302.943 1.262 149.812 151.074Tahsile Alınan Çekler3.201.400 264.109 3.465.509 3.057.250 217.108 3.274.358Tahsile Alınan Ticari Senetler77.733 10.456 88.189 78.345 17.875 96.220Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER133.036.733 7.601.355 140.638.088 126.881.827 6.769.019 133.650.846Menkul Kıymetler7.975 0 7.975 8.423 0 8.423Teminat Senetleri17.241 17.583 34.824 17.677 23.622 41.299Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.175 0 14.175 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler132.987.948 7.583.772 140.571.720 126.832.052 6.745.397 133.577.449Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI141.811.248 15.748.439 157.559.687 136.129.658 15.070.537 151.200.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı143.594 -179.102Alınan Faizler458.165 547.015Ödenen Faizler-235.806 -394.353Alınan Temettüler13 16Alınan Ücret ve Komisyonlar47.433 44.570Elde Edilen Diğer Kazançlar158.230 120.153Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar62.714 56.671Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-70.185 -62.320Ödenen Vergiler-41.225 -53.425Diğer-235.745 -437.429Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim440.420 333.933Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-64.963 2.959Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-465.360 20.968Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-187.584 -276.340Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-25.388 27.355Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)373.921 143.524Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)969.918 500.511Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)11.812 -113.493Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-171.936 28.449Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı584.014 154.831YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-848.762 -109.292İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.167 -110.670Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.993 2.683Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-249.255 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-589.804 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-1.529 -1.305FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-153.349 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-129.260 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-24.089 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-24.907 72.127Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-443.004 117.666Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.392.266 1.578.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.949.262 1.696.558Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)123.395 108.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-61.268 -6.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.019 1.315Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 160Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-357 -100Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-940 1.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler278 -348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-60.249 -7.933Yabancı Para Çevrim Farkları51.839 18.608Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-79.423 -15.403Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-8.355 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-52.666 -18.087Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.356 6.949TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.127 101.811Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)839.112 3.181.655 4.020.767 1.439.051 2.241.196 3.680.247Nakit ve Nakit Benzerleri719.933 2.244.807 2.964.740 1.357.826 1.585.123 2.942.949Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 530.242 1.607.956 2.138.198 148.774 1.002.556 1.151.330BankalarV-I-2 150.450 638.242 788.692 250.502 582.567 833.069Para Piyasalarından Alacaklar40.010 0 40.010 960.299 0 960.299Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-769 -1.391 -2.160 -1.749 0 -1.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 63.554 84.623 148.177 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri63.554 6.302 69.856 9 4.770 4.779Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 78.321 78.321 0 69.332 69.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.659 821.125 828.784 7.659 571.870 579.529Devlet Borçlanma Senetleri0 777.450 777.450 0 529.711 529.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 11.385 19.044 7.659 11.804 19.463Diğer Finansal Varlıklar0 32.290 32.290 0 30.355 30.355Türev Finansal VarlıklarV-I-5 47.966 31.100 79.066 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47.966 31.100 79.066 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.971.996 1.925.808 12.897.804 10.362.520 1.791.068 12.153.588KredilerV-I-6 11.095.513 1.935.700 13.031.213 11.060.767 1.799.808 12.860.575Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 759.219 0 759.219 173.031 0 173.031Devlet Borçlanma Senetleri759.219 0 759.219 173.031 0 173.031Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-882.736 -9.892 -892.628 -871.278 -8.740 -880.018SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 234.929 0 234.929 240.547 0 240.547Satış Amaçlı234.929 0 234.929 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar251.119 684.123 935.242 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 310.521 168 310.689 312.191 173 312.364MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 11.838 0 11.838 11.325 0 11.325Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer11.838 0 11.838 11.325 0 11.325YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 45.444 0 45.444 38.103 0 38.103DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 234.538 27.491 262.029 221.973 16.981 238.954VARLIKLAR TOPLAMI12.899.497 5.819.245 18.718.742 12.863.832 4.693.980 17.557.812YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.013.329 5.942.801 14.956.130 8.952.987 4.676.101 13.629.088ALINAN KREDİLERV-II-2 68.683 17.897 86.580 57.923 16.510 74.433PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 60.022 0 60.022İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)139.213 0 139.213 226.921 0 226.921Bonolar139.213 0 139.213 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 31.587 16.945 48.532 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı31.587 16.945 48.532 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 73.611 432 74.043 75.720 344 76.064KARŞILIKLARV-II-5 117.832 886 118.718 128.479 965 129.444Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı48.954 0 48.954 56.122 0 56.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar68.878 886 69.764 72.357 965 73.322CARİ VERGİ BORCUV-II-6 41.353 0 41.353 51.161 0 51.161ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 366.102 49.354 415.456 390.689 70.359 461.048ÖZKAYNAKLAR2.838.225 492 2.838.717 2.718.582 58.008 2.776.590Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.036 4.639 67.675 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 264.069 -85.956 178.113 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.505.890 0 1.505.890 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler96.746 0 96.746 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.409.144 0 1.409.144 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar405.230 81.809 487.039 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı286.652 76.992 363.644 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı118.578 4.817 123.395 375.067 11.460 386.527YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI12.689.935 6.028.807 18.718.742 12.715.584 4.842.228 17.557.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ424.935 612.790Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 374.817 554.968Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.522 7.727Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 7.303 6.529Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler22.950 22.554Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 11.886 11.698Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar441 20Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.916 6.023İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler6.529 5.655Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri6.457 9.314FAİZ GİDERLERİ (-)-261.285 -403.001Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -243.549 -396.045Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -1.886 -1.129Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-188 -2.147İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.139 0Kiralama Faiz Giderleri-4.358 -3.527Diğer Faiz Giderleri-5.165 -153NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ163.650 209.789NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ41.922 40.290Alınan Ücret ve Komisyonlar47.433 44.570Gayri Nakdi Kredilerden10.769 13.202DiğerV-IV-11 36.664 31.368Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-5.511 -4.280Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-5.511 -4.280TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 13 16TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 31.510 24.575Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.382 166Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)44.945 16.941Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-17.817 7.468DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 118.986 102.178FAALİYET BRÜT KÂRI356.081 376.848BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -103.595 -161.117DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -686 -1.769PERSONEL GİDERLERİ (-)-70.185 -62.320DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -48.498 -38.329NET FAALİYET KARI (ZARARI)133.117 113.313BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)17.839 19.535NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 150.956 132.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -27.561 -24.419Cari Vergi Karşılığı-9.188 -1.979Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi3.601 310Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-21.974 -22.750SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 123.395 108.429DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 123.395 108.429Grubun Karı (Zararı)123.395 108.429Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00181000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847074BIST