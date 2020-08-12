***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 -703 2.117 0 47.954 8.704 -37.249 0 0 0 211.763 0 0 232.730Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -15.210 4.405 0 376.959 -53.241 -116.685 0 1.505.890 -22.883 211.763 0 0 2.554.477Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 0 0 197.823Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 0 0 2.974.413Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.437.814 6.222.109 12.659.923 5.818.860 7.916.723 13.735.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.730.189 1.912.645 4.642.834 2.323.232 1.845.619 4.168.851Teminat Mektupları2.677.731 851.461 3.529.192 2.323.232 597.421 2.920.653Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler56.858 1.916 58.774 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler31.545 2.589.328 848.202 3.437.530 2.253.973 590.673 2.844.646Banka Kredileri0 7.087 7.087 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 7.087 7.087 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.658 462.958 464.616 0 529.395 529.395Belgeli Akreditifler1.658 462.958 464.616 0 529.395 529.395Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden50.800 591.139 641.939 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352Cayılamaz Taahhütler1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri199.971 369.787 569.758 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri390.005 5.005 395.010 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri216.473 0 216.473 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri114.497 0 114.497 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri772 0 772 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler93.923 0 93.923 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR2.691.984 3.934.672 6.626.656 2.653.393 5.663.987 8.317.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.691.984 3.934.672 6.626.656 2.653.393 5.663.987 8.317.380Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri233.904 337.443 571.347 304.661 385.692 690.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri194.244 90.261 284.505 269.820 82.288 352.108Vadeli Döviz Satım İşlemleri39.660 247.182 286.842 34.841 303.404 338.245Para ve Faiz Swap İşlemleri1.937.709 2.875.173 4.812.882 1.371.418 4.099.310 5.470.728Swap Para Alım İşlemleri24.004 1.214.439 1.238.443 302.466 1.995.428 2.297.894Swap Para Satım İşlemleri263.955 947.159 1.211.114 854.202 1.487.028 2.341.230Swap Faiz Alım İşlemleri839.750 334.119 1.173.869 214.750 201.437 416.187Swap Faiz Satım İşlemleri810.000 379.456 1.189.456 0 415.417 415.417Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları520.371 722.056 1.242.427 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları260.214 357.205 617.419 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları260.157 364.851 625.008 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER141.716.935 9.367.986 151.084.921 130.310.798 7.153.814 137.464.612EMANET KIYMETLER3.119.740 701.156 3.820.896 3.428.971 384.795 3.813.766Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları293.015 0 293.015 292.114 0 292.114Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 446.716 447.978 1.262 149.812 151.074Tahsile Alınan Çekler2.757.985 245.804 3.003.789 3.057.250 217.108 3.274.358Tahsile Alınan Ticari Senetler67.478 8.636 76.114 78.345 17.875 96.220Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER138.597.195 8.666.830 147.264.025 126.881.827 6.769.019 133.650.846Menkul Kıymetler23.651 0 23.651 8.423 0 8.423Teminat Senetleri14.249 16.723 30.972 17.677 23.622 41.299Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.175 0 14.175 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler138.535.726 8.650.107 147.185.833 126.832.052 6.745.397 133.577.449Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI148.154.749 15.590.095 163.744.844 136.129.658 15.070.537 151.200.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı15.940 -239.809Alınan Faizler871.156 1.160.572Ödenen Faizler-575.247 -852.008Alınan Temettüler28 27Alınan Ücret ve Komisyonlar80.586 93.257Elde Edilen Diğer Kazançlar252.058 211.408Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar87.939 115.059Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-135.114 -124.307Ödenen Vergiler-48.900 -40.297Diğer-516.566 -803.520Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.065.961 72.844Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-238.855 -672Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-456.355 -89.163Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.100.575 -1.193.914Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-261.737 -54.188Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-19.879 112.612Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.801.328 1.559.469Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)223.667 -108.611Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.118.367 -152.689Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.081.901 -166.965YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.717.596 52.074İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller1.827 -12.313Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.791 8.339Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.274.317 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.446.454 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 60.109Diğer-3.443 -4.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-9.844 -12.245Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit436.290 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-427.662 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-18.472 -12.245Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi25.677 47.440Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-619.862 -79.696Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.392.266 1.578.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.772.404 1.499.196Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)213.710 211.763DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-15.887 20.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar844 1.558Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 160Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230 -879Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.318 2.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-244 -437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.731 19.409Yabancı Para Çevrim Farkları96.753 47.954Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.606 11.498Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-106.818 -46.564Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.940 6.521TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)197.823 232.730Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.047.451 3.033.569 5.081.020 1.439.051 2.241.196 3.680.247Nakit ve Nakit Benzerleri477.001 2.300.896 2.777.897 1.357.826 1.585.123 2.942.949Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 476.694 1.631.126 2.107.820 148.774 1.002.556 1.151.330BankalarV-I-2 364 671.283 671.647 250.502 582.567 833.069Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 960.299 0 960.299Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-57 -1.513 -1.570 -1.749 0 -1.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 242.742 86.607 329.349 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri242.742 4.809 247.551 9 4.770 4.779Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 81.798 81.798 0 69.332 69.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.281.976 631.373 1.913.349 7.659 571.870 579.529Devlet Borçlanma Senetleri1.274.317 582.808 1.857.125 0 529.711 529.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 13.871 21.530 7.659 11.804 19.463Diğer Finansal Varlıklar0 34.694 34.694 0 30.355 30.355Türev Finansal VarlıklarV-I-5 45.732 14.693 60.425 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı45.732 14.693 60.425 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.036.258 1.782.187 17.818.445 10.362.520 1.791.068 12.153.588KredilerV-I-6 12.285.784 1.790.207 14.075.991 11.060.767 1.799.808 12.860.575Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 4.675.320 0 4.675.320 173.031 0 173.031Devlet Borçlanma Senetleri4.675.320 0 4.675.320 173.031 0 173.031Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-924.846 -8.020 -932.866 -871.278 -8.740 -880.018SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 228.226 0 228.226 240.547 0 240.547Satış Amaçlı228.226 0 228.226 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar263.995 735.882 999.877 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 310.053 153 310.206 312.191 173 312.364MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 12.662 0 12.662 11.325 0 11.325Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer12.662 0 12.662 11.325 0 11.325YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 41.660 0 41.660 38.103 0 38.103DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 321.194 62.561 383.755 221.973 16.981 238.954VARLIKLAR TOPLAMI19.261.499 5.614.352 24.875.851 12.863.832 4.693.980 17.557.812YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 10.262.265 5.165.000 15.427.265 8.952.987 4.676.101 13.629.088ALINAN KREDİLERV-II-2 58.372 238.921 297.293 57.923 16.510 74.433PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.887.431 177.712 5.065.143 60.022 0 60.022İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)290.761 0 290.761 226.921 0 226.921Bonolar290.761 0 290.761 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 26.476 16.920 43.396 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı26.476 16.920 43.396 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 73.347 525 73.872 75.720 344 76.064KARŞILIKLARV-II-5 98.478 732 99.210 128.479 965 129.444Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı55.382 0 55.382 56.122 0 56.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar43.096 732 43.828 72.357 965 73.322CARİ VERGİ BORCUV-II-6 42.239 0 42.239 51.161 0 51.161ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 494.196 68.063 562.259 390.689 70.359 461.048ÖZKAYNAKLAR2.944.556 29.857 2.974.413 2.718.582 58.008 2.776.590Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.137 6.401 69.538 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 272.044 -50.413 221.631 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler116.072 0 116.072 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar116.958 73.869 190.827 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı205.373 8.337 213.710 375.067 11.460 386.527YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.178.121 5.697.730 24.875.851 12.715.584 4.842.228 17.557.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ892.058 1.282.215 467.123 669.425Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 730.205 1.177.247 355.388 622.279Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.522 15.981 0 8.254Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 8.403 14.632 1.100 8.103Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler24.558 34.435 1.608 11.881Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 118.382 22.753 106.496 11.055Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.774 50 3.333 30Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar29.067 12.235 24.151 6.212İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler85.541 10.468 79.012 4.813Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri8.988 17.167 2.531 7.853FAİZ GİDERLERİ (-)-583.973 -870.496 -322.688 -467.495Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -471.218 -852.801 -227.669 -456.756Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -4.383 -2.604 -2.497 -1.475Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-78.221 -6.511 -78.033 -4.364İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-11.466 0 -5.327 0Kiralama Faiz Giderleri-8.525 -8.243 -4.167 -4.716Diğer Faiz Giderleri-10.160 -337 -4.995 -184NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ308.085 411.719 144.435 201.930NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ70.259 84.078 28.337 43.788Alınan Ücret ve Komisyonlar80.586 93.257 33.153 48.687Gayri Nakdi Kredilerden21.154 27.693 10.385 14.491DiğerV-IV-11 59.432 65.564 22.768 34.196Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-10.327 -9.179 -4.816 -4.899Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-10.327 -9.179 -4.816 -4.899TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 28 27 15 11TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 50.483 39.448 18.973 14.873Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.494 1.080 6.112 914Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)30.086 -2.257 -14.859 -19.198Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.903 40.625 27.720 33.157DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 187.863 164.660 68.877 62.482FAALİYET BRÜT KÂRI616.718 699.932 260.637 323.084BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -169.852 -275.664 -66.257 -114.547DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -2.439 -17.773 -1.753 -10.373PERSONEL GİDERLERİ (-)-135.114 -124.307 -64.929 -61.987DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -90.007 -67.110 -41.509 -34.412NET FAALİYET KARI (ZARARI)219.306 215.078 86.189 101.765BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)34.326 38.234 16.487 18.699NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 253.632 253.312 102.676 120.464SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -39.922 -41.549 -12.361 -17.130Cari Vergi Karşılığı-21.005 -30.967 -11.817 -28.988Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi3.715 7.514 589 7.204Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-22.632 -18.096 -1.133 4.654SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 213.710 211.763 90.315 103.334DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 213.710 211.763 90.315 103.334Grubun Karı (Zararı)213.710 211.763 90.315 103.334Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar 0,00356000 0,00353000 0,00150000 0,00172000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868485BIST