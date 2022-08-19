***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.610 1.982 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 209.236 1.134 210.370Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 415.313 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler600.000 0 0 0 84.681 -21.320 10.651 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 3.432.358 6.962 3.439.320Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.104 -15.498 170 0 242.279 -134.146 -107.797 0 0 0 718.636 699.540 1.344 700.884Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -6Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.100.000 0 0 0 143.660 -37.306 14.929 0 1.479.873 -230.048 -904.912 0 2.756.677 65.531 718.636 5.107.040 9.704 5.116.744Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER25.447.684 33.177.864 58.625.548 20.218.475 29.084.717 49.303.192GARANTİ VE KEFALETLERV-III-2 5.342.163 3.250.080 8.592.243 3.507.322 5.240.948 78.174 1.002 79.176 75.826 0 75.826Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler67.837 3.873 71.710 44.005 3.307 47.312Diğer Teminat Mektupları4.378.886 1.315.897 5.694.783 3.351.354 1.601.466 4.952.820Banka Kredileriedileri0 59.099 59.099 0 48.414 48.414Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.343.787 1.343.787 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden817.266 526.422 1.343.688 36.137 1.403.613 1.439.750Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERV-III-1 2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926Cayılamaz Taahhütler2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri639.474 0 639.474Menkul Kıymet İhracına Aracıl 360.826 0 360.826İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri188.712 0 188.712 148.513 0 148.513Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri997 0 997 909 0 909Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler67.854 0 67.854 67.850 0 67.850Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARV-III-6 17.505.453 28.522.745 46.028.198 14.946.383 22.534.613 37.480.996Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 2.256.570 2.256.570 0 1.515.344 1.515.344Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 1.320.128 1.320.128 0 769.422 769.422Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 936.442 936.442 0 745.922 745.922Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.505.453 26.266.175 43.771.628 14.946.383 21.019.269 35.965.652Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.419.707 4.419.406 7.839.113 1.805.601 2.796.978 4.602.579Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.258.557 729.417 3.987.974 1.645.966 628.283 2.274.249Vadeli Döviz Satım İşlemleri161.150 3.689.989 3.851.139 159.635 2.168.695 2.328.330Para ve Faiz Swap İşlemleri7.290.266 12.171.080 19.461.346 9.143.322 11.611.129 20.754.451Swap Para Alım İşlemleri390.968 6.078.655 6.469.623 102.997 6.761.962 6.864.959Swap Para Satım İşlemleri559.298 6.092.425 6.651.723 2.050.325 4.849.167 6.899.492Swap Faiz Alım İşlemleri3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000Swap Faiz Satım İşlemleri3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları6.795.480 9.675.689 16.471.169 3.997.460 6.611.162 10.608.622Para Alım Opsiyonları2.797.768 5.434.317 8.232.085 794.281 4.455.526 5.249.807Para Satım Opsiyonları3.997.712 4.241.372 8.239.084 3.203.179 2.155.636 5.358.815Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 00 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER351.924.575 25.250.932 377.175.507 337.254.155 20.669.188 357.923.343EMANET KIYMETLER120.022.376 2.821.637 122.844.013 137.342.634 2.225.378 139.568.012Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.650.999 0 10.650.999 10.594.318 0 10.594.318Emanete Alınan Menkul Değerler587.328 2.390.103 2.977.431 152.070 1.646.542 1.798.612Tahsile Alınan Çekler7.809.988 405.562 8.215.550 6.406.986 553.346 6.960.332Tahsile Alınan Ticari Senetler100.974.061 25.972 101.000.033 120.189.260 25.490 120.214.750Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0REHİNLİ KIYMETLER230.305.214 22.429.295 252.734.509 199.911.521 18.443.810 218.355.331Menkul Kıymetler166.211 0 166.211 14.036 0 14.036Teminat Senetleri0 0 0Varant0 0 0Gayrimenkul334 0 334Diğer Rehinli Kıymetler229.918.833 22.379.595 252.298.428 199.854.125 18.400.884 218.255.009Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER1.596.985 0 1.596.985 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI377.372.259 58.428.796 435.801.055 357.472.630 49.753.905 407.226.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı24.938 24.166Alınan Faizler2.275.773 1.569.365Ödenen Faizler-1.552.867 -1.333.362Alınan Temettüler259 216Alınan Ücret ve Komisyonlar207.830 141.084Elde Edilen Diğer Kazançlar1.498.323 317.626Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar234.082 125.336Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-289.123 -189.904Ödenen Vergiler-279.502 -52.558Diğer-2.069.837 -553.637Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim3.180.877 -1.116.271Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.591 41.658Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-1.014.251 -80.498Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.950.688 -2.314.538Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.194.168 551.708Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-26.577 205.040Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)8.518.640 2.674.267Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)525.325 -381.273Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.329.187 -1.812.635Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.205.815 -1.092.105YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-285.965 1.287.971Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-105.759 -15.835Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller69.947 22.014Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-497.135 -103.755Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 294.371Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-400.494 -56.157Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar673.405 1.154.265Diğer-25.929 -6.932FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-41.493 -38.384Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-13.150 -16.949Kiralamaya İlişkin Ödemeler-28.343 -21.435Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi607.665 119.781Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.486.022 277.263Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar7.821.263 3.666.781Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.307.285 3.944.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)719.980 170.770DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-19.096 39.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.432 -628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.760 -3.262Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları738 3.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.590 -733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar336 40.228Yabancı Para Çevrim Farkları242.279 120.654Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-177.616 13.675Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)14.293 -350Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-228.340 -116.016Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler149.720 22.26 YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.985.333 15.722.919 18.708.252 2.293.049 11.165.280 13.458.329Nakit ve Nakit Benzerleri1.920.415 13.405.984 15.326.399 1.215.178 9.628.602 10.843.780Nakit Değerler ve Merkez BankasıV-I-1 1.198.149 6.604.172 7.802.321 1.173.961 4.912.403 6.086.364BankalarV-I-2 522.995 6.466.310 6.989.305 41.366 4.554.544 4.595.910Para Piyasalarından Alacaklar200.085 341.420 541.505 0 164.929 164.929Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-814 -5.918 -6.732 -149 -3.274 -3.423Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-3 37.196 41.235 78.431 512 77.056 77.568Devlet Borçlanma Senetleri9.428 24.858 34.286 512 10.218 10.730Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar27.768 16.377 44.145 0 66.838 66.838Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarV-I-4 60.563 1.954.662 2.015.225 7.819 1.369.386 1.377.205Devlet Borçlanma Senetleri0 1.921.201 1.921.201 0 1.339.351 1.339.351Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.819 33.461 41.280 7.819 30.035 37.854Diğer Finansal Varlıklar52.744 0 52.744 0 0 0Türev Finansal VarlıklarV-I-5 967.159 321.038 1.288.197 1.069.540 90.236 1.159.776Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı967.159 321.038 1.288.197 1.069.540 90.236 1.159.776Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)20.702.634 13.008.825 33.711.459 16.968.427 11.617.979 28.586.406KredilerV-I-6 18.859.897 11.719.553 30.579.450 14.658.344 10.738.341 25.396.685Kiralama İşlemlerinden AlacaklarV-I-8 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları971.510 0 971.510 841.320 0 841.320İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarV-I-7 1.742.119 1.380.755 3.122.874 2.318.250 940.829 3.259.079Devlet Borçlanma Senetleri1.742.119 238.296 1.980.415 2.318.250 207.511 2.525.761Diğer Finansal Varlıklar0 1.142.459 1.142.459 0 733.318 733.318Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-870.892 -91.483 -962.375 -849.487 -61.191 -910.678SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-9 234.934 0 234.934 256.962 0 256.962Satış Amaçlı234.934 0 234.934 256.962 0 256.962Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)V-I-10 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)V-I-11 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)V-I-12 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-13 423.784 6.712 430.496 412.247 7.502 419.749MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)V-I-14 47.335 0 47.335 26.951 0 26.951Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer47.335 0 47.335 26.951 0 26.951YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)V-I-15 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI2.501 31.219 33.720 36.320 8.653 44.973ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞIV-I-16 1.160 4.464 5.624 88.245 4.788 93.033DİĞER AKTİFLER (Net)V-I-17 835.306 106.792 942.098 457.890 49.697 507.587VARLIKLAR TOPLAMI25.232.987 28.880.931 54.113.918 20.540.091 22.853.899 43.393.990YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUATV-II-1 17.073.354 24.610.564 41.683.918 9.882.090 23.520.267 33.402.357ALINAN KREDİLERV-II-2 807.514 1.338.590 2.146.104 673.913 946.328 1.620.241PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.311.038 1.301.462 2.612.500 1.508.198 698.958 2.207.156İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0TahvillerFONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERV-II-3 105.711 530.358 636.069 247.988 318.434 566.422Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı105.711 530.358 636.069 247.988 318.434 566.422Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ29 0 29 28 0 28KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)V-II-4 85.006 4.823 89.829 86.991 5.717 92.708KARŞILIKLARV-II-5 137.781 11.627 149.408 100.082 6.822 106.904Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı118.172 0 118.172 80.688 3.772 84.460Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar