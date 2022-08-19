***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
19.08.2022 16:26
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 84.681 -18.710 8.669 0 624.652 -39.996 -321.018 0 1.804.000 480.844 0 3.223.122 5.833 3.228.955
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.610 1.982 0 120.654 12.735 -93.161 0 0 0 169.636 209.236 1.134 210.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 -415.313 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415.313 415.313 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 84.681 -21.320 10.651 0 745.306 -27.261 -414.179 0 2.219.313 65.531 169.636 3.432.358 6.962 3.439.320
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.100.000 0 0 0 147.764 -21.808 14.759 0 1.237.594 -95.902 -797.115 0 2.204.373 617.835 0 4.407.500 8.366 4.415.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.104 -15.498 170 0 242.279 -134.146 -107.797 0 0 0 718.636 699.540 1.344 700.884
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 -6
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552.304 -552.304 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.100.000 0 0 0 143.660 -37.306 14.929 0 1.479.873 -230.048 -904.912 0 2.756.677 65.531 718.636 5.107.040 9.704 5.116.744
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
25.447.684 33.177.864 58.625.548 20.218.475 29.084.717 49.303.192
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 5.342.163 3.250.080 8.592.243 3.507.322 5.240.948 78.174 1.002 79.176 75.826 0 75.826
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
67.837 3.873 71.710 44.005 3.307 47.312
Diğer Teminat Mektupları
4.378.886 1.315.897 5.694.783 3.351.354 1.601.466 4.952.820
Banka Kredileri
edileri
0 59.099 59.099 0 48.414 48.414
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.343.787 1.343.787 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
817.266 526.422 1.343.688 36.137 1.403.613 1.439.750
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
V-III-1 2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Cayılamaz Taahhütler
2.600.068 1.405.039 4.005.107 1.764.770 1.309.156 3.073.926
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
639.474 0 639.474
Menkul Kıymet İhracına Aracıl 360.826 0 360.826
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
188.712 0 188.712 148.513 0 148.513
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
997 0 997 909 0 909
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
67.854 0 67.854 67.850 0 67.850
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-6 17.505.453 28.522.745 46.028.198 14.946.383 22.534.613 37.480.996
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 2.256.570 2.256.570 0 1.515.344 1.515.344
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 1.320.128 1.320.128 0 769.422 769.422
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 936.442 936.442 0 745.922 745.922
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.505.453 26.266.175 43.771.628 14.946.383 21.019.269 35.965.652
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.419.707 4.419.406 7.839.113 1.805.601 2.796.978 4.602.579
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.258.557 729.417 3.987.974 1.645.966 628.283 2.274.249
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
161.150 3.689.989 3.851.139 159.635 2.168.695 2.328.330
Para ve Faiz Swap İşlemleri
7.290.266 12.171.080 19.461.346 9.143.322 11.611.129 20.754.451
Swap Para Alım İşlemleri
390.968 6.078.655 6.469.623 102.997 6.761.962 6.864.959
Swap Para Satım İşlemleri
559.298 6.092.425 6.651.723 2.050.325 4.849.167 6.899.492
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.170.000 0 3.170.000 3.495.000 0 3.495.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.795.480 9.675.689 16.471.169 3.997.460 6.611.162 10.608.622
Para Alım Opsiyonları
2.797.768 5.434.317 8.232.085 794.281 4.455.526 5.249.807
Para Satım Opsiyonları
3.997.712 4.241.372 8.239.084 3.203.179 2.155.636 5.358.815
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
351.924.575 25.250.932 377.175.507 337.254.155 20.669.188 357.923.343
EMANET KIYMETLER
120.022.376 2.821.637 122.844.013 137.342.634 2.225.378 139.568.012
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
10.650.999 0 10.650.999 10.594.318 0 10.594.318
Emanete Alınan Menkul Değerler
587.328 2.390.103 2.977.431 152.070 1.646.542 1.798.612
Tahsile Alınan Çekler
7.809.988 405.562 8.215.550 6.406.986 553.346 6.960.332
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.974.061 25.972 101.000.033 120.189.260 25.490 120.214.750
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
230.305.214 22.429.295 252.734.509 199.911.521 18.443.810 218.355.331
Menkul Kıymetler
166.211 0 166.211 14.036 0 14.036
Teminat Senetleri
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
334 0 334
Diğer Rehinli Kıymetler
229.918.833 22.379.595 252.298.428 199.854.125 18.400.884 218.255.009
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.596.985 0 1.596.985 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
377.372.259 58.428.796 435.801.055 357.472.630 49.753.905 407.226.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.938 24.166
Alınan Faizler
2.275.773 1.569.365
Ödenen Faizler
-1.552.867 -1.333.362
Alınan Temettüler
259 216
Alınan Ücret ve Komisyonlar
207.830 141.084
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.498.323 317.626
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
234.082 125.336
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-289.123 -189.904
Ödenen Vergiler
-279.502 -52.558
Diğer
-2.069.837 -553.637
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.180.877 -1.116.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.591 41.658
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.014.251 -80.498
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.950.688 -2.314.538
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.194.168 551.708
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-26.577 205.040
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
8.518.640 2.674.267
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
525.325 -381.273
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.329.187 -1.812.635
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.205.815 -1.092.105
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-285.965 1.287.971
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-105.759 -15.835
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
69.947 22.014
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-497.135 -103.755
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 294.371
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-400.494 -56.157
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
673.405 1.154.265
Diğer
-25.929 -6.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-41.493 -38.384
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.150 -16.949
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-28.343 -21.435
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
607.665 119.781
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.486.022 277.263
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.821.263 3.666.781
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.307.285 3.944.044
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
719.980 170.770
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-19.096 39.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.432 -628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.760 -3.262
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
738 3.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.590 -733
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
336 40.228
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.279 120.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-177.616 13.675
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
14.293 -350
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-228.340 -116.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.720 22.26 YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.985.333 15.722.919 18.708.252 2.293.049 11.165.280 13.458.329
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.920.415 13.405.984 15.326.399 1.215.178 9.628.602 10.843.780
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 1.198.149 6.604.172 7.802.321 1.173.961 4.912.403 6.086.364
Bankalar
V-I-2 522.995 6.466.310 6.989.305 41.366 4.554.544 4.595.910
Para Piyasalarından Alacaklar
200.085 341.420 541.505 0 164.929 164.929
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-814 -5.918 -6.732 -149 -3.274 -3.423
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 37.196 41.235 78.431 512 77.056 77.568
Devlet Borçlanma Senetleri
9.428 24.858 34.286 512 10.218 10.730
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
27.768 16.377 44.145 0 66.838 66.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 60.563 1.954.662 2.015.225 7.819 1.369.386 1.377.205
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.921.201 1.921.201 0 1.339.351 1.339.351
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.819 33.461 41.280 7.819 30.035 37.854
Diğer Finansal Varlıklar
52.744 0 52.744 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-5 967.159 321.038 1.288.197 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
967.159 321.038 1.288.197 1.069.540 90.236 1.159.776
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.702.634 13.008.825 33.711.459 16.968.427 11.617.979 28.586.406
Krediler
V-I-6 18.859.897 11.719.553 30.579.450 14.658.344 10.738.341 25.396.685
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
971.510 0 971.510 841.320 0 841.320
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-7 1.742.119 1.380.755 3.122.874 2.318.250 940.829 3.259.079
Devlet Borçlanma Senetleri
1.742.119 238.296 1.980.415 2.318.250 207.511 2.525.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.142.459 1.142.459 0 733.318 733.318
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-870.892 -91.483 -962.375 -849.487 -61.191 -910.678
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 234.934 0 234.934 256.962 0 256.962
Satış Amaçlı
234.934 0 234.934 256.962 0 256.962
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 423.784 6.712 430.496 412.247 7.502 419.749
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 47.335 0 47.335 26.951 0 26.951
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
47.335 0 47.335 26.951 0 26.951
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2.501 31.219 33.720 36.320 8.653 44.973
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 1.160 4.464 5.624 88.245 4.788 93.033
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-17 835.306 106.792 942.098 457.890 49.697 507.587
VARLIKLAR TOPLAMI
25.232.987 28.880.931 54.113.918 20.540.091 22.853.899 43.393.990
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
V-II-1 17.073.354 24.610.564 41.683.918 9.882.090 23.520.267 33.402.357
ALINAN KREDİLER
V-II-2 807.514 1.338.590 2.146.104 673.913 946.328 1.620.241
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.311.038 1.301.462 2.612.500 1.508.198 698.958 2.207.156
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 105.711 530.358 636.069 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
105.711 530.358 636.069 247.988 318.434 566.422
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
29 0 29 28 0 28
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-4 85.006 4.823 89.829 86.991 5.717 92.708
KARŞILIKLAR
V-II-5 137.781 11.627 149.408 100.082 6.822 106.904
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
118.172 0 118.172 80.688 3.772 84.460
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar