***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.203 0 2.320.998 3.476 2.324.474TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 749 0 749Yeni Bakiye600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 273.952 0 2.321.747 3.476 2.325.223Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 16.486 -1.992 3.084 0 57.790 37.589 -44.641 0 0 0 386.527 454.843 789 455.632Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296.835 -296.835 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 -22.883 386.527 2.776.590 4.265 2.780.855Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 4.860 -2.211 3.297 0 237.857 -15.640 -196.941 0 0 0 415.313 446.535 1.568 448.103Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 -3 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298.811 -298.811 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -88.416 88.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 65.531 415.313 3.223.122 5.833 3.228.955Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER10.394.534 13.815.282 24.209.816 5.828.568 11.827.240 17.655.808GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.070.235 3.481.131 6.551.366 2.310.041 1.855.215 4.165.256Teminat Mektupları3.005.435 952.647 3.958.082 2.310.041 587.840 2.897.881Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler56.531 2.735 59.266 44.246 5.582 49.828Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler35.587 1.595 37.182 25.013 1.166 26.179Diğer Teminat Mektupları2.913.317 948.317 3.861.634 2.240.782 581.092 2.821.874Banka Kredileri0 4.935 4.935 0 1.678 1.678İthalat Kabul Kredileri0 4.935 4.935 0 1.678 1.678Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.190.933 1.190.933 0 548.572 548.572Belgeli Akreditifler0 1.190.933 1.190.933 0 548.572 548.572Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden64.800 1.332.616 1.397.416 0 717.125 717.125Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 563.832 1.406.067Cayılamaz Taahhütler1.234.154 761.018 1.995.172 842.235 407.117 1.249.352Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.476 761.018 1.006.494 149.203 401.541 550.744Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri523.552 0 523.552 275.178 5.576 280.754Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri248.307 0 248.307 213.605 0 213.605İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri128.070 0 128.070 89.631 0 89.631Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri803 0 803 739 0 739Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler87.946 0 87.946 113.879 0 113.879Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 156.715 156.715Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 156.715 156.715TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 6.090.145 9.573.133 15.663.278 2.676.292 9.408.193 12.084.485Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.063.286 1.063.286 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 647.264 647.264 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 416.022 416.022 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler6.090.145 8.509.847 14.599.992 2.676.292 9.408.193 12.084.485Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri583.357 1.362.746 1.946.103 309.206 929.844 1.239.050Vadeli Döviz Alım İşlemleri492.678 499.648 992.326 272.425 354.028 626.453Vadeli Döviz Satım İşlemleri90.679 863.098 953.777 36.781 575.816 612.597Para ve Faiz Swap İşlemleri4.455.388 6.026.087 10.481.475 1.389.772 7.299.364 8.689.136Swap Para Alım İşlemleri5.072 3.504.624 3.509.696 302.436 2.987.073 3.289.509Swap Para Satım İşlemleri1.800.566 1.711.876 3.512.442 872.586 2.490.589 3.363.175Swap Faiz Alım İşlemleri1.339.750 362.252 1.702.002 214.750 803.861 1.018.611Swap Faiz Satım İşlemleri1.310.000 447.335 1.757.335 0 1.017.841 1.017.841Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.051.400 1.121.014 2.172.414 977.314 1.178.985 2.156.299Para Alım Opsiyonları278.548 766.568 1.045.116 488.685 589.470 1.078.155Para Satım Opsiyonları772.852 354.446 1.127.298 488.629 589.515 1.078.144Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER278.272.311 10.528.201 288.800.512 238.698.036 7.165.210 245.863.246EMANET KIYMETLER105.912.112 874.843 106.786.955 97.930.520 381.108 98.311.628Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.638.915 0 10.638.915 11.120.507 0 11.120.507Emanete Alınan Menkul Değerler540.393 533.109 1.073.502 141.670 145.072 286.742Tahsile Alınan Çekler4.461.044 329.480 4.790.524 3.522.226 218.161 3.740.387Tahsile Alınan Ticari Senetler90.271.760 12.254 90.284.014 83.146.117 17.875 83.163.992Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER172.360.199 9.653.358 182.013.557 140.767.516 6.784.102 147.551.618Menkul Kıymetler46.294 0 46.294 8.423 0 8.423Teminat Senetleri68.449 18.510 86.959 50.519 27.189 77.708Emtia0 0 0 9.394 0 9.394Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul3.994 0 3.994 14.281 0 14.281Diğer Rehinli Kıymetler172.241.462 9.634.848 181.876.310 140.684.899 6.756.913 147.441.812Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI288.666.845 24.343.483 313.010.328 244.526.604 18.992.450 263.519.054Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı100.643 3.811Alınan Faizler2.202.067 2.578.892Ödenen Faizler-1.506.146 -1.708.085Alınan Temettüler132 2.879Alınan Ücret ve Komisyonlar230.135 256.886Elde Edilen Diğer Kazançlar399.909 253.046Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar306.847 233.855Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-326.446 -297.273Ödenen Vergiler-84.078 -130.397Diğer-1.121.777 -1.185.992Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim4.966.014 572.742Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-64.824 -3.177Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-596.262 28.965Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.110.341 -1.897.290Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-583.697 -152.482Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-102.187 78.354Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.105.945 2.774.958Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)635.787 -39.372Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)4.681.593 -217.214Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.066.657 576.553YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.766.336 134.885İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-28.717 -23.001Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22.014 4.825Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-1.260.905 -117.805Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar72.947 232.242Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-4.454.907 -82.957Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar892.395 127.369Diğer-9.163 -5.788FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-250.683 191.346Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit437.355 478.962Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-651.414 -253.718İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-36.624 -33.898Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi89.094 25.952Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)138.732 928.736Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.528.049 2.599.313Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.666.781 3.528.049Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)416.881 387.316DİĞER KAPSAMLI GELİRLER31.222 68.316Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.946 17.578Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)5.400 18.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.765 -2.491Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.950 3.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-639 -2.203Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar25.276 50.738Yabancı Para Çevrim Farkları237.857 57.790Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-18.724 48.699Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-8.450 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-235.613 -55.801Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.206 50TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)448.103 455.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.270.859 5.076.101 7.346.960 1.473.234 3.568.774 5.042.008Nakit ve Nakit Benzerleri818.549 4.046.379 4.864.928 1.391.849 2.738.809 4.130.658Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 395.827 2.134.427 2.530.254 148.778 1.002.584 1.151.362BankalarV-I-2 152.978 1.825.786 1.978.764 284.521 1.263.170 1.547.691Para Piyasalarından Alacaklar270.133 87.261 357.394 960.299 473.386 1.433.685Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-389 -1.095 -1.484 -1.749 -331 -2.080Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 65.417 94.676 160.093 9 74.102 74.111Devlet Borçlanma Senetleri65.417 8.962 74.379 9 5.162 5.171Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 85.714 85.714 0 68.940 68.940Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.297.006 863.688 2.160.694 7.819 741.518 749.337Devlet Borçlanma Senetleri1.289.187 759.229 2.048.416 0 591.404 591.404Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 16.885 24.704 7.819 11.804 19.623Diğer Finansal Varlıklar0 87.574 87.574 0 138.310 138.310Türev Finansal VarlıklarV-I-5 89.887 71.358 161.245 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı89.887 71.358 161.245 73.557 14.345 87.902Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.548.681 5.310.607 21.859.288 10.858.248 4.035.181 14.893.429KredilerV-I-6 13.278.504 4.722.522 18.001.026 11.111.853 3.677.334 14.789.187Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları554.650 0 554.650 453.433 0 453.433İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 3.612.467 613.910 4.226.377 173.031 376.181 549.212Devlet Borçlanma Senetleri3.612.467 268.858 3.881.325 173.031 165.760 338.791Diğer Finansal Varlıklar0 345.052 345.052 0 210.421 210.421Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-896.940 -25.825 -922.765 -880.069 -18.334 -898.403SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 258.828 0 258.828 240.547 0 240.547Satış Amaçlı258.828 0 258.828 240.547 0 240.547Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 328.211 4.687 332.898 313.631 3.961 317.592MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 16.167 0 16.167 11.598 0 11.598Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer16.167 0 16.167 11.598 0 11.598YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 8.246 8.246 0 9.715 9.715ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 51.008 2.924 53.932 33.471 5.426 38.897DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 303.882 104.863 408.745 242.425 36.334 278.759VARLIKLAR TOPLAMI19.777.636 10.507.428 30.285.064 13.173.154 7.659.391 20.832.545YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.530.422 10.243.177 19.773.599 8.973.593 6.758.131 15.731.724ALINAN KREDİLERV-II-2 431.582 887.507 1.319.089 311.219 374.898 686.117PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.218.413 640.695 4.859.108 65.831 465.653 531.484İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 226.921 0 226.921Bonolar0 0 0 226.921 0 226.921Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 87.066 115.426 202.492 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı87.066 115.426 202.492 53.100 54.989 108.089Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ134 0 134 233 0 233KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 81.153 5.045 86.198 75.720 3.978 79.698KARŞILIKLARV-II-5 84.019 1.264 85.283 131.739 2.208 133.947Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı66.451 0 66.451 57.890 0 57.890Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar17.568 1.264 18.832 73.849 2.208 76.057CARİ VERGİ BORCUV-II-6 72.417 0 72.417 55.008 0 55.008ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 616.239 41.550 657.789 414.518 83.951 498.469ÖZKAYNAKLAR3.179.696 49.259 3.228.955 2.722.847 58.008 2.780.855Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 65.970 8.670 74.640 63.322 5.372 68.694Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 303.634 -39.996 263.638 262.718 -24.356 238.362Kar Yedekleri1.804.000 0 1.804.000 1.505.890 0 1.505.890Yasal Yedekler116.072 0 116.072 96.746 0 96.746Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler1.776.344 0 1.776.344 1.409.144 0 1.409.144Diğer Kar Yedekleri-88.416 0 -88.416 0 0 0Kar veya Zarar400.259 80.585 480.844 286.652 76.992 363.644Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 -88.415 65.532 -22.883Dönem Net Kâr veya Zararı400.259 15.054 415.313 375.067 11.460 386.527Azınlık Payları5.833 0 5.833 4.265 0 4.265YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.301.141 11.983.923 30.285.064 13.030.729 7.801.816 20.832.545Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.269.222 2.700.047Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.681.194 2.325.378Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler8.377 24.263Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 13.407 37.722Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler29.605 93.286Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 440.997 67.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar16.232 371Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar98.244 33.755İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler326.521 33.301Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri95.642 151.971FAİZ GİDERLERİ (-)-1.535.227 -1.723.463Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.073.731 -1.619.271Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -42.304 -52.847Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-367.132 -20.875İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 -12.531 -10.179Kiralama Faiz Giderleri-16.424 -16.391Diğer Faiz Giderleri-23.105 -3.900NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ733.995 976.584NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ200.557 227.455Alınan Ücret ve Komisyonlar230.135 256.886Gayri Nakdi Kredilerden44.951 51.769DiğerV-IV-11 185.184 205.117Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-29.578 -29.431Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-29.578 -29.431TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 132 2.879TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 55.562 17.194Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)12.303 5.399Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-34.028 -20.118Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)77.287 31.913DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 338.141 227.296FAALİYET BRÜT KÂRI1.328.387 1.451.408BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -238.836 -446.743DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -12.343 -3.168PERSONEL GİDERLERİ (-)-326.446 -297.273DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -232.555 -209.730NET FAALİYET KARI (ZARARI)518.207 494.494BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 518.207 494.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -101.326 -107.178Cari Vergi Karşılığı-64.047 -94.391Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-50.536 1.892Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi13.257 -14.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 416.881 387.316DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 416.881 387.316Grubun Karı (Zararı)415.313 386.527Azınlık Payları Karı (Zararı)1.568 789Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00069200 0,00064600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920725BIST