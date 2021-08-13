***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -185 1.029 0 96.753 -26.057 -87.427 0 0 0 213.710 197.823 0 197.823Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.684 6.401 0 483.548 -50.413 -211.504 0 1.892.417 -22.883 213.710 2.974.413 0 2.974.413Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.611 1.983 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 0 0 209.236Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.321 10.652 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 0 0 3.432.358Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER9.829.793 13.124.999 22.954.792 10.403.370 9.623.213 20.026.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.172.471 3.474.539 6.647.010 3.083.439 3.203.455 6.286.894Teminat Mektupları3.158.271 1.023.137 4.181.408 3.018.639 966.883 3.985.522Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler59.601 3.097 62.698 56.531 2.735 59.266Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler38.596 1.807 40.403 35.587 1.595 37.182Diğer Teminat Mektupları3.060.074 1.018.233 4.078.307 2.926.521 962.553 3.889.074Banka Kredileri0 39.186 39.186 0 4.935 4.935İthalat Kabul Kredileri0 39.186 39.186 0 4.935 4.935Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 790.781 790.781 0 899.021 899.021Belgeli Akreditifler0 790.781 790.781 0 899.021 899.021Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden14.200 1.621.435 1.635.635 64.800 1.332.616 1.397.416Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172Cayılamaz Taahhütler1.276.836 1.585.130 2.861.966 1.234.154 761.018 1.995.172Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri266.597 1.585.130 1.851.727 245.476 761.018 1.006.494Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri479.765 0 479.765 523.552 0 523.552Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri320.499 0 320.499 248.307 0 248.307İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri135.051 0 135.051 128.070 0 128.070Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri851 0 851 803 0 803Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler74.073 0 74.073 87.946 0 87.946Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.380.486 8.065.330 13.445.816 6.085.777 5.658.740 11.744.517Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler5.380.486 8.065.330 13.445.816 6.085.777 5.658.740 11.744.517Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri525.653 740.509 1.266.162 578.989 665.488 1.244.477Vadeli Döviz Alım İşlemleri366.324 267.252 633.576 490.494 151.019 641.513Vadeli Döviz Satım İşlemleri159.329 473.257 632.586 88.495 514.469 602.964Para ve Faiz Swap İşlemleri2.208.529 3.875.284 6.083.813 4.455.388 3.872.238 8.327.626Swap Para Alım İşlemleri250.904 2.132.623 2.383.527 5.072 2.396.391 2.401.463Swap Para Satım İşlemleri587.625 1.742.661 2.330.286 1.800.566 666.260 2.466.826Swap Faiz Alım İşlemleri685.000 0 685.000 1.339.750 362.252 1.702.002Swap Faiz Satım İşlemleri685.000 0 685.000 1.310.000 447.335 1.757.335Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.646.304 3.449.537 6.095.841 1.051.400 1.121.014 2.172.414Para Alım Opsiyonları612.565 2.305.137 2.917.702 278.548 766.568 1.045.116Para Satım Opsiyonları2.033.739 1.144.400 3.178.139 772.852 354.446 1.127.298Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER168.364.417 12.764.051 181.128.468 155.908.228 10.511.468 166.419.696EMANET KIYMETLER4.627.043 1.132.393 5.759.436 4.065.770 872.791 4.938.561Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 90.576 0 90.576Emanete Alınan Menkul Değerler1.451 716.938 718.389 1.262 536.069 537.331Tahsile Alınan Çekler4.537.048 406.453 4.943.501 3.892.598 324.468 4.217.066Tahsile Alınan Ticari Senetler88.544 9.002 97.546 81.334 12.254 93.588Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER163.737.374 11.631.658 175.369.032 151.842.458 9.638.677 161.481.135Menkul Kıymetler9.359 0 9.359 46.294 0 46.294Teminat Senetleri15.453 18.306 33.759 15.555 18.510 34.065Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul954 0 954 3.994 0 3.994Diğer Rehinli Kıymetler163.711.608 11.613.352 175.324.960 151.776.615 9.620.167 161.396.782Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI178.194.210 25.889.050 204.083.260 166.311.598 20.134.681 186.446.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-420.031 15.940Alınan Faizler1.432.008 871.156Ödenen Faizler-1.276.958 -575.247Alınan Temettüler17 28Alınan Ücret ve Komisyonlar85.462 80.586Elde Edilen Diğer Kazançlar207.719 252.058Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar125.336 87.939Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-158.160 -135.114Ödenen Vergiler-38.579 -48.900Diğer-796.876 -516.566Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-363.171 5.065.961Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış41.658 -238.855Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-73.587 -456.355Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.460.114 -1.100.575Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış922.471 -261.737Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)203.099 -19.879Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.859.206 1.801.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-213.754 223.667Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.642.150 5.118.367Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-783.202 5.081.901YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.174.137 -5.717.596İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-6.619 1.827Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller14.180 4.791Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -1.274.317Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar140.861 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -4.446.454Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.032.660 0Diğer-6.945 -3.443FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-26.796 -9.844Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 436.290Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-7.135 -427.662İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-19.661 -18.472Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi119.861 25.677Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)484.000 -619.862Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.336.146 2.392.266Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.820.146 1.772.404Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)169.636 213.710DİĞER KAPSAMLI GELİRLER39.600 -15.887Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-628 844Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.262 -230Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.367 1.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-733 -244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar40.228 -16.731Yabancı Para Çevrim Farkları120.654 96.753Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri13.675 -33.606Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-350 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-116.016 -106.818Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22.265 26.940TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)209.236 197.823Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)716.021 4.518.906 5.234.927 2.218.061 3.585.041 5.803.102Nakit ve Nakit Benzerleri572.986 3.513.173 4.086.159 765.911 2.749.175 3.515.086Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 572.782 2.438.418 3.011.200 395.819 2.134.344 2.530.163BankalarV-I-2 270 1.076.827 1.077.097 100.348 615.744 716.092Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 270.133 0 270.133Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-66 -2.072 -2.138 -389 -913 -1.302Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 0 125.264 125.264 65.417 94.676 160.093Devlet Borçlanma Senetleri0 28.940 28.940 65.417 8.962 74.379Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 96.324 96.324 0 85.714 85.714Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.659 825.106 832.765 1.296.846 730.543 2.027.389Devlet Borçlanma Senetleri0 759.579 759.579 1.289.187 675.840 1.965.027Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 21.279 28.938 7.659 16.885 24.544Diğer Finansal Varlıklar0 44.248 44.248 0 37.818 37.818Türev Finansal VarlıklarV-I-5 135.376 55.363 190.739 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı135.376 55.363 190.739 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.566.268 2.296.079 17.862.347 15.951.509 1.472.053 17.423.562KredilerV-I-6 13.863.668 2.303.671 16.167.339 13.227.115 1.476.442 14.703.557Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 2.587.284 0 2.587.284 3.612.467 0 3.612.467Devlet Borçlanma Senetleri2.587.284 0 2.587.284 3.612.467 0 3.612.467Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-884.684 -7.592 -892.276 -888.073 -4.389 -892.462SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 273.009 0 273.009 258.828 0 258.828Satış Amaçlı273.009 0 273.009 258.828 0 258.828Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar330.696 1.034.920 1.365.616 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 322.650 84 322.734 326.922 122 327.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 19.976 0 19.976 15.929 0 15.929Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer19.976 0 19.976 15.929 0 15.929YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 56.492 0 56.492 50.516 0 50.516DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 426.905 19.732 446.637 251.953 81.897 333.850VARLIKLAR TOPLAMI17.712.017 7.869.721 25.581.738 19.364.864 6.029.209 25.394.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 9.727.095 8.882.747 18.609.842 9.490.440 7.113.521 16.603.961ALINAN KREDİLERV-II-2 109.398 44.956 154.354 101.631 261.877 363.508PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.245.463 0 2.245.463 4.218.413 0 4.218.413İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 18.130 67.199 85.329 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı18.130 67.199 85.329 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 77.485 839 78.324 80.074 708 80.782KARŞILIKLARV-II-5 81.665 1.340 83.005 81.295 1.123 82.418Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı66.203 0 66.203 64.245 0 64.245Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar15.462 1.340 16.802 17.050 1.123 18.173CARİ VERGİ BORCUV-II-6 41.881 0 41.881 67.350 0 67.350ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 778.765 3.358.028 74.330 3.432.358 3.173.863 49.259 3.223.122Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 63.361 10.651 74.012 65.970 8.670 74.640Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 331.127 -27.261 303.866 303.634 -39.996 263.638Kar Yedekleri2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000Yasal Yedekler136.838 0 136.838 116.072 0 116.072Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar144.227 90.940 235.167 400.259 80.585 480.844Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 0 65.531 65.531Dönem Net Kâr veya Zararı144.227 25.409 169.636 400.259 15.054 415.313YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.437.910 9.143.828 25.581.738 17.859.889 7.534.184 25.394.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.461.322 892.058 762.918 467.123Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.118.665 730.205 593.031 355.388Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler32.299 1.522 19.731 0Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 1.187 8.403 342 1.100Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.877 24.558 1.032 1.608Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 298.954 118.382 146.532 106.496Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar399 3.774 262 3.333Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar55.601 29.067 26.483 24.151İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler242.954 85.541 119.787 79.012Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri6.340 8.988 2.250 2.531FAİZ GİDERLERİ (-)-1.228.539 -583.973 -623.597 -322.688Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -894.976 -471.218 -470.976 -227.669Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -7.453 -4.383 -3.792 -2.497Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-317.392 -78.221 -144.621 -78.033İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -11.466 0 -5.327Kiralama Faiz Giderleri-8.190 -8.525 -4.042 -4.167Diğer Faiz Giderleri-528 -10.160 -166 -4.995NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ232.783 308.085 139.321 144.435NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ70.610 70.259 36.884 28.337Alınan Ücret ve Komisyonlar85.462 80.586 44.739 33.153Gayri Nakdi Kredilerden24.231 21.154 12.408 10.385DiğerV-IV-11 61.231 59.432 32.331 22.768Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.852 -10.327 -7.855 -4.816Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-14.852 -10.327 -7.855 -4.816TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 17 28 0 15TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 50.185 50.483 2.636 18.973Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.459 10.494 2.825 6.112Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)164.673 30.086 26.958 -14.859Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-121.947 9.903 -27.147 27.720DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 153.114 187.863 52.694 68.877FAALİYET BRÜT KÂRI506.709 616.718 231.535 260.637BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -115.028 -169.852 -40.973 -66.257DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -15.305 -2.439 -14.760 -1.753PERSONEL GİDERLERİ (-)-158.160 -135.114 -78.666 -64.929DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -101.387 -90.007 -49.981 -41.509NET FAALİYET KARI (ZARARI)116.829 219.306 47.155 86.189BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)65.051 34.326 31.044 16.487NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 181.880 253.632 78.199 102.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -12.244 -39.922 1.453 -12.361Cari Vergi Karşılığı0 -21.005 0 -11.817Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-45.399 -22.632 -3.681 -1.133Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi33.155 3.715 5.134 589SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 169.636 213.710 79.652 90.315DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 169.636 213.710 79.652 90.315Grubun Karı (Zararı)169.636 213.710 79.652 90.315Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00028300 0,00035600 0,00013300 0,00015000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957974BIST