***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Geliı/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 0 3.223.122TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 0 3.223.122Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.611 1.983 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 209.236 0 209.236Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.321 10.652 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 3.432.358 0 3.432.358Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 0 4.407.500TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 0 4.407.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.104 -15.498 170 0 242.279 -134.146 -107.797 0 0 0 718.636 699.540 0 699.540Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.100.000 0 0 0 143.660 -37.306 14.929 1.479.873 -230.048 -904.912 0 2.756.677 65.531 718.636 5.107.040 0 5.107.040Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER25.459.911 25.072.728 50.532.639 20.231.182 21.992.561 42.223.743GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 5.355.430 3.080.254 8.435.684 3.520.589 4.154.833 7.675.422Teminat Mektupları4.538.164 1.330.404 5.868.568 3.484.452 1.617.769 5.102.221Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler78.174 1.002 79.176 75.826 0 75.826Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler67.837 3.873 71.710 44.005 3.307 47.312Diğer Teminat Mektupları4.392.153 1.325.529 5.717.682 3.364.621 1.614.462 4.979.083Banka Kredileri0 59.099 59.099 0 48.414 48.414İthalat Kabul Kredileri0 59.099 59.099 0 48.414 48.414Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.164.329 1.164.329 0 1.085.037 1.085.037Belgeli Akreditifler0 1.164.329 1.164.329 0 1.085.037 1.085.037Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden817.266 526.422 1.343.688 36.137 1.403.613 1.439.750Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926Cayılamaz Taahhütler2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri855.733 1.405.039 2.260.772 547.198 1.309.156 1.856.354Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri978.039 0 978.039 639.474 0 639.474Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri508.733 0 508.733 360.826 0 360.826İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri188.712 0 188.712 148.513 0 148.513Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri997 0 997 909 0 909Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler67.854 0 67.854 67.850 0 67.850Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR17.504.413 20.587.435 38.091.848 14.945.823 16.528.572 31.474.395Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.504.413 20.587.435 38.091.848 14.945.823 16.528.572 31.474.395Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.418.667 3.609.594 7.028.261 1.805.041 2.129.734 3.934.775Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.257.602 324.917 3.582.519 1.645.686 294.661 1.940.347Vadeli Döviz Satım İşlemleri161.065 3.284.677 3.445.742 159.355 1.835.073 1.994.428Para ve Faiz Swap İşlemleri7.290.266 7.302.152 14.592.418 9.143.322 7.787.676 16.930.998Swap Para Alım İşlemleri390.968 3.775.965 4.166.933 102.997 4.890.365 4.993.362Swap Para Satım İşlemleri559.298 3.526.187 4.085.485 2.050.325 2.897.311 4.947.636Swap Faiz Alım İşlemleri3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000Swap Faiz Satım İşlemleri3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.795.480 9.675.689 16.471.169 3.997.460 6.611.162 10.608.622Para Alım Opsiyonları2.797.768 5.434.317 8.232.085 794.281 4.455.526 5.249.807Para Satım Opsiyonları3.997.712 4.241.372 8.239.084 3.203.179 2.155.636 5.358.815Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER214.547.232 25.221.879 239.769.111 184.346.655 20.645.290 204.991.945EMANET KIYMETLER6.940.576 2.825.922 9.766.498 5.657.188 2.227.435 7.884.623Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları53.542 0 53.542 47.975 0 47.975Emanete Alınan Menkul Değerler2.228 2.396.751 2.398.979 407 1.651.860 1.652.267Tahsile Alınan Çekler6.783.981 403.199 7.187.180 5.525.993 550.085 6.076.078Tahsile Alınan Ticari Senetler100.825 25.972 126.797 82.813 25.490 108.303Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER206.009.671 22.395.957 228.405.628 178.689.467 18.417.855 197.107.322Menkul Kıymetler166.211 0 166.211 14.036 0 14.036Teminat Senetleri26.381 49.700 76.081 12.589 42.926 55.515Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul0 0 0 334 0 334Diğer Rehinli Kıymetler205.817.079 22.346.257 228.163.336 178.662.508 18.374.929 197.037.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.596.985 0 1.596.985 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI240.007.143 50.294.607 290.301.750 204.577.837 42.637.851 247.215.688Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.211.695 -420.031Alınan Faizler2.034.175 1.432.008Ödenen Faizler-1.470.852 -1.276.958Alınan Temettüler0 17Alınan Ücret ve Komisyonlar132.820 85.462Elde Edilen Diğer Kazançlar1.350.581 207.719Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar234.082 125.336Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-235.952 -158.160Ödenen Vergiler-113.083 -38.579Diğer279.924 -796.876Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-36.662 -363.171Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-65.502 41.658Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-185.367 -73.587Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.307.362 -1.460.114Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-574.543 922.471Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-35.799 203.099Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.700.730 1.859.206Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-21.246 -213.754Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)452.427 -1.642.150Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.175.033 -783.202YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları510.427 1.174.137İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-105.759 -6.619Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller69.947 14.180Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 140.861Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar546.239 1.032.660Diğer0 -6.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.342 -26.796Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -7.135İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler2.342 -19.661Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi310.145 119.861Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.997.947 484.000Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.786.786 2.336.146Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar8.784.733 2.820.146Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)718.636 169.636DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-19.096 39.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.432 -628Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.760 -3.262Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları738 3.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.590 -733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar336 40.228Yabancı Para Çevrim Farkları242.279 120.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-177.616 13.675Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)14.293 -350Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-228.340 -116.016Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.720 22.265TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)699.540 209.236Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.932.681 12.402.542 15.335.223 2.251.765 8.856.838 11.108.603Nakit ve Nakit Benzerleri1.867.923 10.893.920 12.761.843 1.174.054 7.578.115 8.752.169Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 1.198.145 6.604.002 7.802.147 1.173.957 4.912.320 6.086.277BankalarV-I-2 470.507 4.295.563 4.766.070 246 2.668.804 2.669.050Para Piyasalarından Alacaklar200.085 0 200.085 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-814 -5.645 -6.459 -149 -3.009 -3.158Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 37.196 41.235 78.431 512 77.056 77.568Devlet Borçlanma Senetleri9.428 24.858 34.286 512 10.218 10.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar27.768 16.377 44.145 0 66.838 66.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 60.403 1.241.128 1.301.531 7.659 1.118.519 1.126.178Devlet Borçlanma Senetleri0 1.207.667 1.207.667 0 1.088.484 1.088.484Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 33.461 41.120 7.659 30.035 37.694Diğer Finansal Varlıklar52.744 0 52.744 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-5 967.159 226.259 1.193.418 1.069.540 83.148 1.152.688Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı967.159 226.259 1.193.418 1.069.540 83.148 1.152.688Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)19.595.525 3.701.837 23.297.362 16.046.609 4.353.123 20.399.732KredilerV-I-6 18.718.694 3.725.347 22.444.041 14.573.138 4.364.006 18.937.144Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 1.742.119 0 1.742.119 2.318.250 0 2.318.250Devlet Borçlanma Senetleri1.742.119 0 1.742.119 2.318.250 0 2.318.250Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-865.288 -23.510 -888.798 -844.779 -10.883 -855.662SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 234.934 0 234.934 256.962 0 256.962Satış Amaçlı234.934 0 234.934 256.962 0 256.962Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Öz 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 422.296 36 422.332 411.077 117 411.194MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 47.144 0 47.144 26.742 0 26.742Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer47.144 0 47.144 26.742 0 26.742YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.501 0 2.501 36.320 0 36.320ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 0 0 0 87.491 0 87.491DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 805.788 79.595 885.383 399.506 25.534 425.040VARLIKLAR TOPLAMI24.477.685 18.049.719 42.527.404 19.894.088 14.790.985 34.685.073YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 17.035.405 16.765.083 33.800.488 9.856.969 17.218.377 27.075.346ALINAN KREDİLERV-II-2 7 106.130 28.537 134.667PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.311.038 0 1.311.038 1.508.198 0 1.508.198İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 105.711 261.167 366.878 247.988 214.633 462.621Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı105.711 261.167 366.878 247.988 214.633 462.621Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 83.636 37 83.673 85.868 117 85.985KARŞILIKLARV-II-5 132.711 1.242 133.953 94.853 1.330 96.183Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı113.853 0 113.853 77.827 0 77.827Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar18.858 1.242 20.100 17.026 1.330 18.356CARİ VERGİ BORCUV-II-6 62.960 0 62.960 49.011 0 49.011ERTELENMİŞ VERGİ BORCUV-II-7 8.869 0 8.869 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)V-II-8 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIV-II-9 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-10 1.295.908 236.780 1.532.688 789.238 76.324 865.562ÖZKAYNAKLAR5.191.601 -84.561 5.107.040 4.365.183 42.317 4.407.500Ödenmiş SermayeV-II-11 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 106.353 14.930 121.283 125.956 14.759 140.715Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya GiderlerV-II-13 577.021 -232.108 344.913 440.479 -95.902 344.577Kar Yedekleri2.756.677 0 2.756.677 2.204.373 0 2.204.373Yasal Yedekler164.453 0 164.453 136.838 0 136.838Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler2.592.224 0 2.592.224 2.067.535 0 2.067.535Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar651.550 132.617 784.167 494.375 123.460 617.835Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 65.531 65.531 0 65.531 65.531Dönem Net Kâr veya Zararı651.550 67.086 718.636 494.375 57.929 552.304YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI25.334.181 17.193.223 42.527.404 17.103.438 17.581.635 34.685.073Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ2.082.587 1.461.322 1.117.580 762.918Kredilerden Alınan FaizlerV-IV-1 1.888.768 1.118.665 1.029.820 593.031Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler16.238 32.299 2.215 19.731Bankalardan Alınan FaizlerV-IV-1 7.437 1.187 6.902 342Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler19.694 3.877 6.454 1.032Menkul Değerlerden Alınan FaizlerV-IV-1 145.050 298.954 70.375 146.532Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.386 399 5.512 262Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar5.915 55.601 995 26.483İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler130.749 242.954 63.868 119.787Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri5.400 6.340 1.814 2.250FAİZ GİDERLERİ (-)-1.262.816 -1.228.539 -702.196 -623.597Mevduata Verilen FaizlerV-IV-2 -1.157.718 -894.976 -643.454 -470.976Kullanılan Kredilere Verilen FaizlerV-IV-2 -8.648 -7.453 -4.541 -3.792Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-58.549 -317.392 -36.344 -144.621İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-9.034 -8.190 -4.489 -4.042Diğer Faiz Giderleri-28.867 -528 -13.368 -166NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ819.771 232.783 415.384 139.321NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ104.609 70.610 53.294 36.884Alınan Ücret ve Komisyonlar132.500 85.462 69.264 44.739Gayri Nakdi Kredilerden33.286 24.231 17.452 12.408DiğerV-IV-11 99.214 61.231 51.812 32.331Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-27.891 -14.852 -15.970 -7.855Gayri Nakdi Kredilere-4 0 -2 0Diğer-27.887 -14.852 -15.968 -7.855TEMETTÜ GELİRLERİV-IV-3 0 17 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)V-IV-4 313.465 50.185 220.116 2.636Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)20.941 7.459 6.663 2.825Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.223.683 164.673 658.858 26.958Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-931.159 -121.947 -445.405 -27.147DİĞER FAALİYET GELİRLERİV-IV-5 314.772 153.114 75.829 52.694FAALİYET BRÜT KÂRI1.552.617 506.709 764.623 231.535BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -174.089 -115.028 -46.675 -40.973DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )V-IV-6 -3.206 -15.305 -3.134 -14.760PERSONEL GİDERLERİ (-)-235.952 -158.160 -122.854 -78.666DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)V-IV-7 -299.743 -101.387 -96.320 -49.981NET FAALİYET KARI (ZARARI)839.627 116.829 495.640 47.155BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)126.679 65.051 65.048 31.044NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 966.306 181.880 560.688 78.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 -247.670 -12.244 -173.262 1.453Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-248.252 -45.399 -168.256 -3.681Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi582 33.155 -5.006 5.134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)V-IV-8 718.636 169.636 387.426 79.652DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)V-IV-8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)V-IV-9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIV-IV-10 718.636 169.636 387.426 79.652Grubun Karı (Zararı)718.636 169.636 387.426 79.652Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hiise Başına Kar(Zarar) 0,00065300 0,00028300 0,00035200 0,00013300http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055096BIST