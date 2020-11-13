***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 144 441 2.202 0 12.434 22.412 -9.793 0 0 0 308.597 0 0 336.437Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 0 341.439 -39.533 -89.229 0 1.505.890 -22.883 308.597 0 0 2.658.184Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.272 2.493 0 234.109 -63.206 -196.077 0 0 0 319.442 0 0 294.435Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -18.771 7.865 0 620.904 -87.616 -320.154 0 1.892.417 -22.883 319.442 0 0 3.071.025Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.821.788 10.137.206 19.958.994 5.818.860 7.916.723 13.735.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.016.314 2.652.277 5.668.591 2.323.232 1.845.619 4.168.851Teminat Mektupları2.961.514 957.363 3.918.877 2.323.232 597.421 2.920.653Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler64.553 0 64.553 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler30.978 1.590 32.568 25.013 1.166 26.179Diğer Teminat Mektupları2.865.983 955.773 3.821.756 2.253.973 590.673 2.844.646Banka Kredileri0 1.095 1.095 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 1.095 1.095 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 647.068 647.068 0 529.395 529.395Belgeli Akreditifler0 647.068 647.068 0 529.395 529.395Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden54.800 1.046.751 1.101.551 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.258.780 905.802 2.164.582 842.235 407.117 1.249.352Cayılamaz Taahhütler1.258.780 905.802 2.164.582 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri372.536 899.876 1.272.412 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri449.864 5.926 455.790 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri224.849 0 224.849 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri119.920 0 119.920 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri788 0 788 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler90.823 0 90.823 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.546.694 6.579.127 12.125.821 2.653.393 5.663.987 8.317.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.546.694 6.579.127 12.125.821 2.653.393 5.663.987 8.317.380Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri473.310 654.899 1.128.209 304.661 385.692 690.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri422.016 132.815 554.831 269.820 82.288 352.108Vadeli Döviz Satım İşlemleri51.294 522.084 573.378 34.841 303.404 338.245Para ve Faiz Swap İşlemleri4.316.429 4.993.994 9.310.423 1.371.418 4.099.310 5.470.728Swap Para Alım İşlemleri0 3.278.732 3.278.732 302.466 1.995.428 2.297.894Swap Para Satım İşlemleri2.316.679 889.242 3.205.921 854.202 1.487.028 2.341.230Swap Faiz Alım İşlemleri1.014.750 378.501 1.393.251 214.750 201.437 416.187Swap Faiz Satım İşlemleri985.000 447.519 1.432.519 0 415.417 415.417Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları756.955 930.234 1.687.189 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları489.602 351.792 841.394 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları267.353 578.442 845.795 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER148.371.296 10.704.272 159.075.568 130.310.798 7.153.814 137.464.612EMANET KIYMETLER3.471.926 894.544 4.366.470 3.428.971 384.795 3.813.766Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.189 0 1.189 292.114 0 292.114Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 567.220 568.482 1.262 149.812 151.074Tahsile Alınan Çekler3.403.030 313.133 3.716.163 3.057.250 217.108 3.274.358Tahsile Alınan Ticari Senetler66.445 14.191 80.636 78.345 17.875 96.220Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER144.899.370 9.809.728 154.709.098 126.881.827 6.769.019 133.650.846Menkul Kıymetler31.615 0 31.615 8.423 0 8.423Teminat Senetleri21.763 20.256 42.019 17.677 23.622 41.299Emtia2.681 0 2.681 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul8.305 0 8.305 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler144.835.006 9.789.472 154.624.478 126.832.052 6.745.397 133.577.449Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI158.193.084 20.841.478 179.034.562 136.129.658 15.070.537 151.200.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-85.261 -92.905Alınan Faizler1.344.856 1.790.278Ödenen Faizler-938.705 -1.268.545Alınan Temettüler43 2.800Alınan Ücret ve Komisyonlar112.800 143.886Elde Edilen Diğer Kazançlar330.208 251.595Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar156.562 162.672Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-206.635 -189.213Ödenen Vergiler-74.848 -72.859Diğer-809.542 -913.519Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.326.038 -8.608Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-247.172 -478Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-416.486 -63.154Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.678.966 -1.350.816Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-459.366 -24.488Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-16.501 88.601Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.146.316 1.418.205Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)379.564 -103.049Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.618.649 26.571Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.240.777 -101.513YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.834.613 15.266İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller6.425 -48.613Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller4.791 10.953Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.271.721 -2.762Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.447.127 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar878.540 60.918Diğer-5.521 -5.230FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-307.921 144.910Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit437.355 168.999Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-718.173 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-27.103 -24.089Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi100.606 -23.072Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)198.849 35.591Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.392.266 1.578.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.591.115 1.614.483Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)319.442 308.597DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-25.007 27.840Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar221 2.787Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 160Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.839 551Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.195 2.823Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-135 -747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.228 25.053Yabancı Para Çevrim Farkları234.109 12.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-81.263 29.141Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-242.567 -12.241Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler64.493 -4.281TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)294.435 336.437Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.081.585 3.945.332 6.026.917 1.439.051 2.241.196 3.680.247Nakit ve Nakit Benzerleri416.953 3.140.796 3.557.749 1.357.826 1.585.123 2.942.949Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 336.589 1.841.452 2.178.041 148.774 1.002.556 1.151.330BankalarV-I-2 374 720.622 720.996 250.502 582.567 833.069Para Piyasalarından Alacaklar80.027 580.903 660.930 960.299 0 960.299Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-37 -2.181 -2.218 -1.749 0 -1.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 250.229 101.973 352.202 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri250.229 7.886 258.115 9 4.770 4.779Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 94.087 94.087 0 69.332 69.332Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.279.381 688.539 1.967.920 7.659 571.870 579.529Devlet Borçlanma Senetleri1.271.722 632.479 1.904.201 0 529.711 529.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 16.499 24.158 7.659 11.804 19.463Diğer Finansal Varlıklar0 39.561 39.561 0 30.355 30.355Türev Finansal VarlıklarV-I-5 135.022 14.024 149.046 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı135.022 14.024 149.046 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.104.921 2.431.942 18.536.863 10.362.520 1.791.068 12.153.588KredilerV-I-6 13.228.372 2.436.102 15.664.474 11.060.767 1.799.808 12.860.575Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 3.796.017 0 3.796.017 173.031 0 173.031Devlet Borçlanma Senetleri3.796.017 0 3.796.017 173.031 0 173.031Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-919.468 -4.160 -923.628 -871.278 -8.740 -880.018SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 215.723 0 215.723 240.547 0 240.547Satış Amaçlı215.723 0 215.723 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 310.920 149 311.069 312.191 173 312.364MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 13.584 0 13.584 11.325 0 11.325Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer13.584 0 13.584 11.325 0 11.325YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI21.147 0 21.147 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 37.035 0 37.035 38.103 0 38.103DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 316.302 120.980 437.282 221.973 16.981 238.954VARLIKLAR TOPLAMI19.379.728 7.371.141 26.750.869 12.863.832 4.693.980 17.557.812YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.007.602 8.797.912 17.805.514 8.952.987 4.676.101 13.629.088ALINAN KREDİLERV-II-2 57.061 396.107 453.168 57.923 16.510 74.433PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.547.350 0 4.547.350 60.022 0 60.022İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 226.921 0 226.921Bonolar0 0 0 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 67.232 44.664 111.896 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı67.232 44.664 111.896 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 73.186 673 73.859 75.720 344 76.064KARŞILIKLARV-II-5 102.731 1.004 103.735 128.479 965 129.444Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı60.477 0 60.477 56.122 0 56.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar42.254 1.004 43.258 72.357 965 73.322CARİ VERGİ BORCUV-II-6 38.602 0 38.602 51.161 0 51.161ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 516.092 29.628 545.720 390.689 70.359 461.048ÖZKAYNAKLAR3.077.918 -6.893 3.071.025 2.718.582 58.008 2.776.590Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 61.050 7.865 68.915 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 300.750 -87.616 213.134 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler116.072 0 116.072 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar223.701 72.858 296.559 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı312.116 7.326 319.442 375.067 11.460 386.527YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.487.774 9.263.095 26.750.869 12.715.584 4.842.228 17.557.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.408.153 1.922.861 516.095 640.646Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.096.278 1.755.292 366.073 578.045Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler3.147 22.949 1.625 6.968Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 9.432 24.510 1.029 9.878Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler25.685 60.708 1.127 26.273Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 261.677 33.911 143.295 11.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar11.026 81 7.252 31Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar59.166 19.222 30.099 6.987İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler191.485 14.608 105.944 4.140Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri11.934 25.491 2.946 8.324FAİZ GİDERLERİ (-)-971.911 -1.314.262 -387.938 -443.766Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -722.498 -1.284.592 -251.280 -431.791Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -7.430 -4.678 -3.047 -2.074Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-201.361 -8.640 -123.140 -2.129İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.531 -2.667 -1.065 -2.667Kiralama Faiz Giderleri-12.505 -12.292 -3.980 -4.049Diğer Faiz Giderleri-15.586 -1.393 -5.426 -1.056NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ436.242 608.599 128.157 196.880NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ96.537 129.275 26.278 45.197Alınan Ücret ve Komisyonlar112.800 143.886 32.214 50.629Gayri Nakdi Kredilerden32.916 40.670 11.762 12.977DiğerV-IV-11 79.884 103.216 20.452 37.652Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-16.263 -14.611 -5.936 -5.432Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-16.263 -14.611 -5.936 -5.432TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 43 2.800 15 2.773TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 95.057 49.221 44.574 9.773Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)8.633 1.425 -1.861 345Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)62.638 21.277 32.552 23.534Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)23.786 26.519 13.883 -14.106DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 238.828 201.975 50.965 37.315FAALİYET BRÜT KÂRI866.707 991.870 249.989 291.938BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -194.696 -351.078 -24.844 -75.415DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -2.730 -2.271 -291 7.163PERSONEL GİDERLERİ (-)-206.635 -189.213 -71.521 -64.906DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -129.481 -125.551 -39.474 -50.101NET FAALİYET KARI (ZARARI)333.165 323.757 113.859 108.679BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)47.755 50.869 13.429 12.635NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 380.920 374.626 127.288 121.314SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -61.478 -66.029 -21.556 -24.480Cari Vergi Karşılığı0 -58.206 21.005 -27.239Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-65.006 -12.307 -42.374 5.789Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.528 4.484 -187 -3.030SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 319.442 308.597 105.732 96.834DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 319.442 308.597 105.732 96.834Grubun Karı (Zararı)319.442 308.597 105.732 96.834Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (zarar) 0,00532000 0,00514000 0,00176000 0,00161000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888526BIST