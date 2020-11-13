***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
13.11.2020 18:51
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 144 441 2.202 0 12.434 22.412 -9.793 0 0 0 308.597 0 0 336.437
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.479 -14.066 4.490 0 341.439 -39.533 -89.229 0 1.505.890 -22.883 308.597 0 0 2.658.184
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.272 2.493 0 234.109 -63.206 -196.077 0 0 0 319.442 0 0 294.435
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -18.771 7.865 0 620.904 -87.616 -320.154 0 1.892.417 -22.883 319.442 0 0 3.071.025
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.821.788 10.137.206 19.958.994 5.818.860 7.916.723 13.735.583
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.016.314 2.652.277 5.668.591 2.323.232 1.845.619 4.168.851
Teminat Mektupları
2.961.514 957.363 3.918.877 2.323.232 597.421 2.920.653
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
64.553 0 64.553 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
30.978 1.590 32.568 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.865.983 955.773 3.821.756 2.253.973 590.673 2.844.646
Banka Kredileri
0 1.095 1.095 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 1.095 1.095 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 647.068 647.068 0 529.395 529.395
Belgeli Akreditifler
0 647.068 647.068 0 529.395 529.395
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
54.800 1.046.751 1.101.551 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.258.780 905.802 2.164.582 842.235 407.117 1.249.352
Cayılamaz Taahhütler
1.258.780 905.802 2.164.582 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
372.536 899.876 1.272.412 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
449.864 5.926 455.790 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
224.849 0 224.849 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
119.920 0 119.920 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
788 0 788 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
90.823 0 90.823 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.546.694 6.579.127 12.125.821 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.546.694 6.579.127 12.125.821 2.653.393 5.663.987 8.317.380
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
473.310 654.899 1.128.209 304.661 385.692 690.353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
422.016 132.815 554.831 269.820 82.288 352.108
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
51.294 522.084 573.378 34.841 303.404 338.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.316.429 4.993.994 9.310.423 1.371.418 4.099.310 5.470.728
Swap Para Alım İşlemleri
0 3.278.732 3.278.732 302.466 1.995.428 2.297.894
Swap Para Satım İşlemleri
2.316.679 889.242 3.205.921 854.202 1.487.028 2.341.230
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.014.750 378.501 1.393.251 214.750 201.437 416.187
Swap Faiz Satım İşlemleri
985.000 447.519 1.432.519 0 415.417 415.417
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
756.955 930.234 1.687.189 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
489.602 351.792 841.394 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
267.353 578.442 845.795 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
148.371.296 10.704.272 159.075.568 130.310.798 7.153.814 137.464.612
EMANET KIYMETLER
3.471.926 894.544 4.366.470 3.428.971 384.795 3.813.766
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.189 0 1.189 292.114 0 292.114
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.262 567.220 568.482 1.262 149.812 151.074
Tahsile Alınan Çekler
3.403.030 313.133 3.716.163 3.057.250 217.108 3.274.358
Tahsile Alınan Ticari Senetler
66.445 14.191 80.636 78.345 17.875 96.220
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
144.899.370 9.809.728 154.709.098 126.881.827 6.769.019 133.650.846
Menkul Kıymetler
31.615 0 31.615 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
21.763 20.256 42.019 17.677 23.622 41.299
Emtia
2.681 0 2.681 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.305 0 8.305 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
144.835.006 9.789.472 154.624.478 126.832.052 6.745.397 133.577.449
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
158.193.084 20.841.478 179.034.562 136.129.658 15.070.537 151.200.195
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-85.261 -92.905
Alınan Faizler
1.344.856 1.790.278
Ödenen Faizler
-938.705 -1.268.545
Alınan Temettüler
43 2.800
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.800 143.886
Elde Edilen Diğer Kazançlar
330.208 251.595
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
156.562 162.672
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-206.635 -189.213
Ödenen Vergiler
-74.848 -72.859
Diğer
-809.542 -913.519
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.326.038 -8.608
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-247.172 -478
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-416.486 -63.154
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.678.966 -1.350.816
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-459.366 -24.488
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-16.501 88.601
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.146.316 1.418.205
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
379.564 -103.049
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.618.649 26.571
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.240.777 -101.513
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.834.613 15.266
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6.425 -48.613
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.791 10.953
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.271.721 -2.762
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.447.127 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
878.540 60.918
Diğer
-5.521 -5.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-307.921 144.910
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
437.355 168.999
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-718.173 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-27.103 -24.089
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
100.606 -23.072
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
198.849 35.591
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.392.266 1.578.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.591.115 1.614.483
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
319.442 308.597
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25.007 27.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
221 2.787
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 160
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.839 551
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.195 2.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-135 -747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-25.228 25.053
Yabancı Para Çevrim Farkları
234.109 12.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-81.263 29.141
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-242.567 -12.241
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
64.493 -4.281
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
294.435 336.437
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.081.585 3.945.332 6.026.917 1.439.051 2.241.196 3.680.247
Nakit ve Nakit Benzerleri
416.953 3.140.796 3.557.749 1.357.826 1.585.123 2.942.949
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 336.589 1.841.452 2.178.041 148.774 1.002.556 1.151.330
Bankalar
V-I-2 374 720.622 720.996 250.502 582.567 833.069
Para Piyasalarından Alacaklar
80.027 580.903 660.930 960.299 0 960.299
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-37 -2.181 -2.218 -1.749 0 -1.749
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 250.229 101.973 352.202 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
250.229 7.886 258.115 9 4.770 4.779
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 94.087 94.087 0 69.332 69.332
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.279.381 688.539 1.967.920 7.659 571.870 579.529
Devlet Borçlanma Senetleri
1.271.722 632.479 1.904.201 0 529.711 529.711
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 16.499 24.158 7.659 11.804 19.463
Diğer Finansal Varlıklar
0 39.561 39.561 0 30.355 30.355
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 135.022 14.024 149.046 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
135.022 14.024 149.046 73.557 10.101 83.658
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.104.921 2.431.942 18.536.863 10.362.520 1.791.068 12.153.588
Krediler
V-I-6 13.228.372 2.436.102 15.664.474 11.060.767 1.799.808 12.860.575
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.796.017 0 3.796.017 173.031 0 173.031
Devlet Borçlanma Senetleri
3.796.017 0 3.796.017 173.031 0 173.031
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-919.468 -4.160 -923.628 -871.278 -8.740 -880.018
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 215.723 0 215.723 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
215.723 0 215.723 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
278.511 872.738 1.151.249 238.122 644.562 882.684
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 310.920 149 311.069 312.191 173 312.364
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 13.584 0 13.584 11.325 0 11.325
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
13.584 0 13.584 11.325 0 11.325
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
21.147 0 21.147 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 37.035 0 37.035 38.103 0 38.103
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 316.302 120.980 437.282 221.973 16.981 238.954
VARLIKLAR TOPLAMI
19.379.728 7.371.141 26.750.869 12.863.832 4.693.980 17.557.812
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 9.007.602 8.797.912 17.805.514 8.952.987 4.676.101 13.629.088
ALINAN KREDİLER
V-II-2 57.061 396.107 453.168 57.923 16.510 74.433
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.547.350 0 4.547.350 60.022 0 60.022
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 226.921 0 226.921
Bonolar
0 0 0 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 67.232 44.664 111.896 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
67.232 44.664 111.896 53.100 19.941 73.041
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 73.186 673 73.859 75.720 344 76.064
KARŞILIKLAR
V-II-5 102.731 1.004 103.735 128.479 965 129.444
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
60.477 0 60.477 56.122 0 56.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
42.254 1.004 43.258 72.357 965 73.322
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 38.602 0 38.602 51.161 0 51.161
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 516.092 29.628 545.720 390.689 70.359 461.048
ÖZKAYNAKLAR
3.077.918 -6.893 3.071.025 2.718.582 58.008 2.776.590
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 61.050 7.865 68.915 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 300.750 -87.616 213.134 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.892.417 0 1.892.417 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.345 0 1.776.345 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
223.701 72.858 296.559 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-88.415 65.532 -22.883 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
312.116 7.326 319.442 375.067 11.460 386.527
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.487.774 9.263.095 26.750.869 12.715.584 4.842.228 17.557.812
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.408.153 1.922.861 516.095 640.646
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.096.278 1.755.292 366.073 578.045
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.147 22.949 1.625 6.968
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 9.432 24.510 1.029 9.878
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
25.685 60.708 1.127 26.273
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 261.677 33.911 143.295 11.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.026 81 7.252 31
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
59.166 19.222 30.099 6.987
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
191.485 14.608 105.944 4.140
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
11.934 25.491 2.946 8.324
FAİZ GİDERLERİ (-)
-971.911 -1.314.262 -387.938 -443.766
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -722.498 -1.284.592 -251.280 -431.791
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -7.430 -4.678 -3.047 -2.074
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-201.361 -8.640 -123.140 -2.129
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-12.531 -2.667 -1.065 -2.667
Kiralama Faiz Giderleri
-12.505 -12.292 -3.980 -4.049
Diğer Faiz Giderleri
-15.586 -1.393 -5.426 -1.056
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
436.242 608.599 128.157 196.880
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
96.537 129.275 26.278 45.197
Alınan Ücret ve Komisyonlar
112.800 143.886 32.214 50.629
Gayri Nakdi Kredilerden
32.916 40.670 11.762 12.977
Diğer
V-IV-11 79.884 103.216 20.452 37.652
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.263 -14.611 -5.936 -5.432
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
-16.263 -14.611 -5.936 -5.432
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 43 2.800 15 2.773
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 95.057 49.221 44.574 9.773
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.633 1.425 -1.861 345
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
62.638 21.277 32.552 23.534
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
23.786 26.519 13.883 -14.106
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 238.828 201.975 50.965 37.315
FAALİYET BRÜT KÂRI
866.707 991.870 249.989 291.938
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -194.696 -351.078 -24.844 -75.415
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -2.730 -2.271 -291 7.163
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-206.635 -189.213 -71.521 -64.906
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -129.481 -125.551 -39.474 -50.101
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
333.165 323.757 113.859 108.679
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
47.755 50.869 13.429 12.635
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 380.920 374.626 127.288 121.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -61.478 -66.029 -21.556 -24.480
Cari Vergi Karşılığı
0 -58.206 21.005 -27.239
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-65.006 -12.307 -42.374 5.789
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.528 4.484 -187 -3.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 319.442 308.597 105.732 96.834
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 319.442 308.597 105.732 96.834
Grubun Karı (Zararı)
319.442 308.597 105.732 96.834
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (zarar) 0,00532000 0,00514000 0,00176000 0,00161000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888526
BIST