***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 0 0 2.320.998TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 0 0 2.321.747Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 0 0 454.843Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 0 0 2.776.590Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.860 -2.211 3.297 0 237.857 -15.640 -196.941 0 0 0 415.313 0 0 446.535Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 -3Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.111 -298.111 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.416 88.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 65.531 415.313 0 0 3.223.122Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.403.370 9.623.213 20.026.583 5.818.860 7.916.723 13.735.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.083.439 3.203.455 6.286.894 2.323.232 1.845.619 4.168.851Teminat Mektupları3.018.639 966.883 3.985.522 2.323.232 597.421 2.920.653Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler56.531 2.735 59.266 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler35.587 1.595 37.182 25.013 1.166 26.179Diğer Teminat Mektupları2.926.521 962.553 3.889.074 2.253.973 590.673 2.844.646Banka Kredileri0 4.935 4.935 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 4.935 4.935 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 899.021 899.021 0 529.395 529.395Belgeli Akreditifler0 899.021 899.021 0 529.395 529.395Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden64.800 1.332.616 1.397.416 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352Cayılamaz Taahhütler1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.476 761.018 1.006.494 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri523.552 0 523.552 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri248.307 0 248.307 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri128.070 0 128.070 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri803 0 803 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler87.946 0 87.946 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR6.085.777 5.658.740 11.744.517 2.653.393 5.663.987 8.317.380Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.085.777 5.658.740 11.744.517 2.653.393 5.663.987 8.317.380Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri578.989 665.488 1.244.477 304.661 385.692 690.353Vadeli Döviz Alım İşlemleri490.494 151.019 641.513 269.820 82.288 352.108Vadeli Döviz Satım İşlemleri88.495 514.469 602.964 34.841 303.404 338.245Para ve Faiz Swap İşlemleri4.455.388 3.872.238 8.327.626 1.371.418 4.099.310 5.470.728Swap Para Alım İşlemleri5.072 2.396.391 2.401.463 302.466 1.995.428 2.297.894Swap Para Satım İşlemleri1.800.566 666.260 2.466.826 854.202 1.487.028 2.341.230Swap Faiz Alım İşlemleri1.339.750 362.252 1.702.002 214.750 201.437 416.187Swap Faiz Satım İşlemleri1.310.000 447.335 1.757.335 0 415.417 415.417Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.051.400 1.121.014 2.172.414 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları278.548 766.568 1.045.116 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları772.852 354.446 1.127.298 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER155.908.228 10.511.468 166.419.696 130.310.798 7.153.814 137.464.612EMANET KIYMETLER4.065.770 872.791 4.938.561 3.428.971 384.795 3.813.766Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları90.576 0 90.576 292.114 0 292.114Emanete Alınan Menkul Değerler1.262 536.069 537.331 1.262 149.812 151.074Tahsile Alınan Çekler3.892.598 324.468 4.217.066 3.057.250 217.108 3.274.358Tahsile Alınan Ticari Senetler81.334 12.254 93.588 78.345 17.875 96.220Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER151.842.458 9.638.677 161.481.135 126.881.827 6.769.019 133.650.846Menkul Kıymetler46.294 0 46.294 8.423 0 8.423Teminat Senetleri15.555 18.510 34.065 17.677 23.622 41.299Emtia0 0 0 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.994 0 3.994 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler151.776.615 9.620.167 161.396.782 126.832.052 6.745.397 133.577.449Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI166.311.598 20.134.681 186.446.279 136.129.658 15.070.537 151.200.195Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı29.264 -268.752Alınan Faizler1.978.058 2.322.722Ödenen Faizler-1.447.255 -1.627.002Alınan Temettüler43 2.810Alınan Ücret ve Komisyonlar151.383 203.245Elde Edilen Diğer Kazançlar549.304 328.692Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar306.847 233.855Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-275.329 -253.274Ödenen Vergiler-64.678 -108.906Diğer-1.169.109 -1.370.894Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.829.934 822.225Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-64.824 -3.177Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-624.128 147.654Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.764.393 -1.907.255Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-314.827 51.189Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-99.664 85.357Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.037.235 2.594.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)292.052 -102.209Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.368.483 -44.261Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.859.198 553.473YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.959.718 41.428İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-26.311 -15.731Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller21.926 4.791Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.289.187 -2.762Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.535.548 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar878.540 60.918Diğer-9.138 -5.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.044.777 192.795Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit437.355 478.962Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.446.228 -253.718İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35.904 -32.449Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi89.178 25.677Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-56.119 813.373Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.392.265 1.578.892Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.336.146 2.392.265Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)415.313 386.527DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31.222 68.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.946 17.578Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.400 18.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.765 -2.491Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.950 3.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-639 -2.203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar25.276 50.738Yabancı Para Çevrim Farkları237.857 57.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-18.724 48.699Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-8.450 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-235.613 -55.801Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.206 50TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)446.535 454.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.218.061 3.585.041 5.803.102 1.439.051 2.241.196 3.680.247Nakit ve Nakit Benzerleri765.911 2.749.175 3.515.086 1.357.826 1.585.123 2.942.949Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 395.819 2.134.344 2.530.163 148.774 1.002.556 1.151.330BankalarV-I-2 100.348 615.744 716.092 582.567 833.069Para Piyasalarından Alacaklar270.133 0 270.133 960.299 0 960.299Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-389 -913 -1.302 -1.749 0 -1.749Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 65.417 94.676 160.093 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri65.417 8.962 74.379 9 5.162 5.171Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 85.714 85.714 0 68.940 68.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.296.846 730.543 2.027.389 7.659 571.870 579.529Devlet Borçlanma Senetleri1.289.187 675.840 1.965.027 0 529.711 529.711Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 16.885 24.544 7.659 11.804 19.463Diğer Finansal Varlıklar0 37.818 37.818 0 30.355 30.355Türev Finansal VarlıklarV-I-5 89.887 10.647 100.534 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89.887 10.647 100.534 73.557 10.101 83.658Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.951.509 1.472.053 17.423.562 10.362.520 1.791.068 12.153.588KredilerV-I-6 13.227.115 1.476.442 14.703.557 11.060.767 1.799.808 12.860.575Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 3.612.467 0 3.612.467 173.031 0 173.031Devlet Borçlanma Senetleri3.612.467 0 3.612.467 173.031 0 173.031Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-888.073 -4.389 -892.462 -871.278 -8.740 -880.018SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 258.828 0 258.828 240.547 0 240.547Satış Amaçlı258.828 0 258.828 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar291.146 890.096 1.181.242 238.122 644.562 882.684Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 326.922 122 327.044 312.191 173 312.364MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 15.929 0 15.929 11.325 0 11.325Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer15.929 0 15.929 11.325 0 11.325YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 50.516 0 50.516 33.142 4.961 38.103DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 251.953 81.897 333.850 221.973 16.981 238.954VARLIKLAR TOPLAMI19.364.864 6.029.209 25.394.073 12.858.871 4.698.941 17.557.812YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.490.440 7.113.521 16.603.961 8.952.987 4.676.101 13.629.088ALINAN KREDİLERV-II-2 101.631 261.877 363.508 57.923 16.510 74.433PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.218.413 0 4.218.413 60.022 0 60.022İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 226.921 0 226.921Bonolar0 0 0 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 87.066 84.382 171.448 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı87.066 84.382 171.448 53.100 19.941 73.041Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 80.074 708 80.782 75.720 344 76.064KARŞILIKLARV-II-5 81.295 1.123 82.418 128.479 965 129.444Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı64.245 0 64.245 56.122 0 56.122Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar17.050 1.123 18.173 72.357 965 73.322CARİ VERGİ BORCUV-II-6 67.350 0 67.350 51.161 0 51.161ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 559.757 23.314 583.071 390.689 70.359 461.048ÖZKAYNAKLAR3.173.863 49.259 3.223.122 2.718.582 58.008 2.776.590Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 65.970 8.670 74.640 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 303.634 -39.996 263.638 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.804.000 0 1.804.000 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler116.072 0 116.072 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.776.344 0 1.776.344 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri-88.416 0 -88.416 0 0 0Kar veya Zarar400.259 80.585 480.844 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı400.259 15.054 415.313 375.067 11.460 386.527YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.859.889 7.534.184 25.394.073 12.715.584 4.842.228 17.557.812Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.052.691 2.444.521Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.570.343 2.220.177Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler8.377 24.263Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 10.918 33.644Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler28.507 88.854Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 418.727 43.997Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar15.635 130Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar96.322 25.196İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler306.770 18.671Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri15.819 33.586FAİZ GİDERLERİ (-)-1.474.036 -1.639.534Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.055.822 -1.595.811Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -11.724 -6.682Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-358.890 -8.995İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-12.531 -10.179Kiralama Faiz Giderleri-16.424 -16.391Diğer Faiz Giderleri-18.645 -1.476NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ578.655 804.987NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ126.668 180.447Alınan Ücret ve Komisyonlar151.383 203.245Gayri Nakdi Kredilerden45.043 51.778DiğerV-IV-11 106.340 151.467Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-24.715 -22.798Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-24.715 -22.798TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 43 2.810TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 76.383 59.901Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)10.237 2.785Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-11.141 25.212Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)77.287 31.904DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 339.876 222.754FAALİYET BRÜT KÂRI1.121.625 1.270.899BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -230.195 -441.001DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -12.343 -3.168PERSONEL GİDERLERİ (-)-275.329 -253.274DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -175.804 -171.828NET FAALİYET KARI (ZARARI)427.954 401.628BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)68.195 71.265NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 496.149 472.893SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -80.836 -86.366Cari Vergi Karşılığı-43.352 -73.619Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-50.536 -14.318Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13.052 1.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 415.313 386.527DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 415.313 386.527Grubun Karı (Zararı)415.313 386.527Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar Zarar 0,00069200 0,00064400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918086BIST