***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.05.2022 17:07
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.523 647 0 64.993 -41.084 -49.351 0 0 0 89.984 62.666 675 63.341
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.233 9.316 0 689.645 -81.080 -370.369 0 2.219.313 65.531 89.984 3.285.788 6.506 3.292.294
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -14.540 1.981 0 126.150 -26.106 -94.233 0 0 0 331.210 324.462 552 325.014
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -36.348 16.740 0 1.363.744 -122.008 -891.348 0 2.756.677 65.531 331.210 4.731.962 8.920 4.740.882
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
24.589.617 34.746.182 59.335.799 20.218.475 29.084.717 49.303.192
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 4.418.381 4.855.803 9.274.184 3.507.322 5.240.948 8.748.270
Teminat Mektupları
4.073.031 1.630.270 5.703.301 3.471.185 1.604.773 5.075.958
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
75.910 1.759 77.669 75.826 0 75.826
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
54.149 3.582 57.731 44.005 3.307 47.312
Diğer Teminat Mektupları
3.942.972 1.624.929 5.567.901 3.351.354 1.601.466 4.952.820
Banka Kredileri
0 49.700 49.700 0 48.414 48.414
İthalat Kabul Kredileri
0 49.700 49.700 0 48.414 48.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 2.225.283 2.225.283 0 2.184.148 2.184.148
Belgeli Akreditifler
0 2.225.283 2.225.283 0 2.184.148 2.184.148
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
345.350 950.550 1.295.900 36.137 1.403.613 1.439.750
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 2.002.659 1.280.910 3.283.569 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Cayılamaz Taahhütler
2.002.659 1.280.910 3.283.569 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
436.734 1.280.910 1.717.644 547.198 1.309.156 1.856.354
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
831.640 0 831.640 639.474 0 639.474
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
496.146 0 496.146 360.826 0 360.826
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
166.617 0 166.617 148.513 0 148.513
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
946 0 946 909 0 909
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
70.576 0 70.576 67.850 0 67.850
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 18.168.577 28.609.469 46.778.046 14.946.383 22.534.613 37.480.996
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 1.700.936 1.700.936 0 1.515.344 1.515.344
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 879.418 879.418 0 769.422 769.422
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 821.518 821.518 0 745.922 745.922
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18.168.577 26.908.533 45.077.110 14.946.383 21.019.269 35.965.652
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.166.668 3.737.344 5.904.012 1.805.601 2.796.978 4.602.579
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.112.874 878.844 2.991.718 1.645.966 628.283 2.274.249
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
53.794 2.858.500 2.912.294 159.635 2.168.695 2.328.330
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.067.578 15.431.920 26.499.498 9.143.322 11.611.129 20.754.451
Swap Para Alım İşlemleri
160.112 8.723.528 8.883.640 102.997 6.761.962 6.864.959
Swap Para Satım İşlemleri
2.367.466 6.708.392 9.075.858 2.050.325 4.849.167 6.899.492
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.270.000 0 4.270.000 3.495.000 0 3.495.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.270.000 0 4.270.000 3.495.000 0 3.495.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.934.331 7.739.269 12.673.600 3.997.460 6.611.162 10.608.622
Para Alım Opsiyonları
1.437.408 4.775.119 6.212.527 794.281 4.455.526 5.249.807
Para Satım Opsiyonları
3.496.923 2.964.150 6.461.073 3.203.179 2.155.636 5.358.815
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
331.813.031 22.503.750 354.316.781 337.254.155 20.669.188 357.923.343
EMANET KIYMETLER
120.398.358 2.727.450 123.125.808 137.342.634 2.225.378 139.568.012
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.622.933 10.622.933 10.594.318 0 10.594.318
Emanete Alınan Menkul Değerler
266.334 2.054.734 2.321.068 152.070 1.646.542 1.798.612
Tahsile Alınan Çekler
7.009.570 643.706 7.653.276 6.406.986 553.346 6.960.332
Tahsile Alınan Ticari Senetler
102.499.521 29.010 102.528.531 120.189.260 25.490 120.214.750
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
211.414.673 19.776.300 231.190.973 199.911.521 18.443.810 218.355.331
Menkul Kıymetler
167.445 167.445 14.036 0 14.036
Teminat Senetleri
112.006 47.121 159.127 43.026 42.926 85.952
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
334 0 334
Diğer Rehinli Kıymetler
211.135.222 19.729.179 230.864.401 199.854.125 18.400.884 218.255.009
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
356.402.648 57.249.932 413.652.580 357.472.630 49.753.905 407.226.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
737.569 -84.784
Alınan Faizler
1.041.281 735.747
Ödenen Faizler
-636.371 -654.503
Alınan Temettüler
0 17
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.452 74.129
Elde Edilen Diğer Kazançlar
793.415 244.451
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
86.199 73.188
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-139.091 -94.968
Ödenen Vergiler
-91.637 -45.343
Diğer
-414.679 -417.502
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.253.702 -31.068
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.596 63.118
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-662.701 -13.407
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.536.607 -262.816
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-188.727 -229.096
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-88.115 151.566
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.931.947 1.551.093
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
164.908 -263.216
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-877.003 -1.028.310
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-516.133 -115.852
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
70.494 362.862
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-55.578 -20.777
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
22.676 22.014
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-468.105 -98.168
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
49.756
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-81.103
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
673.405 414.605
Diğer
-20.801 -4.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-20.959 -25.293
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.716 -15.225
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-14.243 -10.068
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-79.286 111.134
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-545.884 332.851
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.821.263 3.666.781
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.275.379 3.999.632
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
331.762 90.659
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.748 -27.318
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.559 -1.876
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.132 -3.153
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.573 807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.000 470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.811 -25.442
Yabancı Para Çevrim Farkları
126.150 64.993
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-32.505 -51.446
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.672 754
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-119.880 -62.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.374 22.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.014 63.341
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.760.241 12.199.550 13.959.791 2.293.049 11.165.280 13.458.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
755.281 10.202.798 10.958.079 1.215.178 9.628.602 10.843.780
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 705.335 6.125.609 6.830.944 1.173.961 4.912.403 6.086.364
Bankalar
V-I-2 50.030 3.616.515 3.666.545 41.366 4.554.544 4.595.910
Para Piyasalarından Alacaklar
0 463.623 463.623 0 164.929 164.929
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-84 -2.949 -3.033 -149 -3.274 -3.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 80.051 29.368 109.419 512 77.056 77.568
Devlet Borçlanma Senetleri
0 21.260 21.260 512 10.218 10.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
80.051 8.108 88.159 0 66.838 66.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 58.559 1.863.752 1.922.311 7.819 1.369.386 1.377.205
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.830.077 1.830.077 0 1.339.351 1.339.351
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.820 33.675 41.495 7.819 30.035 37.854
Diğer Finansal Varlıklar
50.739 0 50.739 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 866.350 103.632 969.982 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
866.350 103.632 969.982 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.053.439 12.656.895 31.710.334 16.968.427 11.617.979 28.586.406
Krediler
V-I-6 17.297.253 11.736.100 29.033.353 14.658.344 10.738.341 25.396.685
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
881.283 0 881.283 841.320 0 841.320
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 1.740.370 999.918 2.740.288 2.318.250 940.829 3.259.079
Devlet Borçlanma Senetleri
1.740.370 224.206 1.964.576 2.318.250 207.511 2.525.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 775.712 775.712 0 733.318 733.318
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-865.467 -79.123 -944.590 -849.487 -61.191 -910.678
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 254.965 0 254.965 256.962 0 256.962
Satış Amaçlı
254.965 0 254.965 256.962 0 256.962
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 e Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 415.162 7.252 422.414 412.247 7.502 419.749
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 45.300 0 45.300 26.951 0 26.951
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
45.300 0 45.300 26.951 0 26.951
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
38.113 36.530 74.643 36.320 8.653 44.973
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 47.293 5.793 53.086 88.245 4.788 93.033
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 551.364 68.438 619.802 457.890 49.697 507.587
VARLIKLAR TOPLAMI
22.165.877 24.974.458 47.140.335 20.540.091 22.853.899 43.393.990
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 12.146.083 25.061.437 37.207.520 9.882.090 23.520.267 33.402.357
ALINAN KREDİLER
V-II-2 697.095 1.088.589 1.785.684 673.913 946.328 1.620.241
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
923.936 661.638 1.585.574 1.508.198 698.958 2.207.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 108.007 329.401 437.408 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
108.007 329.401 437.408 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
14 0 14 28 0 28
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 85.179 5.383 90.562 86.991 5.717 92.708
KARŞILIKLAR
V-II-5 117.811 9.109 126.920 100.082 6.822 106.904
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
96.743 0 96.743 80.688 3.772 84.460
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
21.068 9.109 30.177 19.394 3.050 22.444
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 64.135 0 64.135 60.602 0 60.602
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 960.643 140.993 1.101.636 825.516 96.190 921.706
ÖZKAYNAKLAR
4.746.854 -5.972 4.740.882 4.373.549 42.317 4.415.866
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 111.415 16.741 128.156 125.956 14.759 140.715
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 472.967 -122.579 350.388 440.479 -95.902 344.577
Kar Yedekleri
2.756.677 0 2.756.677 2.204.373 0 2.204.373
Yasal Yedekler
164.453 0 164.453 136.838 0 136.838
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.592.224 0 2.592.224 2.067.535 0 2.067.535
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
296.875 99.866 396.741 494.375 123.460 617.835
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
296.875 34.335 331.210 494.375 57.929 552.304
Azınlık Payları
8.920 0 8.920 8.366 0 8.366
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.849.757 27.290.578 47.140.335 17.758.957 25.635.033 43.393.990
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1.091.931 774.642
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 919.512 561.758
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
14.023 12.568
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 1.357 1.872
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.326 2.931
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 82.982 159.050
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.874 246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.992 29.235
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
75.116 129.569
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
60.731 36.463
FAİZ GİDERLERİ (-)
-598.302 -630.648
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -521.220 -429.083
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -31.234 -20.475
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-23.169 -173.907
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-4.545 -4.148
Diğer Faiz Giderleri
-18.134 -3.035
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
493.629 143.994
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
84.249 65.210
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.452 74.129
Gayri Nakdi Kredilerden
15.789 11.799
Diğer
V-IV-11 82.663 62.330
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-14.203 -8.919
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -68
Diğer
-14.201 -8.851
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 0 17
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 105.051 49.593
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
14.049 6.643
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
576.757 137.750
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-485.755 -94.800
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 239.079 100.046
FAALİYET BRÜT KÂRI
922.008 358.860
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -130.941 -75.087
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -72 -545
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-139.091 -94.968
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -226.280 -74.227
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
425.624 114.033
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 425.624 114.033
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -93.862 -23.374
Cari Vergi Karşılığı
-19.478 -6.832
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-80.111 -44.552
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.727 28.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 331.762 90.659
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 331.762 90.659
Grubun Karı (Zararı)
331.210 89.984
Azınlık Payları Karı (Zararı)
552 675
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00030200 0,00015100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032405
BIST