***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 79.821 -16.499 5.372 0 386.795 -24.356 -124.077 0 1.505.890 363.644 0 2.776.590 0 2.776.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.272 2.493 0 234.109 -63.260 -196.077 0 0 0 319.442 294.435 0 294.435Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386.527 -386.527 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 79.821 -18.771 7.865 0 620.904 -87.616 -320.154 0 1.892.417 -22.883 319.442 3.071.025 0 3.071.025Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 0 0 3.223.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.134 1.616 0 117.824 825 -90.928 0 0 0 314.612 0 0 340.815Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.844 10.285 0 742.476 -39.171 -411.946 0 2.219.313 65.531 314.612 0 0 3.563.937Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.221.529 14.388.741 26.610.270 10.403.370 9.623.213 20.026.583GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 3.234.509 3.647.513 6.882.022 3.083.439 3.203.455 6.286.894Teminat Mektupları3.219.972 1.085.988 4.305.960 3.018.639 966.883 3.985.522Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler68.075 3.088 71.163 56.531 2.735 59.266Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler43.096 2.245 45.341 35.587 1.595 37.182Diğer Teminat Mektupları3.108.801 1.080.655 4.189.456 2.926.521 962.553 3.889.074Banka Kredileri0 16.784 16.784 0 4.935 4.935İthalat Kabul Kredileri0 16.784 16.784 0 4.935 4.935Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.009.149 1.009.149 0 899.021 899.021Belgeli Akreditifler0 1.009.149 1.009.149 0 899.021 899.021Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden14.537 1.535.592 1.550.129 64.800 1.332.616 1.397.416Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 1.593.596 1.188.034 2.781.630 1.234.154 761.018 1.995.172Cayılamaz Taahhütler1.593.596 1.188.034 2.781.630 1.234.154 761.018 1.995.172Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri488.189 1.188.034 1.676.223 245.476 761.018 1.006.494Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri543.772 0 543.772 523.552 0 523.552Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri334.168 0 334.168 248.307 0 248.307İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri143.955 0 143.955 128.070 0 885 803 0 803Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler82.627 0 82.627 87.946 0 87.946Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR7.393.424 9.553.194 16.946.618 6.085.777 5.658.740 11.744.517Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.393.424 9.553.194 16.946.618 6.085.777 5.658.740 11.744.517Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri296.599 598.615 895.214 578.989 665.488 1.244.477Vadeli Döviz Alım İşlemleri250.355 198.552 448.907 490.494 151.019 641.513Vadeli Döviz Satım İşlemleri46.244 400.063 446.307 88.495 514.469 602.964Para ve Faiz Swap İşlemleri2.816.766 3.844.218 6.660.984 4.455.388 3.872.238 8.327.626Swap Para Alım İşlemleri288.964 1.817.888 2.106.852 5.072 2.396.391 2.401.463Swap Para Satım İşlemleri37.802 2.026.330 2.064.132 1.800.566 666.260 2.466.826Swap Faiz Alım İşlemleri1.245.000 0 1.245.000 1.339.750 362.252 1.702.002Swap Faiz Satım İşlemleri1.245.000 0 1.245.000 1.310.000 447.335 1.757.335Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.280.059 5.110.361 9.390.420 1.051.400 1.121.014 2.172.414Para Alım Opsiyonları927.442 3.392.681 4.320.123 278.548 766.568 1.045.116Para Satım Opsiyonları3.352.617 1.717.680 5.070.297 772.852 354.446 1.127.298Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER174.088.536 13.471.340 187.559.876 155.908.228 10.511.468 166.419.696EMANET KIYMETLER4.802.672 1.206.460 6.009.132 4.065.770 872.791 4.938.561Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 90.576 0 90.576Emanete Alınan Menkul Değerler407 807.452 807.859 1.262 536.069 537.331Tahsile Alınan Çekler4.701.898 380.718 5.082.616 3.892.598 324.468 4.217.066Tahsile Alınan Ticari Senetler100.367 18.290 118.657 81.334 12.254 93.588Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER169.285.864 12.264.880 181.550.744 151.842.458 9.638.677 161.481.135Menkul Kıymetler19.187 0 19.187 46.294 0 46.294Teminat Senetleri11.866 30.624 42.490 15.555 18.510 34.065Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul954 0 954 3.994 0 3.994Diğer Rehinli Kıymetler169.253.857 12.234.256 181.488.113 151.776.615 9.620.167 161.396.782Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI186.310.065 27.860.081 214.170.146 166.311.598 20.134.681 186.446.279Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-335.049 -85.261Alınan Faizler2.150.512 1.344.856Ödenen Faizler-1.893.698 -938.705Alınan Temettüler17 43Alınan Ücret ve Komisyonlar130.964 112.800Elde Edilen Diğer Kazançlar319.899 330.208Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar195.477 156.562Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-238.012 -206.635Ödenen Vergiler-40.354 -74.848Diğer-959.854 -809.542Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim325.676 5.326.038Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış52.985 -247.172Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-352.410 -416.486Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.440.082 -2.678.966Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış883.722 -458.306Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)68.794 -16.501Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)4.144.793 4.146.316Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-185.298 379.564Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.846.828 4.617.589Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-9.373 5.240.777YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.447.570 -4.834.613İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-16.070 6.425Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller29.090 4.791Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 -1.271.721Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar140.861 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -4.447.127Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.307.743 878.540Diğer-14.054 -5.521FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-32.423 -307.921Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 437.355Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.105 -718.173İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-29.318 -27.103Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi68.899 100.606Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.474.673 198.849Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.336.146 2.392.266Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.810.819 2.591.115Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)314.612 319.442DİĞER KAPSAMLI GELİRLER26.203 -25.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.518 221Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.880 -2.829Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.878 3.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-516 -146Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar27.721 -25.228Yabancı Para Çevrim Farkları117.824 234.109Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.789 -80.215Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-543 -10.113Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-112.982 -232.454Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25.211 63.445TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)340.815 294.435Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)785.257 5.707.503 6.492.760 2.218.061 3.585.041 5.803.102Nakit ve Nakit Benzerleri624.925 4.728.667 5.353.592 765.911 2.749.175 3.515.086Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 623.716 2.778.058 3.401.774 395.819 2.134.344 2.530.163BankalarV-I-2 281 1.953.410 1.953.691 100.348 615.744 716.092Para Piyasalarından Alacaklar1.000 0 1.000 270.133 0 270.133Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-72 -2.801 -2.873 -389 -913 -1.302Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 0 109.207 109.207 65.417 94.676 160.093Devlet Borçlanma Senetleri0 18.275 18.275 65.417 8.962 74.379Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 90.932 90.932 0 85.714 85.714Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 7.659 811.429 819.088 1.296.846 730.543 2.027.389Devlet Borçlanma Senetleri0 744.958 744.958 1.289.187 675.840 1.965.027Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 20.952 28.611 7.659 16.885 24.544Diğer Finansal Varlıklar0 45.519 45.519 0 37.818 37.818Türev Finansal VarlıklarV-I-5 152.673 58.200 210.873 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı152.673 58.200 210.873 89.887 10.647 100.534Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)15.721.748 2.936.196 18.657.944 15.951.509 1.472.053 17.423.562KredilerV-I-6 14.299.697 2.944.603 17.244.300 13.227.115 1.476.442 14.703.557Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 2.308.135 0 2.308.135 3.612.467 0 3.612.467Devlet Borçlanma Senetleri2.308.135 0 2.308.135 3.612.467 0 3.612.467Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-886.084 -8.407 -894.491 -888.073 -4.389 -892.462SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 287.919 0 287.919 258.828 0 258.828Satış Amaçlı287.919 0 287.919 258.828 0 258.828Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar348.966 1.045.523 1.394.489 291.146 890.096 1.181.242Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 319.486 107 319.593 326.922 122 327.044MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 25.428 0 25.428 15.929 0 15.929Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer25.428 0 25.428 15.929 0 15.929YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 58.816 0 58.816 50.516 0 50.516DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 464.652 27.399 492.051 251.953 81.897 333.850VARLIKLAR TOPLAMI18.012.272 9.716.728 27.729.000 19.364.864 6.029.209 25.394.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 10.195.721 10.526.072 20.721.793 9.490.440 7.113.521 16.603.961ALINAN KREDİLERV-II-2 140.593 42.217 182.810 101.631 261.877 363.508PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.928.049 0 1.928.049 4.218.413 0 4.218.413İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 10.952 106.032 116.984 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.952 106.032 116.984 87.066 84.382 171.448Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 75.264 107 75.371 80.074 708 80.782KARŞILIKLARV-II-5 88.088 1.111 89.199 81.295 1.123 82.418Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı71.753 0 71.753 64.245 0 64.245Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar16.335 1.111 17.446 17.050 1.123 18.173CARİ VERGİ BORCUV-II-6 77.917 0 77.917 67.350 0 67.350ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 830.082 142.858 972.940 559.757 23.314 583.071ÖZKAYNAKLAR3.487.890 76.047 3.563.937 3.173.863 49.259 3.223.122Ödenmiş SermayeV-II-11 600.000 0 600.000 600.000 0 600.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 62.837 10.285 73.122 65.970 8.670 74.640Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 330.530 -39.171 291.359 303.634 -39.996 263.638Kar Yedekleri2.219.313 0 2.219.313 1.804.000 0 1.804.000Yasal Yedekler136.838 0 136.838 116.072 0 116.072Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.082.475 0 2.082.475 1.687.928 0 1.687.928Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar275.210 104.933 380.143 400.259 80.585 480.844Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 0 65.531 65.531Dönem Net Kâr veya Zararı275.210 39.402 314.612 400.259 15.054 415.313YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI16.834.556 10.894.444 27.729.000 17.859.889 7.534.184 25.394.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.265.633 1.408.153 804.311 516.095Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.779.599 1.096.278 660.934 366.073Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler50.699 3.147 18.400 1.625Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 1.629 9.432 442 1.029Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.426 25.685 549 1.127Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 420.544 261.677 121.590 143.295Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar852 11.026 453 7.252Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar64.147 59.166 8.546 30.099İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler355.545 191.485 112.591 105.944Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri8.736 11.934 2.396 2.946FAİZ GİDERLERİ (-)-1.807.542 -971.911 -579.003 -387.938Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.365.134 -722.498 -470.158 -251.280Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -12.218 -7.430 -4.765 -3.047Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-417.211 -201.361 -99.819 -123.140İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -12.531 0 -1.065Kiralama Faiz Giderleri-12.117 -12.505 -3.927 -3.980Diğer Faiz Giderleri-862 -15.586 -334 -5.426NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ458.091 436.242 225.308 128.157NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ107.321 96.537 36.711 26.278Alınan Ücret ve Komisyonlar130.964 112.800 45.502 32.214Gayri Nakdi Kredilerden37.170 32.916 12.939 11.762DiğerV-IV-11 93.794 79.884 32.563 20.452Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-23.643 -16.263 -8.791 -5.936Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-23.643 -16.263 -8.791 -5.936TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 17 43 0 15TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 53.970 95.057 3.785 44.574Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)13.280 8.633 5.821 -1.861Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)193.581 62.638 28.908 32.552Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-152.891 23.786 -30.944 13.883DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 193.157 238.828 40.043 50.965FAALİYET BRÜT KÂRI812.556 866.707 305.847 249.989BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -138.622 -194.696 -23.594 -24.844DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -16.980 -2.730 -1.675 -291PERSONEL GİDERLERİ (-)-238.012 -206.635 -79.852 -71.521DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -152.362 -129.481 -50.975 -39.474NET FAALİYET KARI (ZARARI)266.580 333.165 149.751 113.859BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)97.363 47.755 32.312 13.429NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 363.943 380.920 182.063 127.288SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -49.331 -61.478 -37.087 -21.556Cari Vergi Karşılığı-32.936 2.890 -35.929 21.005Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-31.366 -62.116 14.033 -39.484Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi14.971 -2.252 -15.191 -3.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 314.612 319.442 144.976 105.732DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 314.612 319.442 144.976 105.732Grubun Karı (Zararı)314.612 319.442 144.976 105.732Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00052400 0,00053200 0,00024100 0,00017600http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977396BIST