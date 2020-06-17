***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
17.06.2020 18:02
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 -80 1.251 0 18.608 -12.073 -14.468 0 0 0 108.429 101.811 194 102.005
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.827 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.530 -308.530 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.587 3.539 0 347.613 -74.018 -93.904 0 1.517.585 -34.578 108.429 2.423.558 3.670 2.427.228
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 62.127 299 62.426
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
-657.839 -76.432
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
212 0
Diğer
-1.870 -2.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-242.975 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-129.260 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-113.715 0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 41.861 72.127
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-606.400 -105.882
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.921.649 2.493.431
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.694 108.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-61.268 -6.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.019 1.315
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-357 -100
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-940 1.603
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
278 -348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-60.249 -7.933
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.839 18.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-79.423 -15.403
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.355 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-52.666 -18.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.356 6.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.426 102.005
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
882.526 4.285.866 5.168.392 1.473.234 3.568.774 5.042.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
763.187 3.189.560 3.952.747 1.391.849 2.738.809 4.130.658
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 530.247 1.608.015 2.138.262 148.778 1.002.584 1.151.362
Bankalar
V-I-2 193.699 1.099.384 1.293.083 284.521 1.263.170 1.547.691
Para Piyasalarından Alacaklar
40.010 483.991 524.001 960.299 473.386 1.433.685
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-769 -1.830 -2.599 -1.749 -331 -2.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 63.554 84.623 148.177 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
63.554 6.302 69.856 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 78.321 78.321 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.819 973.544 981.363 7.819 741.518 749.337
Devlet Borçlanma Senetleri
0 841.441 841.441 0 591.404 591.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 11.385 19.204 7.819 11.804 19.623
Diğer Finansal Varlıklar
0 120.718 120.718 0 138.310 138.310
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
47.966 38.139 86.105 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.505.845 4.537.771 16.043.616 10.858.248 4.035.181 14.893.429
Krediler
V-I-6 11.154.068 4.081.618 15.235.686 11.111.853 3.677.334 14.789.187
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
483.970 0 483.970 453.433 0 453.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 759.219 476.505 1.235.724 173.031 376.181 549.212
Devlet Borçlanma Senetleri
759.219 219.227 978.446 173.031 165.760 338.791
Diğer Finansal Varlıklar
0 257.278 257.278 0 210.421 210.421
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-891.412 -20.352 -911.764 -880.069 -18.334 -898.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
234.929 0 234.929 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 311.905 4.486 316.391 313.631 3.961 317.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 12.105 0 12.105 11.598 0 11.598
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
12.105 0 12.105 11.598 0 11.598
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 19.263 19.263 0 9.715 9.715
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 45.657 6.163 51.820 33.471 5.426 38.897
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 253.569 47.336 300.905 242.425 36.334 278.759
VARLIKLAR TOPLAMI
13.246.536 8.900.885 22.147.421 13.173.154 7.659.391 20.832.545
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 9.040.999 8.088.928 17.129.927 8.973.593 6.758.131 15.731.724
ALINAN KREDİLER
V-II-2 342.524 343.517 686.041 311.219 374.898 686.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.109 537.807 540.916 65.831 465.653 531.484
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Bonolar
139.213 0 139.213 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 31.587 75.214 106.801 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
31.587 64.364 95.951 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 10.850 10.850 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
129 0 129 233 0 233
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 74.758 4.575 79.333 75.720 3.978 79.698
KARŞILIKLAR
V-II-5 120.133 3.984 124.117 131.739 2.208 133.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
50.903 0 50.903 57.890 0 57.890
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
69.230 3.984 73.214 73.849 2.208 76.057
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 46.503 0 46.503 55.008 0 55.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 390.315 60.845 451.160 414.518 83.951 498.469
ÖZKAYNAKLAR
2.842.789 492 2.843.281 2.722.847 58.008 2.780.855
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 63.036 4.639 67.675 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 264.069 -85.956 178.113 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.505.890 0 1.505.890 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
96.746 0 96.746 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.409.144 0 1.409.144 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
405.230 81.809 487.039 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
286.652 76.992 363.644 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
118.578 4.817 123.395 375.067 11.460 386.527
Azınlık Payları
4.564 0 4.564 4.265 0 4.265
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.032.059 9.115.362 22.147.421 13.030.729 7.801.816 20.832.545
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
477.327 678.183
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 400.525 580.855
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.522 7.727
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 7.677 7.636
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
23.407 23.803
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 16.347 17.338
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
567 87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.494 8.173
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
10.286 9.078
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
27.849 40.824
FAİZ GİDERLERİ (-)
-275.419 -426.142
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -247.420 -403.100
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -9.206 -13.713
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.401 -5.077
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -6.139 -3.527
Kiralama Faiz Giderleri
-4.358 0
Diğer Faiz Giderleri
-5.895 -725
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
201.908 252.041
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
70.308 58.388
Alınan Ücret ve Komisyonlar
76.782 64.385
Gayri Nakdi Kredilerden
10.747 13.232
Diğer
V-IV-11 66.035 51.153
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.474 -5.997
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-6.474 -5.997
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 13 16
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 25.802 17.465
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.200 234
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
39.419 9.766
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-17.817 7.465
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 118.647 101.727
FAALİYET BRÜT KÂRI
416.678 429.637
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -104.385 -162.219
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -686 -1.769
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-82.946 -73.898
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -72.374 -53.397
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
156.287 138.354
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 156.287 138.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -32.593 -29.731
Cari Vergi Karşılığı
-11.040 -7.071
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
3.496 361
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-25.049 -23.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 123.694 108.623
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 123.694 108.623
Grubun Karı (Zararı)
123.395 108.429
Azınlık Payları Karı (Zararı)
299 194
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00206000 0,00181000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851661
BIST