***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 4.265 2.780.855Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -286 -733 0 51.839 -61.600 -50.488 0 0 0 123.395 62.127 299 62.426Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.785 4.639 0 438.634 -85.956 -174.565 0 1.505.890 363.644 123.395 2.838.717 4.564 2.843.281Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.523 647 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 62.666 675 63.341Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.233 9.316 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 3.285.788 6.506 3.292.294Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.925.479 18.331.712 28.257.191 10.394.534 13.815.282 24.209.816GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.042.211 4.060.242 7.102.453 3.070.235 3.481.131 6.551.366Teminat Mektupları2.977.407 978.461 3.955.868 3.005.435 952.647 3.958.082Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler54.728 2.931 57.659 56.531 2.735 59.266Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler37.743 1.710 39.453 35.587 1.595 37.182Diğer Teminat Mektupları2.884.936 973.820 3.858.756 2.913.317 948.317 3.861.634Banka Kredileri0 60.017 60.017 0 4.935 4.935İthalat Kabul Kredileri0 60.017 60.017 0 4.935 4.935Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.205.106 1.205.106 0 1.190.933 1.190.933Belgeli Akreditifler0 1.205.106 1.205.106 0 1.190.933 1.190.933Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden64.804 1.816.658 1.881.462 64.800 1.332.616 1.397.416Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172Cayılamaz Taahhütler1.317.393 2.263.974 3.581.367 1.234.154 761.018 1.995.172Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri182.887 2.263.974 2.446.861 245.476 761.018 1.006.494Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri596.094 0 596.094 523.552 0 523.552Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri329.053 0 329.053 248.307 0 248.307İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 132.913 128.070 0 128.070Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri822 0 822 803 0 803Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler75.624 0 75.624 87.946 0 87.946Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 5.565.875 12.007.496 17.573.371 6.090.145 9.573.133 15.663.278Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.160.166 1.160.166 0 1.063.286 1.063.286Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 693.584 693.584 0 647.264 647.264Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 466.582 466.582 0 416.022 416.022Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.565.875 10.847.330 16.413.205 6.090.145 8.509.847 14.599.992Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri517.676 1.300.931 1.818.607 583.357 1.362.746 1.946.103Vadeli Döviz Alım İşlemleri332.190 580.755 912.945 492.678 499.648 992.326Vadeli Döviz Satım İşlemleri185.486 720.176 905.662 90.679 863.098 953.777Para ve Faiz Swap İşlemleri2.765.644 6.920.165 9.685.809 4.455.388 6.026.087 10.481.475Swap Para Alım İşlemleri207.149 3.640.231 3.847.380 5.072 3.504.624 3.509.696Swap Para Satım İşlemleri518.495 3.279.934 3.798.429 1.800.566 1.711.876 3.512.442Swap Faiz Alım İşlemleri1.020.000 0 1.020.000 1.339.750 362.252 1.702.002Swap Faiz Satım İşlemleri1.020.000 0 1.020.000 1.310.000 447.335 1.757.335Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.282.555 2.626.234 4.908.789 1.051.400 1.121.014 2.172.414Para Alım Opsiyonları570.282 1.754.781 2.325.063 278.548 766.568 1.045.116Para Satım Opsiyonları1.712.273 871.453 2.583.726 772.852 354.446 1.127.298Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER330.531.586 11.943.047 342.474.633 278.272.311 10.528.201 288.800.512EMANET KIYMETLER138.649.804 1.006.888 139.656.692 105.912.112 874.843 106.786.955Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.905.822 0 11.905.822 10.638.915 0 10.638.915Emanete Alınan Menkul Değerler719.817 599.548 1.319.365 540.393 533.109 1.073.502Tahsile Alınan Çekler4.851.356 396.591 5.247.947 4.461.044 329.480 4.790.524Tahsile Alınan Ticari Senetler121.172.809 10.749 121.183.558 90.271.760 12.254 90.284.014Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER191.881.782 10.936.159 202.817.941 172.360.199 9.653.358 182.013.557Menkul Kıymetler35.522 0 35.522 46.294 0 46.294Teminat Senetleri58.660 19.110 77.770 68.449 18.510 86.959Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.954 0 1.954 3.994 0 3.994Diğer Rehinli Kıymetler191.785.646 10.917.049 202.702.695 172.241.462 9.634.848 181.876.310Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI340.457.065 30.274.759 370.731.824 288.666.845 24.343.483 313.010.328Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-84.784 129.383Alınan Faizler735.747 507.989Ödenen Faizler-654.503 -251.218Alınan Temettüler17 13Alınan Ücret ve Komisyonlar74.129 76.782Elde Edilen Diğer Kazançlar244.451 154.263Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar73.188 62.714Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-94.968 -82.946Ödenen Vergiler-45.343 -45.530Diğer-417.502 -292.684Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-31.068 168.692Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış63.118 -64.569Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-13.407 -428.934Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-262.816 -454.000Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-229.096 -162.871Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)151.566 358.842Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.551.093 1.023.380Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-263.216 992Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.028.310 -104.148Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-115.852 298.075YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları362.862 -807.082İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-20.777 -4.791Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22.014 103.553Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-98.168 -267.356Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar49.756 21.009Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -657.839Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar414.605 212Diğer-4.568 -1.870FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-25.293 -139.254Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-15.225 -129.260İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-10.068 -9.994Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi111.134 41.861Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)332.851 -606.400Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.666.781 3.528.049Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.999.632 2.921.649Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)90.659 123.694DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-27.318 -61.268Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.876 -1.019Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.153 -357Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları807 -940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler470 278Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.442 -60.249Yabancı Para Çevrim Farkları64.993 51.839Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-51.446 -79.423Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)754 -8.355Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-62.630 -52.666Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.887 28.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.341 62.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.104.593 5.698.248 7.802.841 2.270.859 5.076.101 7.346.960Nakit ve Nakit Benzerleri600.368 4.622.364 5.222.732 818.549 4.046.379 4.864.928Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 559.117 2.207.157 2.766.274 395.827 2.134.427 2.530.254BankalarV-I-2 41.316 2.332.540 2.373.856 152.978 1.825.786 1.978.764Para Piyasalarından Alacaklar0 84.897 84.897 270.133 87.261 357.394Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-65 -2.230 -2.295 -389 -1.095 -1.484Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 0 105.326 105.326 65.417 94.676 160.093Devlet Borçlanma Senetleri0 8.047 8.047 65.417 8.962 74.379Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 97.279 97.279 0 85.714 85.714Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 1.339.247 924.452 2.263.699 1.297.006 863.688 2.160.694Devlet Borçlanma Senetleri1.331.428 863.345 2.194.773 1.289.187 759.229 2.048.416Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 18.431 26.250 7.819 16.885 24.704Diğer Finansal Varlıklar0 42.676 42.676 0 87.574 87.574Türev Finansal VarlıklarV-I-5 164.978 46.106 211.084 89.887 71.358 161.245Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı164.978 46.106 211.084 89.887 71.358 161.245Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.194.741 5.668.108 21.862.849 16.548.681 5.310.607 21.859.288KredilerV-I-6 13.178.527 5.085.264 18.263.791 13.278.504 4.722.522 18.001.026Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları647.318 0 647.318 554.650 0 554.650İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 3.255.553 611.650 3.867.203 3.612.467 613.910 4.226.377Devlet Borçlanma Senetleri3.255.553 80.740 3.336.293 3.612.467 268.858 3.881.325Diğer Finansal Varlıklar0 530.910 530.910 0 345.052 345.052Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-886.657 -28.806 -915.463 -896.940 -25.825 -922.765SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 276.359 0 276.359 258.828 0 258.828Satış Amaçlı276.359 0 276.359 258.828 0 258.828Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 326.181 4.889 331.070 328.211 4.687 332.898MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 19.363 0 19.363 16.167 0 16.167Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.363 0 19.363 16.167 0 16.167YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 17.334 17.334 0 8.246 8.246ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 57.299 3.041 60.340 51.008 2.924 53.932DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 317.381 53.979 371.360 303.882 104.863 408.745VARLIKLAR TOPLAMI19.295.917 11.445.599 30.741.516 19.777.636 10.507.428 30.285.064YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 10.245.885 11.201.777 21.447.662 9.530.422 10.243.177 19.773.599ALINAN KREDİLERV-II-2 557.723 502.375 1.060.098 431.582 887.507 1.319.089PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.524.963 439.548 3.964.511 4.218.413 640.695 4.859.108İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER