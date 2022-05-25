***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.523 647 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 62.666 675 63.341Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.233 9.316 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 3.285.788 6.506 3.292.294Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -14.540 1.981 0 126.150 -26.106 -94.233 0 0 0 331.210 324.462 552 325.014Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.100.000 0 0 0 147.764 -36.348 16.740 0 1.363.744 -122.008 -891.348 0 2.756.677 65.531 331.210 4.731.962 8.920 4.740.882Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER24.589.617 34.746.182 59.335.799 20.218.475 29.084.717 49.303.192GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 4.418.381 4.855.803 9.274.184 3.507.322 5.240.948 8.748.270Teminat Mektupları4.073.031 1.630.270 5.703.301 3.471.185 1.604.773 5.075.958Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler75.910 1.759 77.669 75.826 0 75.826Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler54.149 3.582 57.731 44.005 3.307 47.312Diğer Teminat Mektupları3.942.972 1.624.929 5.567.901 3.351.354 1.601.466 4.952.820Banka Kredileri0 49.700 49.700 0 48.414 48.414İthalat Kabul Kredileri0 49.700 49.700 0 48.414 48.414Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 2.225.283 2.225.283 0 2.184.148 2.184.148Belgeli Akreditifler0 2.225.283 2.225.283 0 2.184.148 2.184.148Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden345.350 950.550 1.295.900 36.137 1.403.613 1.439.750Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 2.002.659 1.280.910 3.283.569 1.764.770 1.309.156 3.073.926Cayılamaz Taahhütler2.002.659 1.280.910 3.283.569 1.764.770 1.309.156 3.073.926Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri436.734 1.280.910 1.717.644 547.198 1.309.156 1.856.354Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri831.640 0 831.640 639.474 0 639.474Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri496.146 0 496.146 360.826 0 360.826İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri166.617 0 166.617 148.513 0 148.513Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri946 0 946 909 0 909Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler70.576 0 70.576 67.850 0 67.850Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 18.168.577 28.609.469 46.778.046 14.946.383 22.534.613 37.480.996Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 1.700.936 1.700.936 0 1.515.344 1.515.344Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 879.418 879.418 0 769.422 769.422Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 821.518 821.518 0 745.922 745.922Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.168.577 26.908.533 45.077.110 14.946.383 21.019.269 35.965.652Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.166.668 3.737.344 5.904.012 1.805.601 2.796.978 4.602.579Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.112.874 878.844 2.991.718 1.645.966 628.283 2.274.249Vadeli Döviz Satım İşlemleri53.794 2.858.500 2.912.294 159.635 2.168.695 2.328.330Para ve Faiz Swap İşlemleri11.067.578 15.431.920 26.499.498 9.143.322 11.611.129 20.754.451Swap Para Alım İşlemleri160.112 8.723.528 8.883.640 102.997 6.761.962 6.864.959Swap Para Satım İşlemleri2.367.466 6.708.392 9.075.858 2.050.325 4.849.167 6.899.492Swap Faiz Alım İşlemleri4.270.000 0 4.270.000 3.495.000 0 3.495.000Swap Faiz Satım İşlemleri4.270.000 0 4.270.000 3.495.000 0 3.495.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.934.331 7.739.269 12.673.600 3.997.460 6.611.162 10.608.622Para Alım Opsiyonları1.437.408 4.775.119 6.212.527 794.281 4.455.526 5.249.807Para Satım Opsiyonları3.496.923 2.964.150 6.461.073 3.203.179 2.155.636 5.358.815Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER331.813.031 22.503.750 354.316.781 337.254.155 20.669.188 357.923.343EMANET KIYMETLER120.398.358 2.727.450 123.125.808 137.342.634 2.225.378 139.568.012Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.622.933 10.622.933 10.594.318 0 10.594.318Emanete Alınan Menkul Değerler266.334 2.054.734 2.321.068 152.070 1.646.542 1.798.612Tahsile Alınan Çekler7.009.570 643.706 7.653.276 6.406.986 553.346 6.960.332Tahsile Alınan Ticari Senetler102.499.521 29.010 102.528.531 120.189.260 25.490 120.214.750Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER211.414.673 19.776.300 231.190.973 199.911.521 18.443.810 218.355.331Menkul Kıymetler167.445 167.445 14.036 0 14.036Teminat Senetleri112.006 47.121 159.127 43.026 42.926 85.952Emtia0 0 0Varant0 0 0Gayrimenkul334 0 334Diğer Rehinli Kıymetler211.135.222 19.729.179 230.864.401 199.854.125 18.400.884 218.255.009Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI356.402.648 57.249.932 413.652.580 357.472.630 49.753.905 407.226.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı737.569 -84.784Alınan Faizler1.041.281 735.747Ödenen Faizler-636.371 -654.503Alınan Temettüler0 17Alınan Ücret ve Komisyonlar98.452 74.129Elde Edilen Diğer Kazançlar793.415 244.451Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar86.199 73.188Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-139.091 -94.968Ödenen Vergiler-91.637 -45.343Diğer-414.679 -417.502Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-1.253.702 -31.068Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.596 63.118Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-662.701 -13.407Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-3.536.607 -262.816Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-188.727 -229.096Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-88.115 151.566Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)3.931.947 1.551.093Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)164.908 -263.216Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-877.003 -1.028.310Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-516.133 -115.852YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları70.494 362.862Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-55.578 -20.777Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller22.676 22.014Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-468.105 -98.168Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar49.756Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-81.103Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar673.405 414.605Diğer-20.801 -4.568FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-20.959 -25.293Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-6.716 -15.225Kiralamaya İlişkin Ödemeler-14.243 -10.068Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi-79.286 111.134Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-545.884 332.851Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.821.263 3.666.781Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.275.379 3.999.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)331.762 90.659DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-6.748 -27.318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.559 -1.876Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.132 -3.153Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.573 807Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.000 470Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.811 -25.442Yabancı Para Çevrim Farkları126.150 64.993Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-32.505 -51.446Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)1.672 754Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-119.880 -62.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30.374 22.887TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)325.014 63.341Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.760.241 12.199.550 13.959.791 2.293.049 11.165.280 13.458.329Nakit ve Nakit Benzerleri755.281 10.202.798 10.958.079 1.215.178 9.628.602 10.843.780Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 705.335 6.125.609 6.830.944 1.173.961 4.912.403 6.086.364BankalarV-I-2 50.030 3.616.515 3.666.545 41.366 4.554.544 4.595.910Para Piyasalarından Alacaklar0 463.623 463.623 0 164.929 164.929Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-84 -2.949 -3.033 -149 -3.274 -3.423Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 80.051 29.368 109.419 512 77.056 77.568Devlet Borçlanma Senetleri0 21.260 21.260 512 10.218 10.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar80.051 8.108 88.159 0 66.838 66.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 58.559 1.863.752 1.922.311 7.819 1.369.386 1.377.205Devlet Borçlanma Senetleri0 1.830.077 1.830.077 0 1.339.351 1.339.351Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.820 33.675 41.495 7.819 30.035 37.854Diğer Finansal Varlıklar50.739 0 50.739 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-5 866.350 103.632 969.982 1.069.540 90.236 1.159.776Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı866.350 103.632 969.982 1.069.540 90.236 1.159.776Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.053.439 12.656.895 31.710.334 16.968.427 11.617.979 28.586.406KredilerV-I-6 17.297.253 11.736.100 29.033.353 14.658.344 10.738.341 25.396.685Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları881.283 0 881.283 841.320 0 841.320İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 1.740.370 999.918 2.740.288 2.318.250 940.829 3.259.079Devlet Borçlanma Senetleri1.740.370 224.206 1.964.576 2.318.250 207.511 2.525.761Diğer Finansal Varlıklar0 775.712 775.712 0 733.318 733.318Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-865.467 -79.123 -944.590 -849.487 -61.191 -910.678SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 254.965 0 254.965 256.962 0 256.962Satış Amaçlı254.965 0 254.965 256.962 0 256.962Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 e Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 415.162 7.252 422.414 412.247 7.502 419.749MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 45.300 0 45.300 26.951 0 26.951Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer45.300 0 45.300 26.951 0 26.951YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI38.113 36.530 74.643 36.320 8.653 44.973ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 47.293 5.793 53.086 88.245 4.788 93.033DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 551.364 68.438 619.802 457.890 49.697 507.587VARLIKLAR TOPLAMI22.165.877 24.974.458 47.140.335 20.540.091 22.853.899 43.393.990YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 12.146.083 25.061.437 37.207.520 9.882.090 23.520.267 33.402.357ALINAN KREDİLERV-II-2 697.095 1.088.589 1.785.684 673.913 946.328 1.620.241PARA PİYASALARINA BORÇLAR923.936 661.638 1.585.574 1.508.198 698.958 2.207.156İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 108.007 329.401 437.408 247.988 318.434 566.422Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı108.007 329.401 437.408 247.988 318.434 566.422Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ14 0 14 28 0 28KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 85.179 5.383 90.562 86.991 5.717 92.708KARŞILIKLARV-II-5 117.811 9.109 126.920 100.082 6.822 106.904Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı96.743 0 96.743 80.688 3.772 84.460Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar21.068 9.109 30.177 19.394 3.050 22.444CARİ VERGİ BORCUV-II-6 64.135 0 64.135 60.602 0 60.602ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 960.643 140.993 1.101.636 825.516 96.190 921.706ÖZKAYNAKLAR4.746.854 -5.972 4.740.882 4.373.549 42.317 4.415.866Ödenmiş SermayeV-II-11 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 111.415 16.741 128.156 125.956 14.759 140.715Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 472.967 -122.579 350.388 440.479 -95.902 344.577Kar Yedekleri2.756.677 0 2.756.677 2.204.373 0 2.204.373Yasal Yedekler164.453 0 164.453 136.838 0 136.838Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.592.224 0 2.592.224 2.067.535 0 2.067.535Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar296.875 99.866 396.741 494.375 123.460 617.835Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 0 65.531 65.531Dönem Net Kâr veya Zararı296.875 34.335 331.210 494.375 57.929 552.304Azınlık Payları8.920 0 8.920 8.366 0 8.366YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI19.849.757 27.290.578 47.140.335 17.758.957 25.635.033 43.393.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1.091.931 774.642Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 919.512 561.758Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler14.023 12.568Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 1.357 1.872Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler13.326 2.931Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 82.982 159.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.874 246Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar4.992 29.235İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler75.116 129.569Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri60.731 36.463FAİZ GİDERLERİ (-)-598.302 -630.648Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -521.220 -429.083Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -31.234 -20.475Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-23.169 -173.907İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerV-IV-2 0 0Kiralama Faiz Giderleri-4.545 -4.148Diğer Faiz Giderleri-18.134 -3.035NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ493.629 143.994NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ84.249 65.210Alınan Ücret ve Komisyonlar98.452 74.129Gayri Nakdi Kredilerden15.789 11.799DiğerV-IV-11 82.663 62.330Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-14.203 -8.919Gayri Nakdi Kredilere-2 -68Diğer-14.201 -8.851TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 0 17TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 105.051 49.593Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)14.049 6.643Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)576.757 137.750Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-485.755 -94.800DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 239.079 100.046FAALİYET BRÜT KÂRI922.008 358.860BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -130.941 -75.087DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -72 -545PERSONEL GİDERLERİ (-)-139.091 -94.968DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -226.280 -74.227NET FAALİYET KARI (ZARARI)425.624 114.033BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 425.624 114.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -93.862 -23.374Cari Vergi Karşılığı-19.478 -6.832Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-80.111 -44.552Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.727 28.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 331.762 90.659DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 331.762 90.659Grubun Karı (Zararı)331.210 89.984Azınlık Payları Karı (Zararı)552 675Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00030200 0,00015100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032405BIST