***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 17:25
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Geliı/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 0 3.223.122
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 0 3.223.122
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.611 1.983 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 209.236 0 209.236
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.321 10.652 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 3.432.358 0 3.432.358
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 0 4.407.500
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 0 4.407.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.104 -15.498 170 0 242.279 -134.146 -107.797 0 0 0 718.636 699.540 0 699.540
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 143.660 -37.306 14.929 1.479.873 -230.048 -904.912 0 2.756.677 65.531 718.636 5.107.040 0 5.107.040
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
25.459.911 25.072.728 50.532.639 20.231.182 21.992.561 42.223.743
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 5.355.430 3.080.254 8.435.684 3.520.589 4.154.833 7.675.422
Teminat Mektupları
4.538.164 1.330.404 5.868.568 3.484.452 1.617.769 5.102.221
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
78.174 1.002 79.176 75.826 0 75.826
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
67.837 3.873 71.710 44.005 3.307 47.312
Diğer Teminat Mektupları
4.392.153 1.325.529 5.717.682 3.364.621 1.614.462 4.979.083
Banka Kredileri
0 59.099 59.099 0 48.414 48.414
İthalat Kabul Kredileri
0 59.099 59.099 0 48.414 48.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.164.329 1.164.329 0 1.085.037 1.085.037
Belgeli Akreditifler
0 1.164.329 1.164.329 0 1.085.037 1.085.037
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
817.266 526.422 1.343.688 36.137 1.403.613 1.439.750
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Cayılamaz Taahhütler
2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
855.733 1.405.039 2.260.772 547.198 1.309.156 1.856.354
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
978.039 0 978.039 639.474 0 639.474
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
508.733 0 508.733 360.826 0 360.826
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
188.712 0 188.712 148.513 0 148.513
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
997 0 997 909 0 909
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
67.854 0 67.854 67.850 0 67.850
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
17.504.413 20.587.435 38.091.848 14.945.823 16.528.572 31.474.395
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.504.413 20.587.435 38.091.848 14.945.823 16.528.572 31.474.395
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.418.667 3.609.594 7.028.261 1.805.041 2.129.734 3.934.775
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.257.602 324.917 3.582.519 1.645.686 294.661 1.940.347
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
161.065 3.284.677 3.445.742 159.355 1.835.073 1.994.428
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.290.266 7.302.152 14.592.418 9.143.322 7.787.676 16.930.998
Swap Para Alım İşlemleri
390.968 3.775.965 4.166.933 102.997 4.890.365 4.993.362
Swap Para Satım İşlemleri
559.298 3.526.187 4.085.485 2.050.325 2.897.311 4.947.636
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.795.480 9.675.689 16.471.169 3.997.460 6.611.162 10.608.622
Para Alım Opsiyonları
2.797.768 5.434.317 8.232.085 794.281 4.455.526 5.249.807
Para Satım Opsiyonları
3.997.712 4.241.372 8.239.084 3.203.179 2.155.636 5.358.815
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
214.547.232 25.221.879 239.769.111 184.346.655 20.645.290 204.991.945
EMANET KIYMETLER
6.940.576 2.825.922 9.766.498 5.657.188 2.227.435 7.884.623
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
53.542 0 53.542 47.975 0 47.975
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.228 2.396.751 2.398.979 407 1.651.860 1.652.267
Tahsile Alınan Çekler
6.783.981 403.199 7.187.180 5.525.993 550.085 6.076.078
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.825 25.972 126.797 82.813 25.490 108.303
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
206.009.671 22.395.957 228.405.628 178.689.467 18.417.855 197.107.322
Menkul Kıymetler
166.211 0 166.211 14.036 0 14.036
Teminat Senetleri
26.381 49.700 76.081 12.589 42.926 55.515
Emtia
0 0 0 0 0 0
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
0 0 0 334 0 334
Diğer Rehinli Kıymetler
205.817.079 22.346.257 228.163.336 178.662.508 18.374.929 197.037.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.596.985 0 1.596.985 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
240.007.143 50.294.607 290.301.750 204.577.837 42.637.851 247.215.688
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.211.695 -420.031
Alınan Faizler
2.034.175 1.432.008
Ödenen Faizler
-1.470.852 -1.276.958
Alınan Temettüler
0 17
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.820 85.462
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.350.581 207.719
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
234.082 125.336
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-235.952 -158.160
Ödenen Vergiler
-113.083 -38.579
Diğer
279.924 -796.876
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-36.662 -363.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-65.502 41.658
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-185.367 -73.587
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.307.362 -1.460.114
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-574.543 922.471
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-35.799 203.099
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.700.730 1.859.206
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-21.246 -213.754
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
452.427 -1.642.150
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.175.033 -783.202
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
510.427 1.174.137
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.759 -6.619
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
69.947 14.180
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 140.861
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
546.239 1.032.660
Diğer
0 -6.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.342 -26.796
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -7.135
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
2.342 -19.661
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
310.145 119.861
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.997.947 484.000
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.786.786 2.336.146
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.784.733 2.820.146
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
718.636 169.636
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.096 39.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.432 -628
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.760 -3.262
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
738 3.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.590 -733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
336 40.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.279 120.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-177.616 13.675
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
14.293 -350
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-228.340 -116.016
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.720 22.265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
699.540 209.236
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.932.681 12.402.542 15.335.223 2.251.765 8.856.838 11.108.603
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.867.923 10.893.920 12.761.843 1.174.054 7.578.115 8.752.169
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 1.198.145 6.604.002 7.802.147 1.173.957 4.912.320 6.086.277
Bankalar
V-I-2 470.507 4.295.563 4.766.070 246 2.668.804 2.669.050
Para Piyasalarından Alacaklar
200.085 0 200.085 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-814 -5.645 -6.459 -149 -3.009 -3.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 37.196 41.235 78.431 512 77.056 77.568
Devlet Borçlanma Senetleri
9.428 24.858 34.286 512 10.218 10.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
27.768 16.377 44.145 0 66.838 66.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 60.403 1.241.128 1.301.531 7.659 1.118.519 1.126.178
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.207.667 1.207.667 0 1.088.484 1.088.484
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 33.461 41.120 7.659 30.035 37.694
Diğer Finansal Varlıklar
52.744 0 52.744 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 967.159 226.259 1.193.418 1.069.540 83.148 1.152.688
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
967.159 226.259 1.193.418 1.069.540 83.148 1.152.688
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
19.595.525 3.701.837 23.297.362 16.046.609 4.353.123 20.399.732
Krediler
V-I-6 18.718.694 3.725.347 22.444.041 14.573.138 4.364.006 18.937.144
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 1.742.119 0 1.742.119 2.318.250 0 2.318.250
Devlet Borçlanma Senetleri
1.742.119 0 1.742.119 2.318.250 0 2.318.250
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-865.288 -23.510 -888.798 -844.779 -10.883 -855.662
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 234.934 0 234.934 256.962 0 256.962
Satış Amaçlı
234.934 0 234.934 256.962 0 256.962
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
436.816 1.865.709 2.302.525 377.616 1.555.373 1.932.989
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Öz 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 422.296 36 422.332 411.077 117 411.194
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 47.144 0 47.144 26.742 0 26.742
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
47.144 0 47.144 26.742 0 26.742
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.501 0 2.501 36.320 0 36.320
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 0 0 0 87.491 0 87.491
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 805.788 79.595 885.383 399.506 25.534 425.040
VARLIKLAR TOPLAMI
24.477.685 18.049.719 42.527.404 19.894.088 14.790.985 34.685.073
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 17.035.405 16.765.083 33.800.488 9.856.969 17.218.377 27.075.346
ALINAN KREDİLER
V-II-2 7 106.130 28.537 134.667
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.311.038 0 1.311.038 1.508.198 0 1.508.198
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 105.711 261.167 366.878 247.988 214.633 462.621
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
105.711 261.167 366.878 247.988 214.633 462.621
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 83.636 37 83.673 85.868 117 85.985
KARŞILIKLAR
V-II-5 132.711 1.242 133.953 94.853 1.330 96.183
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
113.853 0 113.853 77.827 0 77.827
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
18.858 1.242 20.100 17.026 1.330 18.356
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 62.960 0 62.960 49.011 0 49.011
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 8.869 0 8.869 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 1.295.908 236.780 1.532.688 789.238 76.324 865.562
ÖZKAYNAKLAR
5.191.601 -84.561 5.107.040 4.365.183 42.317 4.407.500
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 1.100.000 0 1.100.000 1.100.000 0 1.100.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 106.353 14.930 121.283 125.956 14.759 140.715
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 577.021 -232.108 344.913 440.479 -95.902 344.577
Kar Yedekleri
2.756.677 0 2.756.677 2.204.373 0 2.204.373
Yasal Yedekler
164.453 0 164.453 136.838 0 136.838
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.592.224 0 2.592.224 2.067.535 0 2.067.535
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
651.550 132.617 784.167 494.375 123.460 617.835
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 65.531 65.531 0 65.531 65.531
Dönem Net Kâr veya Zararı
651.550 67.086 718.636 494.375 57.929 552.304
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
25.334.181 17.193.223 42.527.404 17.103.438 17.581.635 34.685.073
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
2.082.587 1.461.322 1.117.580 762.918
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.888.768 1.118.665 1.029.820 593.031
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.238 32.299 2.215 19.731
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 7.437 1.187 6.902 342
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
19.694 3.877 6.454 1.032
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 145.050 298.954 70.375 146.532
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.386 399 5.512 262
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.915 55.601 995 26.483
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
130.749 242.954 63.868 119.787
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.400 6.340 1.814 2.250
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.262.816 -1.228.539 -702.196 -623.597
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.157.718 -894.976 -643.454 -470.976
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -8.648 -7.453 -4.541 -3.792
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-58.549 -317.392 -36.344 -144.621
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-9.034 -8.190 -4.489 -4.042
Diğer Faiz Giderleri
-28.867 -528 -13.368 -166
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
819.771 232.783 415.384 139.321
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
104.609 70.610 53.294 36.884
Alınan Ücret ve Komisyonlar
132.500 85.462 69.264 44.739
Gayri Nakdi Kredilerden
33.286 24.231 17.452 12.408
Diğer
V-IV-11 99.214 61.231 51.812 32.331
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-27.891 -14.852 -15.970 -7.855
Gayri Nakdi Kredilere
-4 0 -2 0
Diğer
-27.887 -14.852 -15.968 -7.855
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 0 17 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 313.465 50.185 220.116 2.636
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
20.941 7.459 6.663 2.825
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.223.683 164.673 658.858 26.958
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-931.159 -121.947 -445.405 -27.147
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 314.772 153.114 75.829 52.694
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.552.617 506.709 764.623 231.535
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -174.089 -115.028 -46.675 -40.973
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-6 -3.206 -15.305 -3.134 -14.760
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-235.952 -158.160 -122.854 -78.666
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -299.743 -101.387 -96.320 -49.981
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
839.627 116.829 495.640 47.155
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
126.679 65.051 65.048 31.044
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 966.306 181.880 560.688 78.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -247.670 -12.244 -173.262 1.453
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-248.252 -45.399 -168.256 -3.681
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
582 33.155 -5.006 5.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 718.636 169.636 387.426 79.652
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 718.636 169.636 387.426 79.652
Grubun Karı (Zararı)
718.636 169.636 387.426 79.652
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hiise Başına Kar(Zarar) 0,00065300 0,00028300 0,00035200 0,00013300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055096
BIST