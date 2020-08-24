***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 -703 2.117 0 47.954 8.704 -37.249 0 0 0 211.763 232.730 402 233.132Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.827 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -15.210 4.405 0 376.959 -53.241 -116.685 0 1.505.890 -22.883 21.173 2.554.477 3.878 2.558.355Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 197.823 686 198.509Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 2.974.413 4.951 2.979.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER6.451.527 11.030.457 17.481.984 5.828.568 11.827.240 17.655.808GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 2.716.991 1.911.813 4.628.804 2.310.041 1.855.215 4.165.256Teminat Mektupları2.664.533 838.283 3.502.816 2.310.041 587.840 2.897.881Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler56.858 1.916 58.774 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler31.545 1.343 32.888 25.013 1.166 26.179Diğer Teminat Mektupları2.576.130 835.024 3.411.154 2.240.782 581.092 2.821.874Banka Kredileri0 7.087 7.087 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 7.087 7.087 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler1.658 475.304 476.962 0 548.572 548.572Belgeli Akreditifler1.658 475.304 476.962 0 548.572 548.572Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden50.800 591.139 641.939 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.015.641 673.215 1.688.856 842.235 563.832 1.406.067Cayılamaz Taahhütler1.015.641 374.792 1.390.433 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri199.971 369.787 569.758 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri390.005 5.005 395.010 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri216.473 0 216.473 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri114.497 0 114.497 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri772 0 772 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler93.923 0 93.923 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 298.423 298.423 0 156.715 156.715Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 298.423 298.423 0 156.715 156.715TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 2.718.895 8.445.429 11.164.324 2.676.292 9.408.193 12.084.485Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.718.895 8.445.429 11.164.324 2.676.292 9.408.193 12.084.485Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri234.842 1.126.334 1.361.176 309.206 929.844 1.239.050Vadeli Döviz Alım İşlemleri194.713 484.702 679.415 272.425 354.028 626.453Vadeli Döviz Satım İşlemleri40.129 641.632 681.761 36.781 575.816 612.597Para ve Faiz Swap İşlemleri1.963.682 6.597.039 8.560.721 1.389.772 7.299.364 8.689.136Swap Para Alım İşlemleri24.004 2.615.184 2.639.188 302.436 2.987.073 3.289.509Swap Para Satım İşlemleri289.928 2.339.906 2.629.834 872.586 2.490.589 3.363.175Swap Faiz Alım İşlemleri839.750 798.306 1.638.056 214.750 803.861 1.018.611Swap Faiz Satım İşlemleri810.000 843.643 1.653.643 0 1.017.841 1.017.841Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları520.371 722.056 1.242.427 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları260.214 357.205 617.419 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları260.157 364.851 625.008 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER258.836.540 9.372.982 268.209.522 238.698.036 7.165.210 245.863.246EMANET KIYMETLER103.348.648 692.468 104.041.116 97.930.520 381.108 98.311.628Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.842.176 0 10.842.176 11.120.507 0 11.120.507Emanete Alınan Menkul Değerler163.447 437.142 600.589 141.670 145.072 286.742Tahsile Alınan Çekler3.154.311 246.690 3.401.001 3.522.226 218.161 3.740.387Tahsile Alınan Ticari Senetler89.188.714 1.140 89.189.854 83.146.117 17.875 83.163.992Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 7.496 7.496 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER155.487.892 8.680.514 164.168.406 140.767.516 6.784.102 147.551.618Menkul Kıymetler23.651 0 23.651 8.423 0 8.423Teminat Senetleri71.947 16.723 88.670 50.519 27.189 77.708Emtia9.394 0 9.394 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.175 0 14.175 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler155.368.725 8.663.791 164.032.516 140.684.899 6.756.913 147.441.812Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI265.288.067 20.403.439 285.691.506 244.526.604 18.992.450 263.519.054Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı125.178 15.915Alınan Faizler969.406 1.373.196Ödenen Faizler-619.149 -901.083Alınan Temettüler117 96Alınan Ücret ve Komisyonlar121.857 125.248Elde Edilen Diğer Kazançlar233.183 210.728Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar87.939 115.059Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-159.999 -146.821Ödenen Vergiler-58.894 -51.926Diğer-449.282 -708.582Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.524.494 -251.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-238.855 -672Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-419.908 -155.538Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.176.639 -1.414.892Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-252.365 -256.346Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-21.053 100.359Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.189.426 1.871.861Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)-82.881Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)237.828Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)-313.512Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.206.060Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.649.672 -235.706YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.746.923 -18.655Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-19.527 -12.313Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.825 8.339Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.274.316 -55.172Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.009 42.453Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.475.152 -81.342Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar82.638Diğer-3.762 -3.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-31.131 -12.245Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit436.290Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-448.012Kiralamaya İlişkin Ödemeler-19.409 -12.245Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi45.934 47.440Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.082.448 -219.166Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.528.049 2.599.313Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.445.601 2.380.147Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)214.396 212.165DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-15.887 20.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar844 1.558Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 160Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230 -879Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.318 2.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-244 -437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.731 19.409Yabancı Para Çevrim Farkları96.753 47.954Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.606 11.498Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-106.818 -46.564Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.940 6.521TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)198.509 233.132Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.109.038 3.837.972 5.947.010 1.473.234 3.568.774 5.042.008Nakit ve Nakit Benzerleri538.428 2.928.303 3.466.731 1.391.849 2.738.809 4.130.658Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 476.699 1.631.202 2.107.901 148.778 1.002.584 1.151.362BankalarV-I-2 61.786 1.194.540 1.256.326 284.521 1.263.170 1.547.691Para Piyasalarından Alacaklar0 104.494 104.494 960.299 473.386 1.433.685Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-57 -1.933 -1.990 -1.749 -331 -2.080Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 242.742 86.607 329.349 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri242.742 4.809 247.551 9 5.162 5.171Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 81.798 81.798 0 68.940 68.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.282.136 800.167 2.082.303 7.819 741.518 749.337Devlet Borçlanma Senetleri1.274.317 712.023 1.986.340 0 591.404 591.404Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 13.871 21.690 7.819 11.804 19.623Diğer Finansal Varlıklar0 74.273 74.273 0 138.310 138.310Türev Finansal VarlıklarV-I-5 45.732 22.895 68.627 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı45.732 22.895 68.627 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.491.347 5.190.531 21.681.878 10.858.248 4.035.181 14.893.429KredilerV-I-6 12.358.886 4.734.034 17.092.920 11.111.853 3.677.334 14.789.187Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları390.734 0 390.734 453.433 0 453.433İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 4.675.320 477.037 5.152.357 173.031 376.181 549.212Devlet Borçlanma Senetleri4.675.320 78.742 4.754.062 173.031 165.760 338.791Diğer Finansal Varlıklar0 398.295 398.295 0 210.421 210.421Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-933.593 -20.540 -954.133 -880.069 -18.334 -898.403SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 228.226 0 228.226 240.547 0 240.547Satış Amaçlı228.226 0 228.226 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 311.498 4.361 315.859 313.631 3.961 317.592MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 12.907 0 12.907 11.598 0 11.598Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer12.907 0 12.907 11.598 0 11.598YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 19.227 19.227 0 9.715 9.715ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 41.973 4.070 46.043 33.471 5.426 38.897DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 337.546 85.808 423.354 242.425 36.334 278.759VARLIKLAR TOPLAMI19.532.535 9.141.969 28.674.504 13.173.154 7.659.391 20.832.545YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 10.311.429 7.604.932 17.916.361 8.973.593 6.758.131 15.731.724ALINAN KREDİLERV-II-2 246.470 675.193 921.663 311.219 374.898 686.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.887.431 759.319 5.646.750 65.831 465.653 531.484İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)290.761 0 290.761 226.921 0 226.921Bonolar290.761 0 290.761 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 26.476 64.674 91.150 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı26.476 64.674 91.150 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ129 0 129 233 0 233KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 74.496 4.579 79.075 75.720 3.978 79.698KARŞILIKLARV-II-5 100.776 4.443 105.219 131.739 2.208 133.947Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı57.325 0 57.325 57.890 0 57.890Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar43.451 4.443 47.894 73.849 2.208 76.057CARİ VERGİ BORCUV-II-6 46.740 0 46.740 55.008 0 55.008ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 513.528 83.764 597.292 414.518 83.951 498.469ÖZKAYNAKLAR2.949.507 29.857 2.979.364 2.722.847 58.008 2.780.855Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.137 6.401 69.538 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 272.044 -50.413 221.631 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler116.072 0 116.072 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar116.958 73.869 190.827 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı205.373 8.337 213.710 375.067 11.460 386.527Azınlık Payları4.951 0 4.951 4.265 0 4.265YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.447.743 9.226.761 28.674.504 13.030.729 7.801.816 20.832.545Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ994.620 1.416.430 517.293 738.247Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 781.855 1.231.958 381.330 651.103Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.522 15.981 0 8.254Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 9.362 17.384 1.685 9.748Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.346 36.868 1.939 13.065Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 128.512 34.883 112.165 17.545Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.041 151 3.474 64Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar30.272 16.868 24.778 8.695İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler94.199 17.864 83.913 8.786Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri48.023 79.356 20.174 38.532FAİZ GİDERLERİ (-)-610.376 -919.047 -334.957 -492.905Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -478.756 -866.392 -231.336 -463.292Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -17.200 -29.509 -7.994 -15.796Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-82.664 -13.279 -80.263 -8.202İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -11.466 0 -5.327 0Kiralama Faiz Giderleri-8.525 -8.243 -4.167 -4.716Diğer Faiz Giderleri-11.765 -1.624 -5.870 -899NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ384.244 497.383 182.336 245.342NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ110.070 112.685 39.762 54.297Alınan Ücret ve Komisyonlar121.857 125.248 45.075 60.863Gayri Nakdi Kredilerden21.110 27.726 10.363 14.494DiğerV-IV-11 100.747 97.522 34.712 46.369Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-11.787 -12.563 -5.313 -6.566Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-11.787 -12.563 -5.313 -6.566TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 117 96 104 80TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 38.960 17.417 13.158 -48Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.322 1.639 6.122 1.405Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)18.735 -24.856 -20.684 -34.622Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)9.903 40.634 27.720 33.169DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 187.071 174.534 68.424 72.807FAALİYET BRÜT KÂRI720.462 802.115 303.784 372.478BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -171.899 -282.060 -67.514 -119.841DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -2.439 -17.773 -1.753 -10.373PERSONEL GİDERLERİ (-)-159.999 -146.821 -77.053 -72.923DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -121.679 -90.840 -49.305 -43.074NET FAALİYET KARI (ZARARI)264.446 264.621 108.159 126.267BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 264.446 264.621 108.159 126.267SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -50.050 -52.456 -17.457 -22.725Cari Vergi Karşılığı-31.161 -41.818 -20.121 -34.747Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi3.796 7.782 300 7.421Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-22.685 -18.420 2.364 4.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 214.396 212.165 90.702 103.542DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 214.396 212.165 90.702 103.542Grubun Karı (Zararı)213.710 211.763 90.315 103.334Azınlık Payları Karı (Zararı)686 402 387 208Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar / Zarar 0,00357000 0,00354000 0,00151000 0,00173000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870954BIST