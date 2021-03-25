***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.03.2021 21:23
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 454.843 789 455.632
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 2.776.590 4.265 2.780.855
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.860 -2.211 3.297 0 237.857 -15.640 -196.941 0 0 0 415.313 446.535 1.568 448.103
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 -3 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.811 -298.811 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.416 88.416 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 65.531 415.313 3.223.122 5.833 3.228.955
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
10.394.534 13.815.282 24.209.816 5.828.568 11.827.240 17.655.808
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 3.070.235 3.481.131 6.551.366 2.310.041 1.855.215 4.165.256
Teminat Mektupları
3.005.435 952.647 3.958.082 2.310.041 587.840 2.897.881
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
56.531 2.735 59.266 44.246 5.582 49.828
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.587 1.595 37.182 25.013 1.166 26.179
Diğer Teminat Mektupları
2.913.317 948.317 3.861.634 2.240.782 581.092 2.821.874
Banka Kredileri
0 4.935 4.935 0 1.678 1.678
İthalat Kabul Kredileri
0 4.935 4.935 0 1.678 1.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.190.933 1.190.933 0 548.572 548.572
Belgeli Akreditifler
0 1.190.933 1.190.933 0 548.572 548.572
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
64.800 1.332.616 1.397.416 0 717.125 717.125
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 563.832 1.406.067
Cayılamaz Taahhütler
1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
245.476 761.018 1.006.494 149.203 401.541 550.744
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
523.552 0 523.552 275.178 5.576 280.754
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
248.307 0 248.307 213.605 0 213.605
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
128.070 0 128.070 89.631 0 89.631
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
803 0 803 739 0 739
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
87.946 0 87.946 113.879 0 113.879
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 156.715 156.715
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 156.715 156.715
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 6.090.145 9.573.133 15.663.278 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.063.286 1.063.286 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 647.264 647.264 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 416.022 416.022 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6.090.145 8.509.847 14.599.992 2.676.292 9.408.193 12.084.485
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
583.357 1.362.746 1.946.103 309.206 929.844 1.239.050
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
492.678 499.648 992.326 272.425 354.028 626.453
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
90.679 863.098 953.777 36.781 575.816 612.597
Para ve Faiz Swap İşlemleri
4.455.388 6.026.087 10.481.475 1.389.772 7.299.364 8.689.136
Swap Para Alım İşlemleri
5.072 3.504.624 3.509.696 302.436 2.987.073 3.289.509
Swap Para Satım İşlemleri
1.800.566 1.711.876 3.512.442 872.586 2.490.589 3.363.175
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.339.750 362.252 1.702.002 214.750 803.861 1.018.611
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.310.000 447.335 1.757.335 0 1.017.841 1.017.841
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.051.400 1.121.014 2.172.414 977.314 1.178.985 2.156.299
Para Alım Opsiyonları
278.548 766.568 1.045.116 488.685 589.470 1.078.155
Para Satım Opsiyonları
772.852 354.446 1.127.298 488.629 589.515 1.078.144
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
278.272.311 10.528.201 288.800.512 238.698.036 7.165.210 245.863.246
EMANET KIYMETLER
105.912.112 874.843 106.786.955 97.930.520 381.108 98.311.628
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.638.915 0 10.638.915 11.120.507 0 11.120.507
Emanete Alınan Menkul Değerler
540.393 533.109 1.073.502 141.670 145.072 286.742
Tahsile Alınan Çekler
4.461.044 329.480 4.790.524 3.522.226 218.161 3.740.387
Tahsile Alınan Ticari Senetler
90.271.760 12.254 90.284.014 83.146.117 17.875 83.163.992
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
172.360.199 9.653.358 182.013.557 140.767.516 6.784.102 147.551.618
Menkul Kıymetler
46.294 0 46.294 8.423 0 8.423
Teminat Senetleri
68.449 18.510 86.959 50.519 27.189 77.708
Emtia
0 0 0 9.394 0 9.394
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
3.994 0 3.994 14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
172.241.462 9.634.848 181.876.310 140.684.899 6.756.913 147.441.812
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
288.666.845 24.343.483 313.010.328 244.526.604 18.992.450 263.519.054
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
100.643 3.811
Alınan Faizler
2.202.067 2.578.892
Ödenen Faizler
-1.506.146 -1.708.085
Alınan Temettüler
132 2.879
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.135 256.886
Elde Edilen Diğer Kazançlar
399.909 253.046
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
306.847 233.855
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-326.446 -297.273
Ödenen Vergiler
-84.078 -130.397
Diğer
-1.121.777 -1.185.992
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.966.014 572.742
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-64.824 -3.177
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-596.262 28.965
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.110.341 -1.897.290
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-583.697 -152.482
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-102.187 78.354
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.105.945 2.774.958
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
635.787 -39.372
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.681.593 -217.214
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.066.657 576.553
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.766.336 134.885
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-28.717 -23.001
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.014 4.825
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.260.905 -117.805
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
72.947 232.242
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-4.454.907 -82.957
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
892.395 127.369
Diğer
-9.163 -5.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-250.683 191.346
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
437.355 478.962
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-651.414 -253.718
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36.624 -33.898
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
89.094 25.952
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
138.732 928.736
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.528.049 2.599.313
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.666.781 3.528.049
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.881 387.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
31.222 68.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.946 17.578
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.400 18.319
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.765 -2.491
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.950 3.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-639 -2.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.276 50.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
237.857 57.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-18.724 48.699
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-8.450 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-235.613 -55.801
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.206 50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.103 455.632
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.270.859 5.076.101 7.346.960 1.473.234 3.568.774 5.042.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
818.549 4.046.379 4.864.928 1.391.849 2.738.809 4.130.658
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 395.827 2.134.427 2.530.254 148.778 1.002.584 1.151.362
Bankalar
V-I-2 152.978 1.825.786 1.978.764 284.521 1.263.170 1.547.691
Para Piyasalarından Alacaklar
270.133 87.261 357.394 960.299 473.386 1.433.685
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-389 -1.095 -1.484 -1.749 -331 -2.080
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 65.417 94.676 160.093 9 74.102 74.111
Devlet Borçlanma Senetleri
65.417 8.962 74.379 9 5.162 5.171
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 85.714 85.714 0 68.940 68.940
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 1.297.006 863.688 2.160.694 7.819 741.518 749.337
Devlet Borçlanma Senetleri
1.289.187 759.229 2.048.416 0 591.404 591.404
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 16.885 24.704 7.819 11.804 19.623
Diğer Finansal Varlıklar
0 87.574 87.574 0 138.310 138.310
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 89.887 71.358 161.245 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
89.887 71.358 161.245 73.557 14.345 87.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
16.548.681 5.310.607 21.859.288 10.858.248 4.035.181 14.893.429
Krediler
V-I-6 13.278.504 4.722.522 18.001.026 11.111.853 3.677.334 14.789.187
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
554.650 0 554.650 453.433 0 453.433
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 3.612.467 613.910 4.226.377 173.031 376.181 549.212
Devlet Borçlanma Senetleri
3.612.467 268.858 3.881.325 173.031 165.760 338.791
Diğer Finansal Varlıklar
0 345.052 345.052 0 210.421 210.421
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-896.940 -25.825 -922.765 -880.069 -18.334 -898.403
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 258.828 0 258.828 240.547 0 240.547
Satış Amaçlı
258.828 0 258.828 240.547 0 240.547
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 328.211 4.687 332.898 313.631 3.961 317.592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 16.167 0 16.167 11.598 0 11.598
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
16.167 0 16.167 11.598 0 11.598
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 8.246 8.246 0 9.715 9.715
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 51.008 2.924 53.932 33.471 5.426 38.897
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 303.882 104.863 408.745 242.425 36.334 278.759
VARLIKLAR TOPLAMI
19.777.636 10.507.428 30.285.064 13.173.154 7.659.391 20.832.545
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 9.530.422 10.243.177 19.773.599 8.973.593 6.758.131 15.731.724
ALINAN KREDİLER
V-II-2 431.582 887.507 1.319.089 311.219 374.898 686.117
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.218.413 640.695 4.859.108 65.831 465.653 531.484
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 226.921 0 226.921
Bonolar
0 0 0 226.921 0 226.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 87.066 115.426 202.492 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
87.066 115.426 202.492 53.100 54.989 108.089
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
134 0 134 233 0 233
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 81.153 5.045 86.198 75.720 3.978 79.698
KARŞILIKLAR
V-II-5 84.019 1.264 85.283 131.739 2.208 133.947
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
66.451 0 66.451 57.890 0 57.890
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
17.568 1.264 18.832 73.849 2.208 76.057
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 72.417 0 72.417 55.008 0 55.008
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 616.239 41.550 657.789 414.518 83.951 498.469
ÖZKAYNAKLAR
3.179.696 49.259 3.228.955 2.722.847 58.008 2.780.855
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 65.970 8.670 74.640 63.322 5.372 68.694
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 303.634 -39.996 263.638 262.718 -24.356 238.362
Kar Yedekleri
1.804.000 0 1.804.000 1.505.890 0 1.505.890
Yasal Yedekler
116.072 0 116.072 96.746 0 96.746
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.776.344 0 1.776.344 1.409.144 0 1.409.144
Diğer Kar Yedekleri
-88.416 0 -88.416 0 0 0
Kar veya Zarar
400.259 80.585 480.844 286.652 76.992 363.644
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 -88.415 65.532 -22.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
400.259 15.054 415.313 375.067 11.460 386.527
Azınlık Payları
5.833 0 5.833 4.265 0 4.265
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
18.301.141 11.983.923 30.285.064 13.030.729 7.801.816 20.832.545
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
2.269.222 2.700.047
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.681.194 2.325.378
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
8.377 24.263
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 13.407 37.722
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
29.605 93.286
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 440.997 67.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.232 371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
98.244 33.755
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
326.521 33.301
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
95.642 151.971
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.535.227 -1.723.463
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.073.731 -1.619.271
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -42.304 -52.847
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-367.132 -20.875
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -12.531 -10.179
Kiralama Faiz Giderleri
-16.424 -16.391
Diğer Faiz Giderleri
-23.105 -3.900
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
733.995 976.584
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
200.557 227.455
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.135 256.886
Gayri Nakdi Kredilerden
44.951 51.769
Diğer
V-IV-11 185.184 205.117
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-29.578 -29.431
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
-29.578 -29.431
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 132 2.879
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 55.562 17.194
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.303 5.399
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-34.028 -20.118
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
77.287 31.913
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 338.141 227.296
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.328.387 1.451.408
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -238.836 -446.743
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -12.343 -3.168
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-326.446 -297.273
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -232.555 -209.730
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
518.207 494.494
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 518.207 494.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -101.326 -107.178
Cari Vergi Karşılığı
-64.047 -94.391
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-50.536 1.892
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13.257 -14.679
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 416.881 387.316
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 416.881 387.316
Grubun Karı (Zararı)
415.313 386.527
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.568 789
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,00069200 0,00064600
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920725
BIST