***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 -80 1.251 0 18.608 -12.073 -14.468 0 0 0 108.429 101.811 194 102.005Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.827 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 0 347.613 -74.018 -93.904 0 1.517.585 -34.578 108.429 2.423.558 3.670 2.427.228Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 62.127 299 62.426Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları-657.839 -76.432Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar212 0Diğer-1.870 -2.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-242.975 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-129.260 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-113.715 0DiğerYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiV-VI-1 41.861 72.127Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-606.400 -105.882Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.528.049 2.599.313Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.921.649 2.493.431Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)123.694 108.623DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-61.268 -6.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.019 1.315Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 160Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-357 -100Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-940 1.603Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler278 -348Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-60.249 -7.933Yabancı Para Çevrim Farkları51.839 18.608Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-79.423 -15.403Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-8.355 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-52.666 -18.087Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.356 6.949TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.426 102.005Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)882.526 4.285.866 5.168.392 1.473.234 3.568.774 5.042.008Nakit ve Nakit Benzerleri763.187 3.189.560 3.952.747 1.391.849 2.738.809 4.130.658Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 530.247 1.608.015 2.138.262 148.778 1.002.584 1.151.362BankalarV-I-2 193.699 1.099.384 1.293.083 284.521 1.263.170 1.547.691Para Piyasalarından Alacaklar40.010 483.991 524.001 960.299 473.386 1.433.685Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-769 -1.830 -2.599 -1.749 -331 -2.080Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 63.554 84.623 148.177 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri63.554 6.302 69.856 9 5.162 5.171Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 78.321 78.321 0 68.940 68.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.819 973.544 981.363 7.819 741.518 749.337Devlet Borçlanma Senetleri0 841.441 841.441 0 591.404 591.404Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 11.385 19.204 7.819 11.804 19.623Diğer Finansal Varlıklar0 120.718 120.718 0 138.310 138.310Türev Finansal VarlıklarV-I-5 47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.505.845 4.537.771 16.043.616 10.858.248 4.035.181 14.893.429KredilerV-I-6 11.154.068 4.081.618 15.235.686 11.111.853 3.677.334 14.789.187Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları483.970 0 483.970 453.433 0 453.433İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 759.219 476.505 1.235.724 173.031 376.181 549.212Devlet Borçlanma Senetleri759.219 219.227 978.446 173.031 165.760 338.791Diğer Finansal Varlıklar0 257.278 257.278 0 210.421 210.421Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-891.412 -20.352 -911.764 -880.069 -18.334 -898.403SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 234.929 0 234.929 240.547 0 240.547Satış Amaçlı234.929 0 234.929 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 311.905 4.486 316.391 313.631 3.961 317.592MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 12.105 0 12.105 11.598 0 11.598Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer12.105 0 12.105 11.598 0 11.598YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 19.263 19.263 0 9.715 9.715ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 45.657 6.163 51.820 33.471 5.426 38.897DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 253.569 47.336 300.905 242.425 36.334 278.759VARLIKLAR TOPLAMI13.246.536 8.900.885 22.147.421 13.173.154 7.659.391 20.832.545YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.040.999 8.088.928 17.129.927 8.973.593 6.758.131 15.731.724ALINAN KREDİLERV-II-2 342.524 343.517 686.041 311.219 374.898 686.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.109 537.807 540.916 65.831 465.653 531.484İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)139.213 0 139.213 226.921 0 226.921Bonolar139.213 0 139.213 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 31.587 75.214 106.801 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı31.587 64.364 95.951 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 10.850 10.850 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ129 0 129 233 0 233KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 74.758 4.575 79.333 75.720 3.978 79.698KARŞILIKLARV-II-5 120.133 3.984 124.117 131.739 2.208 133.947Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı50.903 0 50.903 57.890 0 57.890Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar69.230 3.984 73.214 73.849 2.208 76.057CARİ VERGİ BORCUV-II-6 46.503 0 46.503 55.008 0 55.008ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 390.315 60.845 451.160 414.518 83.951 498.469ÖZKAYNAKLAR2.842.789 492 2.843.281 2.722.847 58.008 2.780.855Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.036 4.639 67.675 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 264.069 -85.956 178.113 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.505.890 0 1.505.890 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler96.746 0 96.746 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.409.144 0 1.409.144 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar405.230 81.809 487.039 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı286.652 76.992 363.644 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı118.578 4.817 123.395 375.067 11.460 386.527Azınlık Payları4.564 0 4.564 4.265 0 4.265YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI13.032.059 9.115.362 22.147.421 13.030.729 7.801.816 20.832.545Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ477.327 678.183Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 400.525 580.855Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.522 7.727Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 7.677 7.636Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler23.407 23.803Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 16.347 17.338Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar567 87Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.494 8.173İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler10.286 9.078Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri27.849 40.824FAİZ GİDERLERİ (-)-275.419 -426.142Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -247.420 -403.100Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -9.206 -13.713Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.401 -5.077İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -6.139 -3.527Kiralama Faiz Giderleri-4.358 0Diğer Faiz Giderleri-5.895 -725NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ201.908 252.041NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ70.308 58.388Alınan Ücret ve Komisyonlar76.782 64.385Gayri Nakdi Kredilerden10.747 13.232DiğerV-IV-11 66.035 51.153Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.474 -5.997Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-6.474 -5.997TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 13 16TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 25.802 17.465Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.200 234Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)39.419 9.766Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-17.817 7.465DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 118.647 101.727FAALİYET BRÜT KÂRI416.678 429.637BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -104.385 -162.219DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -686 -1.769PERSONEL GİDERLERİ (-)-82.946 -73.898DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -72.374 -53.397NET FAALİYET KARI (ZARARI)156.287 138.354BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 156.287 138.354SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -32.593 -29.731Cari Vergi Karşılığı-11.040 -7.071Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi3.496 361Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-25.049 -23.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 123.694 108.623DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 123.694 108.623Grubun Karı (Zararı)123.395 108.429Azınlık Payları Karı (Zararı)299 194Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00181000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851661BIST