***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 0 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 0 0 62.127Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 0 0 2.838.717Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.522 646 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 0 0 62.666Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.232 9.315 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 0 0 3.285.788Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.936.725 12.127.319 22.064.044 10.403.370 9.623.213 20.026.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.055.487 3.700.935 6.756.422 3.083.439 3.203.455 6.286.894Teminat Mektupları2.990.683 994.467 3.985.150 3.018.639 966.883 3.985.522Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler54.728 2.931 57.659 56.531 2.735 59.266Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler37.743 1.710 39.453 35.587 1.595 37.182Diğer Teminat Mektupları2.898.212 989.826 3.888.038 2.926.521 962.553 3.889.074Banka Kredileri0 60.017 60.017 0 4.935 4.935İthalat Kabul Kredileri0 60.017 60.017 0 4.935 4.935Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 829.793 829.793 0 899.021 899.021Belgeli Akreditifler0 829.793 829.793 0 899.021 899.021Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden64.804 1.816.658 1.881.462 64.800 1.332.616 1.397.416Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172Cayılamaz Taahhütler1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri182.887 2.263.974 2.446.861 245.476 761.018 1.006.494Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri596.094 0 596.094 523.552 0 523.552Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri329.053 0 329.053 248.307 0 248.307İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri132.913 0 132.913 128.070 0 128.070Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri822 0 822 803 0 803Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler75.624 0 75.624 87.946 0 87.946Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.563.845 6.162.410 11.726.255 6.085.777 5.658.740 11.744.517Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.563.845 6.162.410 11.726.255 6.085.777 5.658.740 11.744.517Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri515.646 692.305 1.207.951 578.989 665.488 1.244.477Vadeli Döviz Alım İşlemleri331.175 276.444 607.619 490.494 151.019 641.513Vadeli Döviz Satım İşlemleri184.471 415.861 600.332 88.495 514.469 602.964Para ve Faiz Swap İşlemleri2.765.644 2.843.871 5.609.515 4.455.388 3.872.238 8.327.626Swap Para Alım İşlemleri207.149 1.606.155 1.813.304 5.072 2.396.391 2.401.463Swap Para Satım İşlemleri518.495 1.237.716 1.756.211 1.800.566 666.260 2.466.826Swap Faiz Alım İşlemleri1.020.000 0 1.020.000 1.339.750 362.252 1.702.002Swap Faiz Satım İşlemleri1.020.000 0 1.020.000 1.310.000 447.335 1.757.335Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.282.555 2.626.234 4.908.789 1.051.400 1.121.014 2.172.414Para Alım Opsiyonları570.282 1.754.781 2.325.063 278.548 766.568 1.045.116Para Satım Opsiyonları1.712.273 871.453 2.583.726 772.852 354.446 1.127.298Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER161.777.571 11.926.874 173.704.445 155.908.228 10.511.468 166.419.696EMANET KIYMETLER4.274.089 1.007.367 5.281.456 4.065.770 872.791 4.938.561Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 90.576 0 90.576Emanete Alınan Menkul Değerler2.451 602.870 605.321 1.262 536.069 537.331Tahsile Alınan Çekler4.178.733 393.748 4.572.481 3.892.598 324.468 4.217.066Tahsile Alınan Ticari Senetler92.905 10.749 103.654 81.334 12.254 93.588Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER157.503.482 10.919.507 168.422.989 151.842.458 9.638.677 161.481.135Menkul Kıymetler35.522 0 35.522 46.294 0 46.294Teminat Senetleri15.732 19.110 34.842 15.555 18.510 34.065Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.954 0 1.954 3.994 0 3.994Diğer Rehinli Kıymetler157.450.274 10.900.397 168.350.671 151.776.615 9.620.167 161.396.782Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI171.714.296 24.054.193 195.768.489 166.311.598 20.134.681 186.446.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-371.300 130.738Alınan Faizler674.880 458.165Ödenen Faizler-628.184 -235.806Alınan Temettüler17 13Alınan Ücret ve Komisyonlar40.723 47.433Elde Edilen Diğer Kazançlar99.276 158.230Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar73.188 62.714Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-79.494 -70.185Ödenen Vergiler-37.253 -41.225Diğer-514.453 -248.601Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim220.427 440.420Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış63.118 -64.963Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış28.740 -465.360Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-112.138 -187.584Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-49.754 -25.388Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)150.946 373.921Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.069.620 969.918Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-221.293 11.812Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-708.812 -171.936Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-150.873 571.158YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları359.389 -848.762İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-15.376 -20.167Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller17.531 11.993Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -249.255Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -589.804Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar361.815 0Diğer-4.581 -1.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-14.400 -140.493Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 -129.260Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-4.471 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-9.929 -11.233Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi111.216 -24.907Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)305.332 -443.004Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.336.146 2.392.266Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.641.478 1.949.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)89.984 123.395DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.318 -61.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.876 -1.019Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.153 -357Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları807 -940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler470 278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.442 -60.249Yabancı Para Çevrim Farkları64.993 51.839Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-51.446 -79.423Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)754 -8.355Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-62.630 -52.666Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.887 28.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.666 62.127Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.063.383 4.108.099 6.171.482 2.218.061 3.585.041 5.803.102Nakit ve Nakit Benzerleri559.318 3.238.733 3.798.051 765.911 2.749.175 3.515.086Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 559.108 2.207.039 2.766.147 395.819 2.134.344 2.530.163BankalarV-I-2 275 1.033.717 1.033.992 100.348 615.744 716.092Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 270.133 0 270.133Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-65 -2.023 -2.088 -389 -913 -1.302Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 0 105.326 105.326 65.417 94.676 160.093Devlet Borçlanma Senetleri0 8.047 8.047 65.417 8.962 74.379Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 97.279 97.279 0 85.714 85.714Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.339.087 738.515 2.077.602 1.296.846 730.543 2.027.389Devlet Borçlanma Senetleri1.331.428 677.408 2.008.836 1.289.187 675.840 1.965.027Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 18.431 26.090 7.659 16.885 24.544Diğer Finansal Varlıklar0 42.676 42.676 0 37.818 37.818Türev Finansal VarlıklarV-I-5 164.978 25.525 190.503 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı164.978 25.525 190.503 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.454.531 1.719.108 17.173.639 15.951.509 1.472.053 17.423.562KredilerV-I-6 13.077.448 1.723.583 14.801.031 13.227.115 1.476.442 14.703.557Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 3.255.553 0 3.255.553 3.612.467 0 3.612.467Devlet Borçlanma Senetleri3.255.553 0 3.255.553 3.612.467 0 3.612.467Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-878.470 -4.475 -882.945 -888.073 -4.389 -892.462SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 276.359 0 276.359 258.828 0 258.828Satış Amaçlı276.359 0 276.359 258.828 0 258.828Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar310.964 968.868 1.279.832 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 324.932 97 325.029 326.922 122 327.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 19.134 0 19.134 15.929 0 15.929Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.134 0 19.134 15.929 0 15.929YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 56.817 0 56.817 50.516 0 50.516DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 279.978 28.139 308.117 251.953 81.897 333.850VARLIKLAR TOPLAMI18.786.098 6.824.311 25.610.409 19.364.864 6.029.209 25.394.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 10.215.497 7.580.898 17.796.395 9.490.440 7.113.521 16.603.961ALINAN KREDİLERV-II-2 101.359 45.456 146.815 101.631 261.877 363.508PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.524.963 0 3.524.963 4.218.413 0 4.218.413İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 33.786 50.119 83.905 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı33.786 50.119 83.905 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 79.840 801 80.641 80.074 708 80.782KARŞILIKLARV-II-5 76.119 1.322 77.441 81.295 1.123 82.418Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı60.379 0 60.379 64.245 0 64.245Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar15.740 1.322 17.062 17.050 1.123 18.173CARİ VERGİ BORCUV-II-6 45.816 0 45.816 67.350 0 67.350ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 512.706 55.939 568.645 559.757 23.314 583.071ÖZKAYNAKLAR3.277.890 7.898 3.285.788 3.173.863 49.259 3.223.122Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.449 9.315 72.764 65.970 8.670 74.640Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 319.276 -81.080 238.196 303.634 -39.996 263.638Kar Yedekleri2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000Yasal Yedekler136.838 0 136.838 116.072 0 116.072Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.082.475 0 2.082.475 1.776.344 0 1.776.344Diğer Kar Yedekleri0 0 0 -88.416 0 -88.416Kar veya Zarar75.852 79.663 155.515 400.259 80.585 480.844Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 0 65.531 65.531Dönem Net Kâr veya Zararı75.852 14.132 89.984 400.259 15.054 415.313YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI17.867.976 7.742.433 25.610.409 17.859.889 7.534.184 25.394.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ698.404 424.935Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 525.634 374.817Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler12.568 1.522Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 845 7.303Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.845 22.950Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 152.422 11.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar137 441Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar29.118 4.916İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler123.167 6.529Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri4.090 6.457FAİZ GİDERLERİ (-)-604.942 -261.285Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -424.000 -243.549Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -3.661 -1.886Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-172.771 -188İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -6.139Kiralama Faiz Giderleri-4.148 -4.358Diğer Faiz Giderleri-362 -5.165NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ93.462 163.650NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ33.726 41.922Alınan Ücret ve Komisyonlar40.723 47.433Gayri Nakdi Kredilerden11.823 10.769DiğerV-IV-11 28.900 36.664Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.997 -5.511Gayri Nakdi Kredilere0 0Diğer-6.997 -5.511TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 17 13TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 47.549 31.510Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)4.634 4.382Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)137.715 44.945Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-94.800 -17.817DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 100.420 118.986FAALİYET BRÜT KÂRI275.174 356.081BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -74.055 -103.595DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -545 -686PERSONEL GİDERLERİ (-)-79.494 -70.185DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -51.406 -48.498NET FAALİYET KARI (ZARARI)69.674 133.117BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)34.007 17.839NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 103.681 150.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -13.697 -27.561Cari Vergi Karşılığı0 -12.058Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-41.718 -19.104Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi28.021 3.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 89.984 123.395DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 89.984 123.395Grubun Karı (Zararı)89.984 123.395Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00015000 0,00020600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936029BIST